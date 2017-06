Read Vice President Leni Robredo's 2017 Independence Day message in full

Published 4:30 PM, June 12, 2017

MANILA, Philippines – On the 119th anniversary of the Philippines’ independence, Vice President Leni Robredo lauded the Filipino’s fight for democracy through time. She also stressed the importance of continuing to uphold democracy.

Here’s the full text of her Independence Day message:

Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang ika-isang daan at labing-siyam na paggunita ng ating kalayaan. Taong 1898 nang maipanalo natin ang kalayaang ito matapos ang isang madugong rebolusyon laban sa mga dayuhang mananakop.

Kasabay ng unang pagbandila ng ating watawat sa Kawit, Cavite bilang simbulo ng ating kalayaan, minarapat ng ating mga bayani na bumuo rin ng isang konstitusyon at magtatag ng nang republika ng Pilipinas.

Ang konstitusyong ito ang naging gabay para mapangalagaan at mapagtibay ang ating kasarinlan.

Sa ating mahabang kasaysayan ilang besus sinubok agawin ang kalayaang ito ngunit nanatili tayong tapat sa ating Saligang Batas, hanggang sa dumating ang panahon kung saan binagong tuluyan ang konsitusyon at naging lehitimo ang pamumuno ng isang diktador.

Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang mabuti. Ipinaglaban ng mga bagong bayani ang inaasam na kalayaan mula sa diktadurya. At muli, kasabay ng paglaya mula sa pagkakagapos, bumuo muli ng isang konstitusyong poprotekta at kakanlong sa ating kasarinlan at demokrasya.

Mahigit isang daang taon na ang lumipas mula nang unang iwinagayway ni Emilio Aguinaldo ang bandila. Patuloy ang ating panalangin na manatiling buhay sa puso ng bawat pilipino ang tunay na ibig sabihin ng maging malaya, na ang tagumpay na nagniningning sa ating watawat ay tagumpay ng bawat isa, at ang tanglaw ng pag-asa na sinisimbulo nito ay hindi kailanman magdidilim.

Bilang Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, bilang lingkod bayan, mananatili tayong tapat at totoo sa konstitsyong ito upang hindi na maulit ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan.

Kasama ng sambayanang Pilipino, gagawin natin ang lahat upang mapangalagaan ang demokrasya at maipaglaban ang kalayaang nakamit ng mga nauna sa atin.

Isang mapagpalayang Araw ng Kalayaan!

– Rappler.com