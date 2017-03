Bayan Muna Representative Carlos Zarate says criminality stems from a backward society, where only a few and the foreigners decide the affairs

The House of Representatives approved on 3rd and final reading the death penalty bill on Tuesday, March 7 with a vote of 217-54-1.

Congressmen were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was Bayan Muna Representative Carlos Zarate, who voted against House Bill 4727.

Here is the full text of Zarate's speech as provided by his office.

***

No ang boto ng representasyong ito sa House Bill Number 4727 o pagbabalik ng death penalty, dahil ito ay kontra-mahirap, instrumento ng panunupil at hindi lulutas sa kriminalidad sa kasalukuyang sistema ng hustisyang korap, kontrolado, dominado at nagsisilbi sa interes ng iilang nasa kapangyarihan.

Kontra mahihirap ang pagbabalik ng death penalty. Mismong datos ng Commission on Human Rights ang nagsasabing 73.1% ng nasa death row noong 2006 ay pawang mahihirap. Sila ang mga kababayan nating kumikita lamang ng kulang P10,000 kada buwan, bagkus hindi kayang magbayad ng pribadong abogado tututok ng husto sa kanilang kaso. Ilan pang ordinaryo at mahihirap na taong wala o limitado ang kapasidad na ipagtanggol ang sarili ang mamamatay sa mahal at elitistang sistema ng hustisya sa bansa?

Instrumento ng panunupil ang death penalty habang umiiral ang pandarahas laban sa mamamayan. Sina Padre Gomez, Burgos, at Zamora, Rizal at Macario Sakay ay ilan lamang sa naging biktima ng parusang kamatayan ng kolonyalista sa salang paninindigan para sa bayan.

Patuloy ang korapsyon at abuso ng kapangyarihan sa hanay ng mga pulis, military at iba pang ahente ng estado. Patuloy na dumarami ang biktima ng warrantless arrests, trumped up charges, at kawalan ng due process. Ilang daang aktibista, lider ng mga organisayong magsasaka at manggagawa, at ordinaryong tao ang patuloy na mamamatay sa mapanupil na sistemang ito na palulubhain ng parusang kamatayan?

Hindi napigilan at hindi mapipigilan ng death penalty ang kriminalidad. Ayon sa CHR noong taong 1999 nang patawan ng parusang kamatayan ang pitong (7) convicts, tumaas pa ng 15% ang kriminalidad kumpara sa nagdaang taon. Pati sa ibang bansa kagaya ng Indonesia at Iran, hindi nabawasan, bagkus tumaas ang kaso ng drug trafficking kahit pa mahigpit na ipinatutupad ang parusang kamatayan sa krimeng ito.

Walang katarungan sa isang sistema ng hustisyang maraming depekto at bahagi ng sistemang elitista at kurakot. Para sa taong 1993 hanggang 2004, higit pitumpong porsyento (71.77%) ng pinatawan ng parusang kamatayan sa ating bansa ang napatunayang may judicial error. Ilan pang inosente, may sakit sa pag-iisip, menor de edad at matatanda ang isasakripisyo sa panukalang HB 4727 at depektibong sistema ng hustisya?

Hindi death penalty ang sagot sa kriminalidad at sakit ng lipunan. Iniluluwal ang kriminalidad, droga, korapsyon, at depektibong sistema ng hustisya ng isang lipunang atrasado at dominante ng iilan at ng dayuhan. Hindi kailanman ito masosolusyunan ng pasismo at paggamit ng dahas at batas laban sa mamamayan.

Hindi batas sa pagbabalik ng death penalty ang kailangan ng ating mamamayan, kundi ang pagkilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago tungo sa makatarungan at mapayapang lipunan. – Rappler.com