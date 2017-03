Who will follow the footsteps of Maxine Medina, Kylie Verzosa, and the queens of 2016?

MANILA, Philippines – It's Binibining Pilipinas season once again, and from 96 aspirants, the full list of 2017 candidates has been trimmed down 40.

Before the 40 candidates were chosen, the list of 96 was first cut to 55.

The pageant is scheduled to be held in April.

Here's the list of 40 candidates announced by Bb Pilipinas on their official Facebook page.

Ana Patricia Asturias Leitz Camyll M. Ang Jessica M. Ramirez Dane Felisse R. Marasigan Mae Lanie Chan Arienne Louise Braga Calingo Maria Gail Devora Tobes Gabriela Patricia M. Ortega Katarina Sonja A. Rodriguez Joselle S. Mariano Kristi Rose D. Cequeña Rachel Peters Maria Camille P. Manalo Jennyline Carla F. Malpaya Vanessa N. Saliba Juliana M. Kapeundl Ma. Bejieleen T. Nama Thoreen D. Halvosen Sarah Jireh C. Asido Arah A. Salientes Beatrice O. Valente Mae Liezel J. Ramos Larah Grace Lacap Clarice Marion E. Villareal Chanel Olive V. Thomas Nelda C. Ibe Christagale Borja Ruffa Nava Angelique Celine L. De Leon Jamaica Elysse D. Ambal Karla May R. Manongsong Dindi Joy Pajares Kimberly L. Pajares Maria Angelica A. De Leon Sirene Sutton Charmaine F. Elima Jehza Mae Huelar Elizabeth Durado Clenci Kristel N. Guelos Sammie Anne L. Legaspi

– Rappler.com