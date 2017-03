Anakpawis Representative Ariel Casilao lists 5 reasons why he voted against reimposing the death penalty for drug convicts

The House of Representatives approved on 3rd and final reading the death penalty bill on Tuesday, March 7 with a vote of 217-54-1.

Congressmen were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was Anakpawis Representative Ariel Casilao, who voted against House Bill 4727.

Here is the full text of Casilao's speech as provided by his office.

***

Bilang kinatawan ng Anakpawis Party-list, na binubuo ng mga maralitang sektor, mariin naming inirerehistro ang aming botong no sa 3rd reading ng House Bill Number 4727 o death penalty bill bunsod ng mga sumusunod na batayan:

1. Ito ay kontra-mahirap o anti-poor. Majority of those who were put to the death row until 2006 when it was abolished came from poor sectors. They are those who earn less than P10, 000 a month, and worked at the factories, construction, transport, services and sales and agriculture. It was obvious that they have no capacity to defend themselves in front of the court.

2. Ito ay panganib sa mamamayan. Karaniwan na ang kaso ng frame up kung saan ang mga tinuturing na suspect ay tinamnan ng mga ebidensya, at sa panukalang ito, ang ilang gramong diperensya sa ebidensya ay mangangahulugan ng kamatayan ng mga suspect.

Kaugnay nito, opening pa ito o magiging source pa ito ng corruption, kung saan ang mga suspect na kayang magpaluwal ng pera para makaligtas sa anumang legal liability ay makaliligtas, habang ang mga mahihirap na walang kakayahan ay manganganib sa death penalty.

3. Isang panganib din ito sa mga aktibistang nakikibaka para sa mga pundamental na reporma sa lipunan. Sa kasalukuyan, karaniwan na ang mga frame up laban sa mga aktibista. Karaniwan silang tinatamnan ng mga ebidensya, kasabay ang mga gawa-gawang affidavit. Walang makapipigil na taniman sila ng droga, na ebidensyang maglalagay sa kanila sa death row. Ngayong hindi pa nga pinapalaya ang mga bilanggong pulitikal, walang saysay na paigtingin pa ang parusa, dahil ang mismong prosecution ay hindi patas at bulnerable sa maniobra ng mismong mga ahente ng estado tulad ng DND, AFP at PNP.

4. Hindi garantiya na mababawasan ang krimen, bukod pa na kung mga law enforcement agencies pa ang mismong gumagawa ng krimen at corrupt. Hindi na kaila sa atin ang nangyaring krimen sa Camp Crame na bumiktima sa isang dayuhan, ang pagpatay sa nakakulong nang suspect na isa nang public official, ang mga balitang nasasangkot ang mga pulis.

Ayon mismo kay Pangulong Duterte, aabot ng 30% o 48,000 ng 160,000 ng myembro ng PNP ay korap o scalawag. Kung maipapasa ang death penalty, walang makapipigil sa 48,000 na scalawag police na ito, na magkamal ng malaking yaman, kapalit ang pagkakaligtas ng mga suspect sa parusa.

Kahit nang ipatupad ito noong 1999, hindi ito nagbunga ng pagbaba ng krimen, bagkus, tumaas pa nga 15.3%. (CHR)

5. Hindi ito ang kagyat na pangangailangan o pressing issues ng mamamayan. Sa pag-upo ng Pangulong Duterte, naghihintay ng pundamental na pagbabago ang mamamayan sa bansa, partikular ang mga programa at patakarang mag-aangat sa socio-economic standing ng mahihirap sa bansa. Sa halip na pagsusulong ng mga karapatan ng mamamayan sa lupa at kabuhayan, kabaligtaran ang bill na ito, dahil malinaw na ang mayoryang mailalagak sa death row ay mula sa mahihirap na sektor.

Gayundin, naniniwala kaming ang mga krimen at droga ay mawawalan ng batayan, kung ang mga basic rights ng mamamayan sa lupa, sahod, trabaho at kabuhayan ay matutugunan ng estado.

Kaya sa ilang mga batayang ito Mr. Chair, ipinapaabot namin ang botong no para sa House Bill Number 4727 or death penalty bill.

Maraming salamat. – Rappler.com