Here are the operating hours of various banks for Tuesday, October 31 and Wednesday, November 1

Published 7:00 PM, October 30, 2017

Please refresh this page for updates.

MANILA, Philippines – The country's major banks released their schedule of operations for the Undas break, from Tuesday, October 31, to Wednesday, November 1.

BPI

All BPI and BPI Family Savings Bank branches nationwide will be closed on Tuesday, October 31, and on Wednesday, November 1.

Operations will resume on Thursday, November 2.

Electronic channels such as automated teller machines (ATMs), online banking, and mobile banking will continue to be available to handle transactions and other banking services.

Metrobank

All branches and kiosks will be closed both on Tuesday, October 31, and Wednesday, November 1.

All electronic channels will be available 24/7 (ATM, MetrobankDirect Online Banking, Metrophone, Mobile Banking).

Security Bank

Tuesday, October 31

All branches closed except for Security Bank NAIA Terminal 1 (open only to customers with terminal passes) and Terminal 3 branches which will observe banking hours.

Wednesday, November 1

All Security Bank branches will be closed.

BDO

Tuesday, October 31

Branches with regular operating hours

NAIA Terminal 1

NAIA Terminal 3

City of Dreams Manila

Resorts World Manila

Solaire Manila Resort

Forex counters

BDO Clark Forex Counter

BDO ADB Forex Counter

Mall branches open until 4 pm

Agusan del Sur San Francisco Gaisano

Aklan Boracay CityMall

Aklan Kalibo CityMall

Antipolo Cherry Foodarama

Araneta Center Gateway Mall

Baguio Abanao Square

Batangas City Puregold Calicanto

Batangas Lemery Xentro Mall

BF Homes Puregold Southpark

Biñan Central Mall

Bonifacio Global City Market Market

Bulacan Puregold Baliwag

Cabanatuan NE Pacific Mall

Cainta Puregold

Calapan City Puregold

Canlubang iMall

Cash & Carry

Cavite – Dasmariñas Central Mall

Cavite – Puregold Noveleta

Cavite – Puregold Tanza

Cebu – Ayala Mall

Cebu – Elizabeth Mall

Cebu – J. Mall

Cebu – Parkmall

Cebu Gaisano Minglanilla

Congressional Avenue Cherry Foodarama

Cotabato CityMall

Davao Felcris Centrale

Dr A. Santos Avenue Puregold Evacom

Dumaguete CityMall

EDSA New Farmers Plaza

Gaisano Grand Mall Cotabato Kidapawan

Greenhills Shopping Center

Iloilo Jaro CityMall Tagbak

Isabela Cabagan Xentro Mall

Isabela Santiago Xentro Mall

La Union San Fernando Manna Mall

Leyte Ormoc Gaisano

Lipa – Puregold

Lipa – Robinson's Place

Makati Jazz Residences

Mandaluyong Light Mall

Montalban Puregold

Negros Occidental Kabankalan CityMall

Nueva Ecija CityMall Sta Rosa

Pasay Two Shopping Center

Pasig Capitol Commons Estancia

Pasig Puregold San Joaquin

Quezon Avenue Fisher Mall

Quezon CityMall Tiaong

Robinson's Dumaguete

Robinson's Galleria Ortigas

Robinson's Metro East

Robinson's Place General Trias

Robinson's Place Manila

Robinson's Place San Nicolas

Rockwell Power Plant

Roxas CityMall

Savemore Amang Rodriguez

Savemore Marulas

Savemore Nagtahan

Savemore Novaliches

Savemore Project 8

Shangri-La Plaza Mall EDSA

Shaw Blvd Cherry Foodarama

SM Aura Premier

SM CDO Downtown Premier

SM Center Angono

SM Center Las Piñas

SM Center Muntinlupa

SM Center Sangandaan

SM Center Tuguegarao Downtown

SM Center Valenzuela

SM City Bacolod

SM City Bacolod North

SM City Bacoor

SM City Baguio

SM City Baliwag

SM City Batangas

SM City BF Parañaque

SM City Bicutan

SM City Cabanatuan

SM City Cagayan de Oro

SM City Calamba

SM City Cauayan

SM City Cebu

SM City Cebu B

SM City Clark A

SM City Clark B

SM City Consolacion Cebu

SM City Dasmariñas A

SM City Dasmariñas B

SM City Davao

SM City Davao Annex

SM City East Ortigas

SM City Fairview A

SM City Fairview B

SM City Fairview C

SM City General Santos

SM City Iloilo

SM City Iloilo B

SM City Lipa

SM City Lucena

SM City Manila

SM City Marikina

SM City Marilao

SM City Masinag

SM City Molino

SM City Naga

SM City North EDSA A

SM City North EDSA B

SM City North EDSA C

SM City Novaliches

SM City Olongapo

SM City Pampanga A

SM City Pampanga B

SM City Puerto Princesa

SM City Rosales

SM City Rosario

SM City San Fernando

SM City San Jose del Monte

SM City San Lazaro

SM City San Mateo

SM City San Pablo

SM City Sta Mesa

SM City Sta Rosa

SM City Sucat A

SM City Sucat B

SM City Tarlac

SM City Taytay

SM City Trece Martires

SM Cubao

SM Delgado

SM Hypermarket Adriatico

SM Hypermarket Cainta

SM Hypermarket Daet

SM Hypermarket FTI Taguig

SM Hypermarket Mabalacat

SM Hypermarket Makati

SM Hypermarket Pasig

SM Hypermarket Sucat Dr A. Santos Avenue

SM Lanang Premier

SM Makati

SM Mall of Asia A

SM Mall of Asia B

SM Market Mall Dasmariñas

SM Megacenter Cabanatuan

SM Megamall A

SM Megamall B

SM Megamall C

SM Savemore Davao Bangkal

SM Savemore Tacloban

SM Seaside City Cebu A

SM Seaside City Cebu B

SM Southmall A

SM Southmall B

Southgate Mall EDSA

Sta Ana Xentro Mall

Sta Lucia East – Cainta

Sta Lucia East – Felix Avenue

Sta Rosa Puregold Tagapo

Starmall Alabang

Taguig Vista Mall

Tarlac CityMall

Tutuban

Vigan Puregold

V-Mall

Walter Mart – North EDSA

Waltermart – Balayan

Waltermart – Bel-Air Sta Rosa

Waltermart – Bicutan

Waltermart – Cabanatuan

Waltermart – Carmona

Waltermart – Dasmariñas

Waltermart – Guiguinto

Waltermart – Pampanga

Waltermart – Sta Maria

Waltermart – Sta Rosa

Waltermart – Sucat

Waltermart – Talavera

Waltermart – Tanauan

Waltermart – Taytay

Waltermart Center – Cabuyao

Waltermart Center – Makiling

Zamboanga CityMall Tetuan

– Rappler.com