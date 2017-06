View the partial list of athletes who will represent the Philippines at the 2017 Southeast Asian Games in Kuala Lumpur, Malaysia

Published 12:49 AM, June 17, 2017

Editor's Note: In an earlier version of this story, there was a mix-up in the triathlon lineup, and the name of shooter Hagen Alexander Topacio. These have been corrected.

MANILA, Philippines – Chef de mission Cynthia Carrion released the partial official list of delegates for the 29th Southeast Asian Games from August 19 to 30 at Kuala Lumpur, Malaysia.

According to Carrion, the Philippine Sports Comission and Philippine Olympic Committee are just waiting for 4 sports to submit their rosters. Aquatics, sailing, water ski and wakeboarding are expected to submit their lineups on or before June 20 while basketball is set to pass their rosters on June 27.

"They (other countries) are finding reasons to disqualify us so I told them (basketball team) to not delay the list of athletes since the Philippines is considered as a top contender," said Carrion.

Carrion also confirmed taekwondo bet Kirstie Elaine Alora to be the country's flag-bearer.

"(Kobe) Paras and Paeng (Nepomuceno) were considered to be the flag-bearer but Paras is based in the US and Paeng has done it numerous times so we went with Kirstie (Alora)," explained Carrion.

Here are the official rosters for the 29th SEA Games per sport:

MUAY

Jay Harold Gregorio, Jonathan Polosan, Khen Marques, Phillip Delarmino, Ryan Jakiri

PENCAK SILAT

Alfau Jan Abad, Almohaidib Abad, Juryll Del Rosario, Juanillio Ballesta II, Solomon Eluna, Raymond Bueno, Jhon Paul Acat, Jefferson They Loon, Rick-Rod Ortega, Jaciren Abad, Dines Dumaan, Cherry May Regalado, Princesslyn Enopia, Mutmainna Asmad

PENTAQUE

Men's team: Anfulfo Masumbol, Aristides Samia, Jhasfer Camingal, Angelo Sangalang

Women's team: Mary Grace Munar, Gema Casem

SHOOTING

Men's team: Eric Ang, Hagen Alexander Topacio, Jayson Valdez, Joaquin Miguel Ancheta, Paul Brian Rosario

Women's team: Amparo Teresa Acuna, Elvie Baldivino, Shanin Lyn Gonzales

SEPAK TAKRAW

Men's team: Alvin Pangan, Emmanuel Escote, Jason Huerte, Joeart Jumawan, John Carlo Lee, John Jeffrey Morcillos, John John Bobier, Mark Joseph Gonzales, Ortouste Rheyjey Cabogoy, Regie Renzan Pabriga, Rhemwil Catana, Ronsited Gabayeron

Women's team: Kristel Carloman, Lhaina Mangubat, Mary Ann Lopez, Rizzalyn Amolacion, Jean Marie Sucalit

TABLE TENNIS

Men's team: Japheth Adasa, Richard Gonzales, Jacolo Ryan Rodney Abel, Jann Mari Nayre, Isaias Seronio

Women's team: Sendrina Balatbat, Emy Rose Dael, Rose Jean Fadol, Jamaica Dianne Go Sy

SQUASH

Men's team: David William Pelino, Juan Rafael Yam, Reymark Begornia, Robert Andrew Garcia

Women's team: Isabelle Gotuaco, Jemyca Aribado, Joan Arebado, Yvonne Alyssa Dalida

TAEKWONDO

Men's team: Arven Alcantara, Dustin Jacob Mella, Francis Aaron Agojo, Morrison Samuel Thomas Harper, Raphael Enrico Mella, Rodolfo Reyes Jr, Rhezie Canama

Women's team: Jocel Lyn Ninobla, Juvenille Faye Crisostomo, Kirstie Elaine Alora, Pauline Louise Lopez, Rinna Babanto

TRIATHLON

Men's team: John Leerams Chicano, Nikko Bryan Huelgas

Women's team: Ma Claire Adorna, Marion Kim Mangrobang

TENNIS

Men's team: Francis Casey Alcantara, Ruben Gonzales, Treat Conrad Huey, Jeson Patrombon, Denise Dy, Khim Iglupas

Women's team: Katharina Lenhert, Anna Patrimonio, Czarina Arevalo, Chris Cuarto

WUSHU

Men's team: Daniel Parantac, Norlence Catolico, Thornton Quienes Lou Saya

Women's team: Agatha Wong, Kimberly Machua

VOLLEYBALL

Men's team: Alnakran Abdilla, Asia Genuel Dela Cruz, Bonjomar Castel, Bryan Berroyo Bagunas, Alden, Dave Gabunada, Dolor Gregorio Budollo, Herschel Ronald Ramos, Jack Kalingking, John Vic de Guzman, Mark Gil Alfafara, Reyson Fuentes, Taneo Relan Laranang

Women's team: Abigail Marano, Aiza Pontillas, Alyja Daphne Santiago, Alyssa Valdez, Dennise Lazaro, Frances Xinia Molina, Geneveve Casugod, Jovelyn Gonzaga, Kim Fajardo, Maika Ortiz, Mika Aereen Reyes, Rhea Dimaculangan

WEIGHLIFTING

Colonia Nestor Landag, Aldante Pelayo

BOWLING (TENPIN)

Men's team: Anton Jose Alcazaren, John Paule Macatula, Jo-Mar Roland Jumapao, Kenneth Chua, Kevin Oliver Cu, Mervin Matheiu Tan

Women's team: Dan Coronacion, Krizziah Lyn Tabora, Maria Liza Del Rosario, Maria Lourdes Arles, Marian Lara Posadas, Marie Alexis Sy

RUGBY 7S

Men's team: Christophe Hitch, Justin Thomas Coveney, David Ramsden, Harrison Blake, Vincent Francis Young, Jason Lynch, Harry Morris, Edlen Hernandez, Gareth Holgate, Jonel Madrona, Joshua Aragon, Jay-VolNey Rouse

Women's team: Dixie Yu, Sylvia Tudoc, Angella San Juan, Madille Salinas, Rassiel Sales, Aiumi Ono, Camilla Maslo, Helena Indigne, Kaya Honoras, Gelanie Gamba, Bird Louise

JUDO

Kohei Kohagura, Keisei Nakano, Shugen Nakano, Sydney Sy, Kiyomi Watanabe, Mariya Takahashi, Rolan Llamas, Kodo Nakano, Yuta Yazaki

KARATE-DO

James Orencio, Jayson Ramil Macaalay, Rexor Tacay, John Michael Vincent Bai, Afif Sharief, Carmelo Patricio, Engene Stoner Dagohoy, Erica Celine Samonte, Junna Tsukii, Kimvery Madrona, Mae Soriano, Miyuki Tacay

NETBALL

Ana Theresa Codiñera, Ana Thea Ceñarosa, Katryna Rose Domino, Diana Doqueza, Leanne Espina, Anjelica Estacion, Meilyn Guerra Ip, Eunice Krisma Ann Japone, Ghia Lozada, Cathlyn Seño, Eliezza Dianne Ventura, Teresa Angeline Aquino

LAWN BOWLS

Men's team: Christopher Dagpin, Curte Robert Guarin, Elmer Abatayo, Emmanuel Portacio, Hommer Mercado, Leoncio Carreon Jr, Marcelito Pancho, Angelo Morales, Rodel Labayo, Ronald Lising

Women's team: Ainie Knight, Bruce Asuncion, Hazel Jagonoy, Marisa Baronda, Nancy Toyco, Nenita Tabiano, Rosita Bradborn, Sharon Hauters, Vilma Greenlees, Margie Ortilano

GYMNASTICS

Adrian Apuyan, Reynald Capellan, Fortunato Abad IV, Albert Lopez, Jan Gwynn Timbang, John Matthew Vergara, Kaitlin De Guzman, Katrina Evangelista, Cristina Onofre, Mariana Josefa Hermoso, Rachelle Arellano, AJ Melgar, Jean Caluscusin, Katrina Loretizo, Marian Nnicolle Medina, Mary Andrea Cantero, Ariella Orella, Reyna Jean Cornel, Shieldannah Sabio

FENCING

Men's team: Brennan Wayne Louie, Donnie Arth Navarro, Eric Brando II, Nathaniel Perez, Noelito Jose Jr, Reynaldo Perez Jr

Women's team: Clichelleyn Del Rosario, Hanniel Abel, Harlene Raguin, Jylyn Nicanor, Maxine Isabel Esteban, Samantha Kyle Catantan

GOLF

Men's team: Carl Jano Corpus, Jolo Timothy Magcalayo, Luigi Paolo Wong, Ruperto Zaragosa III

Women's team: Lois Kaye Go, Harmie Nicole Constantino, Yuka Saso

BADMINTON

Men's team: Carlos Antonie Capanna, Alvin Morada, Peter Gabriel Magnaye, Philip Joper Escueta

Women's team: Alyssa Leonardo, Sarah Joy Barredo

EQU-DRESSAGE

Syquia Colin John Collins, Chiara Sophia Amor, Joker Arroyo, Maria Angelica Ayala, Marie Antonette Leviste, Amy Janette Graham, Fabio Lopes Da Abadia, Frank Freund, Hannan Jennifer Yvonne, John Fredrik Yvonne, John Fredrik Jansson, Laurio Benjie Cabungal, Leoncio De Leon, Shamus Joseph Mckeever, Saturnino Cabungcal, Valentin Daniel Oliver Marcotte

CYCLING

Men's team: Christopher John Caluag, Mervin Corpuz, Daniel Patrick Caluag, Dominic Perez, George Oconer, Jerry Aquino Jr., John Renee Mier, Kristian Emmanuel Reyes, Marcelo Felipe, Mark John Lexer Galedo, Ronald Oranza, Rustom Lim

Women's team: Marella Vania Salamat, Sienna Elaine Fines

ARCHERY

Men's team: Earl Benjamin Yap, Florante Matan, Joseph Vicencio, Luis Gabriel Moreno, Mark Javier, Niron Brylle Concepcion, Paul Marton Dela Cruz, Rogelio Miguel Tremedal

Women's team: Jennifer Chan, Abigail Tindugan, Amaya Amparo Cojuangco, Kareel Meer Hongitan, Kim Concepcion, Mary Queen Ybanez, Nicole Marie Tagle, Pia Elizabeth Angela Bidaure

BILLIARDS

Men's team: Basil Al-shajjar, Alvin Barbero, Carlo Biado, Johann Chua, Efren Reyes, Francisco Dela Cruz, Jefrey Roda, Warren Kiamco, Dennis Orcollo

Women's team: Chezka Centeno, Rubilen Amit

BADMINTON

Men's team: Carlos Antonie Cayanan, Alvin Morada, Peter Magyane, Philip Escueta

Women's team: Alyssa Leonardo, Sarah Joy Barredo

BOXING

Carlo Paalam, Charly Suarez, Eumir Marcial, Ian Clark Bautista, Mario Fernandez, John Nobel Tupas Marvin

ICE HOCKEY

Benjamin Jorge Imperial, Carl Michael Montano, Daniel Pastrama, Francois Emmanuel Gautier, Hector Pierre Navasero, Seppi Gianpetro, Jan Aro Regencia, John Steve Fuglister, Jon David Samson, Jorell Crisostomo, Jose Inigo Anton Cadiz, Joshua Carino, Julius Frederick Santiago, Lenard Rigel Lancero II, Miguel Alfonso Relampagos, Miguel Serrano, Paolo Spafford, Patrick Russell Syquiatco, Paul Gabriel Sanchez, Tenedoro Carlo Martin Sison

INDOOR HOCKEY

Men’s team: Oliver Buarao, Sherwinson Casapao, Jhunar Rei Forio, Christian Lowell Galicia, Jonas Kenneth Gonzales, John-El Guinto, Marvin Lianza, Juncent CJ Marasigan, Celfin Naz, Reiger Clifford Pecho, Nevie John Tambot, Arvin Villagomez

Women’s team: Dyran Joy Calayo, Maria Paulyn Castillo, Kyle Delos Santos, Paula Jean Dumaplin, Jevilyn Obasa, Denizelle Ann Rasing, Klaryn Retodo, Kristine Elaine Santos, Yarra Austine Sebastian, Edelyn Pantano Suarez

ATHLETICS

Men's team: Agravante Jeson Oyco (marathon), Anfernee opena (100m, 4x100m relay), Aries Toledo (4x400m Relay, Decathlon), Arniel Ferrera (Hammer Throw), Archand Christian Dimaano Bagsit (200m, 4x100m relay, 4x400m relay), Immuel Candole Camino (3000m steeplechase), Christopher Ulboc Jr (3000m steeplechase), Clinton Kingsley Bautista (110 hurdle), Edgardo Alejan Jr (400m, 4x400m relay), Elbren Neri (1500m), Eric Shauwn Cray (100m, 400m hurdle, 4x100m relay, 4x400m relay), Ernest John Obiena (pole vault), Janry Ubas (long jump), Kenny Gonzales (javelin throw), Lasangue Manuel Jr. Tacleo (high jump), Marco Vilog (800m), Mark Harry Diones (4x100m relay, triple jump), Medina Francis Tiaga (400m hurdle), Melvin Calano (javelin throw), Mervin Guarte (800m, 1500), Michael Carlo Del Prado (4x400m relay), Patrick Unso (110m hurdle, 4x100m relay), Ronne Malipay (triple jump), Tyler Christian Ruiz (long jump), Trenten Anthony Anthony Beram (200m, 400m, 4x100m relay, 4x400m relay)

Women’s team: Kayla Richardson (100m, 200m, 400m, 4x100m relay, 4x400m relay), Eloiza Luzon (4x100m, 4x400m relay, Emily Jean Obiena (pole vault), Evalyn Palabrica (javelin throw), Katherine Khay Santos (4x100m, 4x400m, long jump), Marestella Torres-Sunang (long jump), Narcisa Atienza (heptathlon), Kyla Richardson (4x100m relay, 4x400m relay), Riezel Buenaventura (pole vault), Rosie Villarito (javelin throw), Reah Joy Pitogo Sumalpong (discus throw), Mary Joy Tabal (marathon), Rose Nelson Zion (100m, 200m, 400m, 4x100m relay, 4x400m relay)

FOOTBALL

Men’s team: Christian Lapas, Daniel Bernan Gadia, Dimitri Lionel Limbo, Dylan Alain Lucienne De Bruycker, Jaime Vicenzo Cheng, Jordan Blair Daydora Jarvis, Javier Augustine Gayoso, Jeremiah Raphael Rocha, Julian Mariano Clarino, Junell Mark Bautista, Kouichi Belgira, Nathanael Ace Villanueva, Nimrod Balabat, Ray Joseph Joyel, Rey Franco Miguel De La Torre, Reymart Cubon, Roberto Corsame Jr, Richard Talaroc Jr, Valentino Calvo, Yoshiharu Koizumi

Women’s team: Mea Dematao Bernal, Anicka Chabeli Arrieta Castaneda, Sara Isobel Arrieta Castaneda, Maeva Bella Abao Collatos, Alisha Clare Mendoza Del Campo, Kyrhen Angela Bretana Dimaandal, Alesa Nazareno Dolino, Patrice Mae San Pedro Impelido, Kayla Jan Aragones Inquig, Hali Moriah Candido Long, Eva Silva Madarang, Isabela Francesca Medallon Mahoney, Regine Metillo, Irish Oliveros Navaja, Inna Kristianne Beza Palacios, Kathleen Camille Muldong Rodriguez, Faith Sean Ruetas, Jesse Anne Shugg, Jovelle Cordero Sudaria, Patricia Tomanon – Rappler.com