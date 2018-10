PRESS RELEASE: The event will be held on October 16 at Jerome's Bar, Visayas Avenue, Quezon City

Published 8:54 AM, October 14, 2018

The following is a press release from Gantala Press, Amihan National Federation of Peasant Women and Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo.

Mayaman ang Pilipinas, pero naghihirap ang sambayanang Pilipino. Agrikultural ang Pilipinas pero naghihirap ang magsasakang Pilipino. Doble ang hirap sa mga kababaihang magsasaka. Bukod sa mas maliit ang natatanggap nilang kompensasyon sa parehong gawain, sila ang mas nakararanas ng pang-aabuso dulot ng militarisasyon.

Ngayong Oktubre, bilang selebrasyon ng Peasant at International Rural Women's Month, samahan ang Amihan Women, SAKA, at Gantala Press sa ika-16 ng Oktubre sa "Tama Na! Sobra na! Tugtugan na! (A Night of Music for Peasant Women) sa Jerome's Bar, Visayas Ave., Quezon City upang patuloy na itambol ang panawagan para sa hustisya, tunay na suporta sa sektor ng agrikultura, at tunay na reporma sa lupa! Kasama sina Mara Marasigan, The General Strike, Tubaw, Tao Aves and Sleep Kitchen, Identikit, Galactic Palabok, Bata at Lady-I.

- Rappler.com/Press release