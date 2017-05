The House ways and means committee chairman says the package aims to generate revenue for social welfare, infrastructure, education, healthcare, job generation, among others

MANILA, Philippines – The House of Representatives started debates on House Bill Number 5636, the measure containing the first batch of tax reforms being proposed by the administration of President Rodrigo Duterte.

As House ways and means committee chairperson, Quirino Representative Dakila Cua sponsored the bill for 2nd reading on Tuesday, May 23. Nueva Ecija 1st District Representative Estrellita Suansing also delivered her sponsorship speech for sugar-sweetened beverage taxes.



Here is the full text of Cua's speech as provided by his office.

Marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong: kailan kaya aasenso ang Pilipinas? Karugtong sa tanong na 'yan ay isa pang tanong: makakatikim din ba ng pag-aasenso ang aking pamilya sa pag-asenso ng bayan?

Bilang mga halal na opisyal, may tungkulin po tayong sagutin ang mga tanong na 'yan, hindi po sa salita kundi sa gawa.

'Yan ang hangad ng tax reform bill. At ito po ang mga pinakamahalagang pakay nito.

Una ay ang ibaba ang personal income tax ng mga kababayan natin para lumaki ang disposable income ng pangkaraniwang tao at madagdagan ang panggastos sa pangangailangan ng pamilya.

Pangalawa, para sa pag-unlad ng ating bayan. Layunin din ng tax reform bill na palakihin ang kinikita ng ating gobyerno upang magamit natin ito para sa social welfare, infrastructure, education, healthcare, sa paglikha ng trabaho, at iba pang bagay na makabubuti para sa higit na nakararami sa ating mga kababayan.

Matagal na dapat naipatupad ng gobyerno ang matagal na ring kinakailangang mga tax reforms. Kaya lang, hindi po siguro ito naging priority ng mga nakaraang administrasyon. Habang lalo pong naaantala ito, lalong nade-delay ang ating economic progress.

Hindi lingid sa kaalaman natin dito sa Kongreso na ang ating tax system ngayon ay kumplikdo at maraming butas. Baguhin po natin ito.

Sinuri nang mahusay ng committee on ways and means ang panukalang sa palagay namin ay makakatulong nang malaki sa pag-unlad ng Pilipinas at ng ating mga kababayan.

Sana ay suportahan nating lahat ito. Maraming salamat po. – Rappler.com