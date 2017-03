Dinagat Islands Representative Kaka Bag-ao likens her colleagues' 'yes' votes for the death penalty to saying 'yes' to killing of the poor and OFWs on death row

The House of Representatives approved on 3rd and final reading the death penalty bill on Tuesday, March 7 with a vote of 217-54-1.

Congressmen were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was Dinagat Islands Representative Kaka Bag-ao, who voted against House Bill 4727.

Here is the full text of Bag-ao's speech as provided by her office.

Mr Speaker, my dear colleagues, I vote no to the proposal to reinstate the death penalty based on our fundamental values anchored on social justice and human rights and dignity.

Ang urong-sulong na pagtanggal ng mga krimen na nasasakop sa parusang bitay, tulad ng rape, plunder, at murder, ay indikasyon na wala talagang sapat na pamantayan para sa “compelling reason” at “heinousness” na isanasaad na kondisyon ng Korte Suprema para sa pagbalik ng parusang bitay. Ang pamantayan lang ngayon ay kung ano ang utos ng mayorya.

Ang pagboto ng "oo" sa parusang bitay ay ang pagsang-ayon na mamatay ang mahihirap at ang mga hirap maabot ang tulong panligal.

Ang pagboto ng "oo" sa parusang bitay ay katumbas ng pagdiin sa kamatayan sa mga OFW na nasa death row.

Ang pagboto ng "oo" sa parusang bitay ay pagsabi na pwede nating talikuran ang mga kasunduan natin kasama ang ibang bansa, na katumbas din ng ating mga batas dito sa Pilipinas.

Extrajudicial o judicial man 'yan, ang pagpatay ay pagpatay.

Tungkulin natin sa Kongresong ito na pangalagaan ang ating mga mamamayan at isulong ang katarungan. Kung nakikita nating may problema sa sistema, maghanap tayo ng paraan upang maayos ito nang hindi sumasagasa sa karapatan at dignidad ng tao.

Muli, Mr Speaker, mga kasama, ang boto ko ay no to the reimposition of the death penalty.

Tatanggapin ko po at yayakapin ko ang lahat ng kapalit ng botong ito. – Rappler.com