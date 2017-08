Inawit ni Binibining Pilipinas International Mariel de Leon 2017 ang 'Ang Maya' para sa Buwan ng Wika

Published 6:09 PM, August 12, 2017

Namana raw si Binibining Pilipinas International 2017Mariel de Leon ang kanyang pagkahilig sa sining sa kanyang mga magulang na sina Christopher de Leon at Sandy Andolong.

Pero di tulad ng kanyang mga magulang na mga beterano sa pag-arte, si Mariel ay nahilig sa pag-awit, lalo na sa opera.

Bago siya koronahan bilang Binibining Pilipinas International nitong 2017, bahagi siya ng grupong The Opera Belles.

Sa talent competition nga ng Binibining Pilipinas, ipinamalas ni Mariel ang kanyang talento sa opera singing. Kaya inimbitahan siya ng Rappler para awitin ang "Ang Maya” sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

Ang awiting "Ang Maya" ay isang waltz mula sa sarsuelang Filipinas para los Filipinos noong 1905. Isinulat ito ni Severino Reyes, at nilapatan naman ng musika ni Jose Estella.

Sa "Ang Maya," inilalarawan ng mang-aawit ang liksi ng mga maliliit na ibong maya. – Rappler.com

Ang Maya

nina Jose Estella at Severino Reyes

Ang ibong sa parang

kapag lumilipad

madalas ang galaw

ng kanilang pakpak

at kung mapagod na

ay dadapo na agad

sasa sanga ng kahoy ay palipat-lipat!

sa sanga nang kahoy ay palipat-lipat

sa umaga ang awitan

ay mainam na pakinggan

sa gabi ay dadapo't di mahuli at maliksi

sa umaga ang awitan ay mainam na pakinggan

sa gabi dadapo't di mahuli at maliksi

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah!

Di mahuli at maliksi

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah!

Di mahuli at maliksi

Ah!!!!!!

Sa gabi'y dumadapo't di mahuli at maliksi



Pag nagulat ay lilipad

Papagap na ang mga pakpak

at huhuling

At huhuning "kirikiring, kirikiring!"

At naabo't na't at naabo't hahalinghing na

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ahhhhh!

huni!

huni!

Naabo't na nahabol na ah, ah, ah, ah, ah.

Sa umaga ang awitan ay mainam na pakinggan

sa gabi ay dumadapo't di mahuli at maliksi

Sa umaga ang awitan ay mainam na pakinggan

sa gabi ay dumadapo't di mahuli at maliksi

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah!

Di mahuli at maliksi

ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah!

Di mahuli at maliksi

Ahhhhhh! ah!

Sa gabi ay dumadapo

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

di mahuli, mahuhuli at maliksi

ang maya

Ang maya!