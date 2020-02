The following is a press release from Komisyon sa Wikang Filipino.



Tatanggap ng mga nominasyon ang KWF para sa kauna-unahang KWF Pambansang Gawad Wenceslao Q Vinzons sa Peryodismong Pangkampus hanggang 5 pm sa March 13, 2020.

Ang KWF Gawad Vinzons ay pagkilala at parangal sa mga pahayagang pangkampus na nagpamalas ng sinop at husay sa paggamit ng wikang Filipino.

Ang tuntunin sa paglahok ay ang sumusunod:

Pagsusumite ng isang (1) kopya ng mga peryodikong kabilang sa 10 Natatanging Peryodikong Pangkampus (Best School Papers) (Kategorya: High School, Filipino) sa nakaraang DepEd Regional Schools Press Conference (RSPC). Pagsusumite ng sinagutang pormularyo ng nominasyon at maikling tala o kasaysayan ukol sa nominadong peryodiko.

Para sa pormularyo ng nominasyon, magtungo sa link na ito.



Ipadala ang mga nominasyon sa:

Lupon sa KWF Pambansang Gawad

Sa Peryodismong Pangkampus 2020

Sangay ng Edukasyon at Networking

Komisyon sa Wikang Filipino

2P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel

San Miguel, Maynila

Para sa mga paaralan na kalahok sa DepEd NSPC sa Tuguegarao, maaaring isumite sa KWF staff na nasa Tuguegarao ang kopya ng peryodiko at ang pormularyo ng nominasyon sa 10 Marso 2020 sa KWF Pambansang Klinik sa Estilong Filipino sa St Paul University of the Philippines, Tuguegarao, Cagayan.

Para sa mga tanong, makipag-ugnayan lamang kay Kriscell Largo Labor sa numerong 09667518563 at email na komisyonsawika@gmail.com. – Rappler.com