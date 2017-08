Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, binigkas ni Raymund Marasigan ang isang tulang isinulat ni Paolo Toledo

Published 3:08 PM, August 07, 2017

Isa si Raymund Marasigan sa mga pinakakilala at pinakamalaking musiko ng kanyang henerasyon.

Bukod sa kakayahang gumamit ng iba't ibang instrumento sa kanyang mga banda at proyekto, patuloy siyang nag-eeksperimento sa mga bagong istilo sa kanyang musika.

Para sa Buwan ng Wika, inimbitahan ng Rappler si Raymund Marasigan para basahin ang tulang "Abakada" ni Paolo Toledo.

'Abakada'

ni Paolo Toledo

Aba aba kada banat ng mga bara

Lumalabas ang letra

Abakada bitaw nakalapag lahat sa mesa

Tinulak ng serbesa

Mula uno hanggang umabot na sa may sisenta



Aba abakada kumpas ako’y makata

Abakada talata

Aba sa kada sulat magmula sa pagkabata

Hindi namamayapa

Sinabi ko na yata

Abakada sigaw ng tinubuan kong panata

Abakada



Aabangan na nila ang aking lyrisismo

Bababa mula sa langit na parang si Kristo

Kakayanin ba nila ang mga kritisismo

Darating mula sa isang lirikong obispo

Eto ang sagot sa mga nagtatanong

Gagawin na ang lahat 'wag lang tayo paurong

Hahabulin ang karera sa mundo ng ulupong

Itaya 'nyo na sa akin ang lahat basta gano'n

Lalamunin ng buhay ang mga letra sa libro

Mamaya na huminga mabubulanan lang kayo

Napasubo, sa mga konseptong ganito

Nganga na naman kayo 'wag kayong malilito mga

Obra ng maestro gamit ang pagsalita

Pagkatapos pinaagos dumadaloy sa tinta

Ratsada na mga kasamang bwitre at daga

Sama-samang Tatalunin ang mga bUWaYa



Aalisin natin ang akala ng iba

Babasagin ng bathala ang balakid sa mata

Kalayaan, ang sigaw ng aking kataga

Dadalhin kayo sa ilaw, walang mangangapa

Eeeeh bakit ba gano'n nasanay tayo sa dilim

Ganyan tayo magaling, hatakan pailalim

Hanggang, lahat na tayo ay napapapapraning

Iniiwas ang tingin sa mga papapapating

Lalangoy sa tulin, aahunin ko lahat

Mamasilyahin ang lamat ng kagat sa balat

Nasa akin ang kidlat, Ngayon umaangat

Oras nang ilabas ang kontrabida kong ganap

Para para pare, pakipreno pwede please?

Ratratan na mga kasamang ipis at galis

Sasabugan ng mga barang walang tapon at panis

Talata ko’y Unos Wagas sa Yaman at tamis

Aba aba kada banat ng mga bara

Lumalabas ang letra

Abakada bitaw nakalapag lahat sa mesa

Tinulak ng serbesa

Mula uno hanggang umabot na sa may sisenta



Aba abakada kumpas ako’y makata

Abakada talata

Aba sa kada sulat magmula sa pagkabata

Hindi namamayapa

Sinabi ko na yata

Abakada sigaw ng tinubuan kong panata

Abakada

