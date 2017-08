Friday night + traffic + ulan = Sa bahay lang ako, bes.

Published 8:00 PM, August 18, 2017

Alam kong matagal nang na-set ang lakad

Pero grabe kasi ang traffic, hindi umuusad.

Alam kong malapit lang naman 'yan

Pero paano kung umulan?

Alam kong baka wala nang kinabukasan

Pero ang pagkakaibigan nati'y wala namang kamatayan.

At tanggap ko na talagang ganito ako

Mahal kita bes, pero mahal ko rin ang kama ko.

– Rappler.com

Artwork by Shellette Gipa

Text by Nile Villa

#FridayFeels is a cartoon series by the Rappler Creatives Team. Cathartic, light, but relevant, it's a welcome break from your heavy news feed! You can pitch illustration ideas by sending a message to the Rappler Facebook page.