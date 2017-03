Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas says the possibility is not remote that the death penalty will be used by the state to fabricate charges and manufacture evidence against activists

The House of Representatives approved on 3rd and final reading the death penalty bill on Tuesday, March 7 with a vote of 217-54-1.

Congressmen were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, who voted against House Bill 4727.

Here is the full text of Brosas' speech as provided by her office.

***

Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambatas, ang kinatawang ito mula sa Gabriela Women’s Party ay mariing tumututol sa pagpasa ng panukalang muling buhayin ang parusang kamatayan sa ating bansa.

Ang mga ligal na proseso sa ating bansa ay nakapagastos bukod pa sa napakabagal. Kalimitang napapawalang sala ang mga nasasakdal na may kakayahang magbayad para sa serbisyo ng mga mahuhusay na abugado. May mga nasasakdal sa kasalukuyan bunga ng maling mga paratang at marami din sa kanila ang mahihirap na walang akses sa abugado, kung kaya't sila ay nabubulok sa kulungan nang hindi man lang umuusad ang mga pagdinig o kaya ay hindi man lang nadidinig ang kanilang mga kaso.

Sa kasalukuyan aabot sa halos 400 ang bilang ng mga bilanggong pulitikal na sinampahan ng mga gawa-gawang kaso. Sa kasalukuyan din, may mga ulat ang Karapatan, isang pambansang organisasyon ng karapatang pantao, na nabibilang ang ilang mga aktibista sa mga probinsya sa drug watchlist ng PNP. Hindi malayong gamitin itong pamamaraan upang takutin, pabantaan, punlaan ng droga ang mga kasapi ng mga makabayang organisasyon. Nililigalisa nito ang political persecution and execution sa hanay ng mga organisadong mamayan.

Pangunahin sa lahat, mataas ang pagpapahalaga ng Gabriela Women's Party sa buhay ng tao; at pagkilala sa karapatang pantao. Ang problema sa droga at kriminalidad ay malalim na nakaugat sa deka-dekada nang kagutuman, kawalan ng trabaho at kabuhayan. Idagdag pa natin ang sistema ng hudikatura sa ating bansa, mabagal, masalimuot at napakagastos.

Kahit pa sabihing pambayad utang sa nagawang kasalanan ang layunin ng panukalang ito, malinaw na mas malaking hamon para sa atin sa kasalukuyan ang pagsasaayos ng ating Justice system. Ang mapabilis ang mga nakaimbudong mga kaso sa mga korte, pagiging episyente ng mga imbestigasyon at pagdinig sa mga kaso, ang mga ito po sana ang ating pinakamainam na pagtuunan ng pansin. Sa ganang akin, ito ay upang maglingkod sa masa ang batas ng bansa at hindi para sa iilan lamang na may kapangyarihan at kayamanan.

Ginoong Speaker, colleagues: Hindi po death penalty ang solusyon.

The defects of our judicial and legal processes that spawn injustice and impunity cannot be cured by the reimposition of the death penalty. On the contrary, the defect and festering practices in the judiciary will worsen.

Muli, Ginoong Speaker, tutol po ang representasyong ito sa panukalang batas na ito. – Rappler.com