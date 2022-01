PRESS RELEASE: Inihahandog ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at ng Relive Your Passion PH ang pagpapalabas ng anim na piyesa ng mga bagong mandudula

This is a press release from UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas and Relive Your Passion PH.

Pebrero. Buwan ng pag-ibig at sining, ng pag-ibig sa sining. At tulad ng isang marubdob na mangingibig na hinahamak ang lahat masunod lamang ito, gayon din kaming mga nagmamahal sa sining ng entablado. Hindi magpapapigil sa pandemya, kalagayang pampulitika at ekonomiya. Susuungin ang lahat sa layong makapag-ambag sa diskursong panlipunan sa pamamagitan ng pagtatanghal.

Iyon ang ubod ng proyektong KoLaboratoryo: Pista ng Maikling Akda ng mga Bagong Mandudula. Isa itong kolaborasyon ng kursong Malikhaing Pagsulat 174 (MP 174) sa patnubay ni Prop. Bernadette V. Neri ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas at ng Relive Your Passion PH (RYP), sa pakikipagtulungan ng Perfomatibo Manila, Project Mayheim, ANSAM, Teatro Rizal, at Parang Kolektib. Sa pamamagitan ng pinagsanib na husay ng mga taong produksiyong bahagi ng RYP, isasagawa ang laboratoryong pagpapalabas ng anim na piyesa ng mga bagong mandudulang produkto ng MP 174. At para sa semestreng ito, maiikling dula tungkol sa iba’t ibang anyong pag-ibig ang itatampok.

Ang mga bagong akda ay ididirek sa birtwal na entablado ng RYP nina Nazer Salcedo, John Mark Yap, Ulap Chua, Lyka Bernal, Shenn Apillado, Armando Leo Mansilunagan, John Carlo Say, at Bernadette Villanueva Neri. Sila ang katuwang ng mga mandudula ng MP174 para sa pagbuo ng bawat akda.

Itatampok din sa pistang ito ang Lam Ang: Indak at Hiraya ng Pagsinta, na naging bahagi ng CCP’s Performatura Festival 2021. Ang produksyong ito ay binuo nina Fitz Edward Bitana, Lejend, TJ Ramos, Ulap Chua, Lyka Bernal, at Ron Binas.

Walang kundisyong pagmamahal sa katawan at sarili ang tinatalakay ng mga dulang ipalalabas sa Pebrero 5, 2022. Pagharap sa hamon ng pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome (PCOS) sa mundong mapanghusga at kulang sa simpatya ang Mirror, Mirror on the Kubeta Wall ni Quinea Sales Babas. Samantala, matutunghayan sa Stranded ni Ezekiel Ernest N. Dionisio ang salimbayan ng mga damdaming nananatili at pinananatili, at ang pagtatakda ng pansariling hanggahan upang makausad.

Sa Pebrero 12 naman itatampok ang ilang pag-ibig na binansagang “lihis” ng atrasado at konserbatibong lipunan. Pagtahak sa onlayn na paghahanap ng kasintahan ang kuwento ng The Cupid Code ni Cyness Resuello. Pagkakaibigan naman ng tatlong residente ng Home for the Golden Gays ang itatanghal sa Mga Natatagong Ginto ng Maynila ni Zyran Gabronino.

Paglalantad ng katotohanan bilang tanda ng pagmamahal sa kapwa at bayan ang isasaentablado sa Pebrero 19. Pasusubalian ng mga tauhan ng Super Kartero ni Cherrys Mae A. Delos Reyes ang konsepto ng “Golden Era” umano noong panahon ng Batas Militar. Samantala, salpukan naman ng totoo at kasinungalingan ang tampok sa Aminan with Amina ni Ken Russell M. Peñaflor.

Halina’t tunghayan ang unang sabak ng KoLaboratoryo at sama-sama nating ipagdiwang ang pagpagmamahal sa sarili, kapwa, at bayan sa pamamagitan ng sining ng pagtatanghal.

Pebrero 2

MIRROR, MIRROR ON THE KUBETA WALL

Mandudula: Quinea Sales Babas

Direksiyon: Lyka Bernal at Shenn Apillado

Hindi madaling magkaroon ng malaking pangangatawan dala ng sakit na PCOS sa mundong mapanghusga at kulang sa simpatya. Natutunan ito ni Donna sa mahirap na paraan. Subalit naaral na niya kung paano mahalin ang bawat parte ng kaniyang katawan at pagkatao sa tuwing nananalamin at nakakapasok sa sariling mundo. Gayunman, hanggang kailan mananatili si Donna sa kaniyang daigdig? Kailan siya tatanggapin ng paligid na labas sa kaniyang Mirror, Mirror on the Kubeta Wall?

STRANDED

Mandudula: Ezekiel Ernest N. Dionisio

Direksiyon: Armando Leo Mansilungan at John Carlo Say

Sa kasagsagan ng napakalakas na ulan sa isang paliparan, aksidenteng magtatagpo sina Miguel at Christine. Dahil delayed ang kanilang flight, naging pagkakataon na rin ito upang makapagkamustahan ang dalawa. May mga mababalikan sila at kabilang doon ang usaping matagal nilang iniwasan. Matutunghayan sa dulang Stranded ang salimbayan ng mga damdaming nananatili, pinananatili, at pinagpapasyahang umusad.

Pebrero 12

THE CUPID CODE

Mandudula: Cyness Resuello

Direksiyon: John Mark Yap

Inip na inip na si Sara sa kaniyang tila walang hanggang pagka-single. Dahil sa desperasyong magkaroon ng kahit kaunting romansa ang kaniyang buhay, isinabak siya ng kaniyang kaibigang si Mika sa The Cupid Code. Isa itong online flash dating program kung saan tampok ang isang super computer na sumusuri sa kompatibilidad ng mga sumasali. Ayon sa mga rebyu, hindi pa ito nagmimintis. Mahanap na kaya ni Sara ang jowang kaniyang inaasam-asam o baka naman ito ang unang pagkakataong sasablay ang The Cupid Code?

MGA NATATAGONG GINTO NG MAYNILA

Mandudula: Zyran Gabronino

Direksiyon: Nazer Salcedo

Abala ang magkakaibigang sina Maning, Ramon, at Celia sa pag-aayos ng garahe ng Home for the Golden Gays. Magpapa-disco kasi para sa selebrasyon ng kaarawan ng golden lola-to-be na si Maning. Habang naglalagay ng mga dekorasyon, naibaling ang kanilang usapan sa boluntaryong si Kenneth na isang biseksuwal. Sa kanilang pagpapalitang-biro tungkol sa pagkatao ng binata, mabubuksan ang masalimuot na ugnayan ni Ramon sa anak nitong si Alan. Tinatalakay ng dula ang isang pambihirang kuwento ng pagkakaibigan at ang dahilan kung bakit sila naturingang Mga Natatagong Ginto ng Maynila.

Pebrero 19

SUPER KARTERO

Mandudula: Cherrys Mae A. Delos Reyes

Direksiyon: Ulap Chua

Isang klik lang ang kailangan upang makapagpadala ng mensahe sa kasalukuyan. Ibang-iba sa panahong wala pa ang teknolohiyang online. Ito ang laman ng usapan ng mag-amang sina Bert at Aya isang umaga. Ibinahagi ni Bert ang unang liham na kaniyang ihinatid. Sa pagbabalik-tanaw sa kaniyang danas bilang Super Kartero, natuklasan ni Aya ang hirap na pinagdaanan ng kaniyang lolo at lola noong panahon ng Batas Militar, na umano’y “Golden Age” ng bansa.

AMINAN WITH AMINA

Mandudula: Ken Russell M. Peñaflor

Direksiyon: Bernadette Villanueva Neri

Isa na namang kapana-panabik na live anniversary episode ang matutunghayan sa Aminan with Amina, ang nangungunang talk show sa bansa. Sasalang sa hot seat ang isa sa pinakakontrobersiyal na presidential candidate sa paparating na eleksiyon, si Senator Gany D. Andaya. Sa tulong ng isang high-tech truth extractor – na bagong upgrade – sasagutin niya ang mga tanong na ibabato ni Amina at ng taumbayan. Makukuha kaya ng masa ang mga tapat na sagot mula sa kaniya? Tunghayan natin sa Aminan with Amina!