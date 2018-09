Itatampok sa kumperensiya ang krimen bilang isang tagahubog sa kasaysayan ng bansa

Published 5:34 PM, September 24, 2018

This is an announcement from the UP Lipunang Pangkasaysayan

MANILA, Philippines – Upang ipagyabong ang kritikal at mas makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan, muling itatampok ng UP Lipunang Pangkasaysayan ang “SALA: Krimen at Kriminalidad sa Kasaysayan at Lipunang Pilipino” na gaganapin sa ika-27 hanggang 29 ng Setyembre 2018, sa NISMED Auditorium, UP Diliman.

Itatampok sa kumperensiya ang krimen bilang isang tagahubog sa kasaysayan ng bansa.

Tatalakayin ang mga kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng kronolohikal na batis mula sa pre-kolonyal hanggang sa kasalukuyan, at tematikong pamamaraan kung saan gagamitin ang iba’t-ibang mga disiplina sa pagtingin sa krimen.

Para sa mga katanungan at iba pang impormasyon, bisitahin ang UP Lipunang Pangkasaysayan Facebook Page o mag-email sa likas@gmail.com. – Rappler.com