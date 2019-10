Ito ay isang eksklusibong press release mula sa Komisyon sa Wikang Pilipino

Dalawang aklat ng bayan ng KWF ang hinirang na finalist sa ika-38 National Book Awards na itinataguyod ng Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Aklat (NBDB) at Manila Critics Circle (MCC).

Ang mga aklat—ang Digmaan at Kapayapaan at Imahen ng Filipino sa Sining—ay bahagi ng lumalaking koleksiyon ng Aklat ng Bayan na nagtatampok sa Filipino bilang wika ng paglikha at saliksik.

Maituturing na obra ng daigdig ang Digmaan at Kapayapaan na isinulat ng Rusong si Leo Tolstoy at inilimbag noong 1869. Tinatalunton ng monumental na aklat ang pagsalakay ng mga Frances sa Russia at ang mga salaysay ng pag-ibig, ligaya, at ligalig ng iba’t ibang tauhan sa panahon ng digma.

Isinalin ito sa Filipino ng premyadong manunulat na si Lamberto Antonio at inilabas ng KWF sa pamamagitan ng espesyal na box set. Nominado ang dalawang volume na aklat sa kategoryang pinakamahusay na salin ng National Book Awards.

Ang Imahen ng Filipino sa Sining ay finalist naman para sa pinakamahusay na sangguniang aklat. Sangguniang aklat ito para sa kursong Pagpapahalaga sa Sining at iba pang kurso tungkol sa sining at kulturang Filipino.

Laman ng aklat ang mga sanaysay hinggil sa sining na Filipino, mga teoryang pangkultura, at mga ribyu ng mga klasikong teksbuk at teorya hinggil sa sining at kultura.

Mababasa sa aklat ang mga sanaysay ng mga Pambansang Alagad ng Sining Ramon Santos at Resil Mojares, Nicanor Tiongson, Doreen Fernandez, at iba pa.

Editor ng Imahen si John Iremil Teodoro, batikang manunulat at propesor sa Pamantasang De La Salle.

Taunang parangal ang National Book Awards para sa mga pinakamahusay na aklat na isinulat, idinisenyo, at inilimbag sa Filipinas.

Una itong isinagawa ng MCC noong 1982 at magkatuwang na ngayong itinatagayod kasama ang NBDB, ang ahensiya ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya ng mga aklat sa Filipinas.

Kikilalanin ang mga nagsipagwagi sa 23 Nobyembre 2019 sa Pambansang Museo. – Rappler.com