Here are the operating hours of Philippine banks this holiday season

Published 8:45 PM, December 19, 2018

Refresh this page for updates.

MANILA, Philippines – Local banks have released advisories on their schedules for the holiday season.

Check out the bank schedules below.

Bank of the Philippine Islands (BPI)

BPI is extending banking hours from December 10 to January 3. Click here for the complete schedule.

Metrobank

Select branches will be open from December 22 to 24, listed below. You may also click here for the complete schedule.

December 22

Metro Manila

UST-España

Raon

Pureza-R. Magsaysay Blvd

Nueva

Benavides

San Nicolas Center

Sto Cristo-CM Recto

168 Mall

999 Mall

Sto Cristo-San Nicolas

Sta Elena

UN Avenue

Luneta-TM Kalaw

Roxas Blvd-Vito Cruz

Paco-A. Linao

Folgueras

Kalentong-Mandaluyong

N. Domingo-San Juan

Boni Avenue

Greenhills-Promenade

Ortigas-Xavier

Greenhills-V-Mall

Maysilo Circle-Mandaluyong

Samson Road-Caloocan

Rizal Avenue Extension-3rd Avenue

Project 8-Shorthorn

C3-A. Mabini

D. Tuazon-Del Monte

Commonwealth

Novaliches-Talipapa

Congressional Avenue

Roces Avenue

Aurora Blvd-Manhattan Parkway

Quezon Avenue-Cordillera

New Manila

20th Avenue-Cubao

E. Rodriguez-Cordillera

Mayon-Sta Teresita

Santolan-Pasig

Ortigas Commercial Complex

Pasig-Mabini

Rosario-Pasig

Pasig-Silver City

Ortigas-San Miguel Avenue

Marikina Center

Taytay

San Mateo

Parang-Marikina

Circumferential Road-Antipolo

Xavierville

Baclaran-Milenyo

Pasay-Baclaran

Pasay-NAIA 3

Roxas Blvd-City of Dreams Resort

Northern Luzon

Balagtas-Bulacan

Bocaue-Bulacan

Sta Maria-Bagbaguin

San Jose del Monte-Muzon

Bulacan-Hagonoy

Plaridel-Bulacan

Bulacan-San Miguel

Bulacan-Norzagaray

Meycauayan-McArthur Highway

Malolos-McArthur Highway

San Fernando-Main

Olongapo-Rizal

San Fernando-Dolores

Balanga-Don M. Banzon Avenue

Pampanga-Lubao

Angeles-Main

San Jose, Nueva Ecija

Cabanatuan-Main

Gapan

Nueva Ecija-Talavera

Angeles-Marquee Mall

Tarlac-Main

Dagupan-Main

Urdaneta-Pangasinan

Alaminos-Pangasinan

Dagupan-Perez

San Carlos-Pangasinan

Carmen Rosales-Pangasinan

Pangasinan-Bayambang

Baguio-Magsaysay

Baguio-Session

La Union - ML Quezon

Tuguegarao-Main

Santiago-Maharlika

Solano

Cauayan-Main

Ilagan

Laoag-Rizal

Cauayan-Maharlika

Roxas, Isabela

Ilocos Norte - San Nicolas

Santiago City Road

Tuguegarao-Balzain

Southern Luzon

Calapan

Occidental Mindoro-San Jose

Batangas-Main

Lipa-B. Morada

Balayan-Batangas

Batangas-Tanauan JP Laurel

Batangas-Lemery

Rosario-Batangas

Batangas-Kumintang Ilaya

Lipa-Ayala

Oriental Mindoro -Pinamalayan

Batangas-Mabini

FPIP-Sto Tomas Batangas

Batangas-San Juan

Lipa-Tambo

Occidental Mindoro-Mamburao

Trece Martires-Cavite

Tanza-Cavite

Dasmariñas-Salawag

San Pablo-Main

Sta Cruz, Laguna

Cabuyao, Laguna

Los Baños

San Pedro-Shopwise Pacita

Calamba-Parian

Daet

Naga-Main

Lucena-Main

Naga- Peñafrancia

Lucena-Quezon

Sorsogon

Masbate

Legazpi-Mabini

Lucena-Red V

Iriga, Camarines Sur

Legazpi-Albay District

Lucena-Iyam

Ligao City, Albay

Quezon-Candelaria

Visayas

Cebu-Downtown Center

Cebu-Tabo-an

Cebu-Colon

Cebu-Tabunok

Cebu-Leon Kilat

Cebu-Magallanes

Cebu-Ramos

Cebu-MC Briones

Cebu-Capitol

Cebu-Mambaling

Cebu-Toledo

Cebu-Guadalupe

Cebu-Borromeo

Cebu-Minglanilla

Cebu-Balamban

Cebu-Carcar

Cebu-SRP Talisay

Cebu-Argao

Cebu-Fuente Osmena Center

Cebu-Mabolo

Tagbilaran-Main

Cebu-Lahug

Cebu-Mango Avenue

Cebu-Banilad

Cebu-Talamban

Cebu-Gorordo

Cebu-North Reclamation Area

Cebu-Salinas Drive

Bohol-Talibon

Cebu-Business Park

Cebu-Ayala Center Mall

Jagna-Bohol

Tagbilaran-Cogon

Tubigon, Bohol

Cebu-Park District

Cebu-FLB Corporate Center

Cebu-Mandaue Center

Puerto Princesa-Rizal Avenue

Cebu-Lapu Lapu

Cebu-North Road

Cebu-Subangdaku

Cebu-AS Fortuna

Palawan-Coron

Cebu-Bogo

Cebu-Opon

Cebu-Parkmall

Puerto Princesa-San Pedro

Cebu-MEPZ II

Cebu-Danao

Cebu-Mactan MEPZ

Cebu-Mactan Newtown

Cebu Light Industrial Park

Cebu-Norkis Cyberpark

Cebu-Liloan

Cebu-Consolacion

Bacolod-Araneta

Bacolod-Capitol

Dumaguete-Main

San Carlos-Negros Occidental

Bacolod-Gonzaga

Bacolod-Libertad

Silay-Negros Occ.

Bacolod-Gatuslao

Dumaguete-Real

Bayawan City, Negros Oriental

Bacolod-Eastside

Bacolod-North Drive

Dumaguete-Capitol

Negros Occidental-Cadiz

Bacolod-Lacson

Bacolod-Singcang

Bais City, Negros Oriental

Bacolod-9th St Lacson

Bacolod-Mandalagan

Siquijor-Siquijor

Catbalogan

Tacloban-Main

Ormoc

Tacloban-P Burgos

Sogod, Southern Leyte

Calbayog

Catarman

Baybay

Maasin, Southern Leyte

Borongan-Samar

Tacloban-Rizal Avenue

Naval-Biliran

Tacloban-Marasbaras

Guiuan, Eastern Samar

Leyte-Palompon

Leyte-Palo Cathedral

Ormoc-Cogon

Northern Samar-Laoang-Rawis

Iloilo-Delgado

Iloilo-Guanco

Kalibo

Roxas

Antique

Iloilo-Iznart

Iloilo-Mabini

Iloilo-Jaro

Roxas-Arnaldo

Iloilo-General Luna

Iloilo-Mandurriao

Iloilo-La Paz

Iloilo-Diversion Road

Boracay

Boracay-Station II

Iloilo-Oton

Iloilo-Quintin Salas

Iloilo-JM Basa

Mindanao

Davao Center

Davao-Agdao

Davao-Toril

Davao-Rizal

Davao-Sta Ana

Davao-Bankerohan

Davao-Tagum

Davao-Bajada

Davao-Buhangin

Davao-Matina

Davao-Panabo

Davao-Ecoland

Davao-Damosa

Davao-Airport View

Davao-Bangoy Chinatown

Davao Oriental-Mati

Davao-Abreeza

Davao-Tionko

Davao Doctors

Davao-D. Suazo

Davao - CM Recto

Davao-Gaisano JP Laurel

Tagum-Apokon

Davao-Lanang

Surigao

Surigao-Gaisano Capital Mall

Cagayan de Oro-Osmeña

Cagayan de Oro-Gaisano CM Recto

Cotabato-Main

Tacurong

Digos

General Santos-Santiago Blvd

Marbel

Kidapawan

Cotabato-Quezon

December 23

Metro Manila

Greenhills- V-Mall

Pasay-Baclaran

Pasay-NAIA 3

Visayas

Cebu-Ayala Center Mall

Iloilo-Quintin Salas

December 24

Metro Manila

Pasay-NAIA 3

South Luzon

Daet

Visayas

Bacolod-Eastside

Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC)

Select branches will be open on certain dates.

December 22

Cadiz - 9 am-12 pm

December 24

Baclaran - 9 am-12 pm

Lucky Chinatown - 10 am-1 pm

Ermita - 9 am-12 pm

Greenbelt - 9 am-12 pm

Greenhills - 9 am-12 pm

Timog - 9 am-12 pm

TriNoma - 10 am- 1 pm

Marinduque - 9 am-12 pm

Naga - 9 am-12 pm

Palawan - 9 am-12 pm

Calbayog - 9 am-12 pm

Catbalogan - 9 am-12 pm

Dumaguete - 9 am-12 pm

San Carlos - 9 am-12 pm

December 29

Bacolod Libertad - 9 am-12 pm

Cadiz - 9 am-12 pm

Hinigaran - 9 am-12 pm

December 30

Sara, Iloilo - 9 am-12 pm

December 31

168 Mall - 10 am-1 pm

A. Mabini - 9 am-12 pm

Cubao - 9 am-12 pm

Banawe - 9 am-12 pm

West Avenue - 9 am-12 pm

Balanga - 9 am-12 pm

Baliuag - 9 am-12 pm

Subic - 9 am-12 pm

Balagtas - 9 am-12 pm

Solano - 9 am-12 pm

Santiago - 9 am-12 pm

Tuguegarao - 9 am-12 pm

Cabanatuan - 9 am-12 pm

Laoag - 9 am-12 pm

Baguio - 9 am-12 pm

Tarlac - 9 am-12 pm

Urdaneta - 9 am-12 pm

Dagupan - 9 am-12 pm

Angeles - 9 am-12 pm

San Fernando (Dolores) - 9 am-12 pm

Marinduque - 9 am-12 pm

Palawan - 9 am-12 pm

Calbayog - 9 am-12 pm

Catbalogan - 9 am-12 pm

Dumaguete - 9 am-12 pm

Kabankalan - 9 am-12 pm

RCBC Savings Bank

Select branches will be open on Christmas Eve and New Year's Eve.

December 24

Binangonan - 9 am-12 pm

Morong - 9 am-12 pm

Kalentong - 9 am-12 pm

Ortigas Extension - 9 am-12 pm

Metropolis - 10 am-2 pm

La Huerta - 9 am-12 pm

Starmall - 10 am-2 pm

San Fernando Extension - 10 am-2 pm

Baguio - 9 am-12 pm

Tarlac - 9 am-12 pm

Dagupan - 9 am-12 pm

Urdaneta - 9 am-12 pm

San Carlos - 9 am-12 pm

Alaminos - 9 am-12 pm

Lingayen - 9 am-12 pm

Tuguegarao - 9 am-12 pm

Santiago - 9 am-12 pm

Vigan - 9 am-12 pm

San Nicolas - 9 am-12 pm

La Union - 9 am-12 pm

Jalandoni - 10 am-2 pm

Escario - 9 am-12 pm

Lapu-Lapu - 9 am-12 pm

Talisay - 9 am-12 pm

General Santos - 9 am-12 pm

JP Laurel - 9 am-12 pm

Velez - 9 am-12 pm

Luzuriaga - 10 am-2 pm

Zamboanga - 9 am-12 pm

December 31

Candon - 9 am-12 pm

La Paz - 9 am-12 pm

Oton - 9 am-12 pm

Lacson - 9 am-12 pm

P. Del Rosario - 9 am-12 pm

Mandaue - 9 am-12 pm

Maasin - 9 am-12 pm

Bolton - 9 am-12 pm

Carmen - 9 am-12 pm

– Rappler.com