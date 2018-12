Ano ang ibig sabihin ng 'dealer in securities' at bakit hindi kabilang dito ang Rappler?

Published 10:53 PM, December 14, 2018

MANILA, Philippines – Maraming ipinukol na batikos sa Rappler nitong mga huling araw. Kasama na rito ang umano'y pagiging tax evader. Kaugnay ito ng matagal nang ginagawang isyu tungkol sa PDRs o Philippine Depositary Receipts na inilabas ng Rappler, Ang PDRs ay isang pamamaraan ng pagkalap ng puhunan nang di binibigyan ng karapatang magmay-ari ang mga may hawak nito. (BASAHIN: EXPLAINER: Hindi tax evader ang Rappler)

Ilang beses na ring sinabi ng mga abogado ng Rappler na walang buwis o tax na dapat bayaran ang Rappler Holdings Corporation (RHC) dahil hindi naman ito "dealer in securities" – hindi ito nagbebenta ng may-halagang papel. Ito ang pinag-uugatan ng kaso ng Department of Justice laban sa RHC: na ang RHC ay dealer in securities.

Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng "securities" at pagiging "dealer in securities"? Narito ang simpleng paliwanag.

1) Ano ang securities?

Ang "securities" ay mga instrumento o dokumentong nagpapatunay sa isang pamumuhunan, pagpapautang, o interes sa isang kompanya. Ang may hawak nitoo ay may inaasahang kita kapalit ng kanyang puhunan o pautang.

2) Ano ang ibig sabihin ng "dealer in securities"?

Ang dealer in securities ay ang nagbebenta ng securities sa merkado. Isa siyang kapitalistang gumagamit ng sarili niyang pera upang mamili ng securities, na siya namang ibinebenta niya. Kikilalanin lang siyang dealer in securities kung bumili at magbenta siya ng di kukulangin sa 6 na securities. Ang halimbawa ng isang securities dealer ay ang mga bangkong katulad ng Bank of the Philippine Islands o di kaya'y Landbank.



3) Bakit hindi dealer in securities ang Rappler Holdings Corporation (RHC)?

Hindi nagbebenta ng securities sa merkado ang RHC. Hindi ito ang pangunahin niyang negosyo. Itinatag ang RHC upang magmay-ari ng isang kompanya, ang Rappler Inc. Hindi rehistrado ang RHC sa ano mang merkado. Sa Pilipinas, hindi rin siya nagbebenta o nangangalakal sa Philippine Stock Exchange (PSE) kaya't di puwedeng tawaging "dealer in securities" ang RHC.

Ang RHC ay nangalap ng pera sa pamamagitan ng pag-issue – hindi pagbenta – ng Philippine Depositary Receipts o PDRs. Ang PDR holder ay kahalintulad ng tumataya sa karera: hindi siya ang may-ari ng tinatayaan niya pero naniniwala siyang mananalo ito at kikita siya balang araw dahil sa kanyang pusta. Ang may hawak ng PDR na inisyu ng RHC ay hindi nagmamay-ari o kinikilalang may-ari ng Rappler kung kaya't hindi rin sila nakalista sa mga dokumentong ibinigay ng Rappler sa Securities and Exchange Commission (SEC).

4) Ano ang ipinagkaiba ng "dealers in securities" sa Rappler Holdings Corporation?



Ang karaniwang dealer ay maaaring bumili ng shares sa isang kompanyang nakalista sa merkado (halimbawa, San Miguel, Ayala, PLDT na lahat ay nasa PSE). Upang kumita, ibinebenta rin niya sa merkado ang shares na ito sa iba.

Ang RHC ang nagmamay-ari ng Rappler, na hindi nakalista sa merkadong tulad ng PSE. Ganoon din ang RHC. Ang PDR na ibinigay o inisyu ng RHC ay iba sa shares ng Rappler. Nagbigay ang RHC ng PDR hindi upang kumita o upang magbenta ng shares ng Rappler, kundi upang makakalap ng perang magagamit sa pagpondo ng kanyang mga proyekto. Dalawa lang ang nabigyan ng PDRs, hindi 6. Ang PDR holders ay hindi bumili ng shares kung kaya't walang kinita ang RHC na dapat buwisan.

5) Itinuring bang "dealers in securities" ang ibang holding companies na nag-issue ng PDRs noon?

Ang PDRs ay hindi bago sa Pilipinas. Marami nang nangalap ng pondo o investment sa pamamagitan ng PDRs. Katulad sila ng RHC – mga kompanyang mass media rin sila (ABS-CBN at GMA News, halimbawa) – at hindi naman sila itinuring ng gobyerno na dealer in securities. Walang ipinagkaiba ang RHC sa kanila. – Rappler.com



