ACT Teachers Representative Antonio Tinio says history has proven that armed rebellion is not the solution to address the problems in Mindanao

Published 5:42 AM, July 23, 2017

The 17th Congress on Saturday, July 22 agreed to extend martial law in Mindanao until December 31, as requested by President Rodrigo Duterte.

Lawmakers and senators were given a chance to explain their votes before the plenary. Among them was ACT Teachers Representative Antonioi Tinio, who voted against the extension.

Here is the full text of Tinio's speech as provided by his office.

***

Walang sapat na batayan ayon sa Konstitusyon ang ekstensyon ng martial law and suspension of writ of habeas corpus. Malinaw po na umiiral nang buo at 100%, walang bawas walang kulang, ang gobyernong sibilyan, maging antas nasyunal o lokal sa kabuuan ng Mindanao. Kaya kailangan po itaguyod ng Kongresong ito ang prinsipyo ng civilian supremacy over the military.

Pangalawa po, bumoto ako ng no, alang-alang sa mahigit kalahating milyong mga kababayan natin na karamihan ay Muslim na napilitang lumikas at ngayon ay nasa gitna ng humanitarian crisis. Totoo pong dapat labanan at sugpuin ang terrorist acts ng Abu Sayyaf at ng iba pa sa Marawi pero kailangan din natin kilalanin na kaya po may humanitarian crisis ay dahil po sa all-out war approach ng Duterte administration sa ilalim ng martial law — ang pagbobomba o aerial bombardment, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo may humanitarian crisis.

Huling punto po, hindi po solusyon ang martial law sa armed rebellion sa Mindanao. 'Yan na po ang itinuro ng ating kasaysayan. Only a political solution, kailangan pong tugunan ang kahirapan, trabaho, edukasyon, kalusugan, katarungan. Hindi po martial law ang kailangan ng Mindanao kaya po bumoto ako ng no. – Rappler.com