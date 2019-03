Tunghayan ang paggawad sa mga nagwagi sa Araw ni Balagtas, na gaganapin sa Abril 2 sa Orion Elementary School, Orion, Bataan

This is a press release from Komisyon sa Wikang Filipino.

Pagbati para sa mga nagwagi sa Talaang Ginto: Makata ng Taon 2019!

Tatanghalin bilang Makata ng Taon 2019 si MJ Tumamac mula sa Lungsod Heneral Santos para sa kaniyang koleksiyong "Mga Mungkahi ng Pagdanas ng Dahas Mula sa Maitum."

Nakuha naman ni Fr Arnel Vitor mula sa Diyosesis ng Antipolo at ang kanyang koleksiyon, "May Nakakatawa Ba Sakaling May Mamatay: At Iba Pang Tula sa Panahong Eksayting ang Paghimlay," ang ikalawang gantimpala.

Nanalo ng ikatlong gantimpala ang "Dulok: Gunita ng Tubig" ni Richard Gappi, isang makata mula sa Angono, Rizal, at kasalukuyang naninilbihan bilang patnugot ng Angono Rizal News Online.

Tunghayan ang paggawad sa mga nagwagi sa Araw ni Balagtas, na gaganapin sa Abril 2 sa Orion Elementary School, Orion, Bataan.