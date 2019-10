MANILA, Philippines – Ayala-led Manila Water will start a rotational water service interruption on Thursday, October 24, as the water level at Angat Dam continues to decline.

"This is necessary because we want to ensure that the still-limited raw water supply will last even beyond the summer of 2020 since Angat Dam may not reach its ideal 212-meter level by the end of 2019," Manila Water said.

The service interruption will persist until water levels return to normal. The schedule is listed below:

Makati City

10:00 PM – 6:00 AM

Comembo

East Rembo

Pembo

West Rembo

11:00 PM – 4:00 AM

Bel-Air 1, 3, 4

Cembo

Guadalupe Nuevo

Guadalupe Viejo (except along J.P. Rizal)

Pinagkaisahan

Pitogo

San Lorenzo (except Legaspi Village, Greenbelt area)

South Cembo

Urdaneta

11:00 PM – 6:00 AM

Bangkal (Chino Roces Ext., Ecology Village)

Bel-Air 2

Carmona

Guadalupe Viejo (along J.P. Rizal)

Kasilawan

La Paz

Olympia

Pio Del Pilar

Poblacion

San Antonio

San Lorenzo (Legaspi Village, Greenbelt area)

Singkamas (Pasong Tirad, Solchuaga, Primo Rivera,

F. Nazario, Kalayaan, Baron, Tela)

Sta. Cruz

Tejeros

Valenzuela

12:00 MN – 4:00 AM

Dasmariñas

Forbes Park

Northside

Southside

Rizal

Mandaluyong

11:00 PM – 6:00 AM

Bagong Silang

Burol (except Upper A. Luna and Pag-asa)

Daang Bakal

Hagdang Bato Libis

Hagdang Bato Itaas

Harapin Ang Bukas

Hulo (Saniboy, Eternit, F. Blumentritt, Private Road, Coronado)

Mabini-J.Rizal

Namayan

New Zaniga

Old Zaniga

Pag-asa

Plainview (Sto. Rosario, San Ignacio, San Pablo, San Rafael, San Rafael Ext, San Joaquin, San Pedro)

Poblacion

San Jose (Sitio 1, 2, 3)

Vergara

11:00 PM – 7:00 AM

Burol (Upper A. Luna and Pag-asa)

12:00 MN – 4:00 AM

Addition Hills

Barangka Drive

Barangka Ibaba

Barangka Ilaya

Barangka Itaas

Buayang Bato

Highway Hills (United, Mayflower, Pioneer)

Hulo (Pantaleon, Griarte, Hulo Bliss, Coronado, Private Road including Tivoli and Acqua)

Plainview (except Sto. Rosario, San Ignacio, San Pablo, San Rafael, San Rafael Ext., San Joaquin, San Pedro)

Pleasant Hills

Malamig

Mauway

San Jose (Sitio 4)

Wack Wack East Greenhills

Marikina

9:00 PM – 6:00 AM

All barangays in Marikina under Manila Water (except some parts of Barangay Fortune and IVC)

10:00 PM – 6:00 AM

IVC

12:00 MN – 4:00 AM

Fortune (Victory Hills and Rolling Hills)

9:00 PM – 7:00 AM

San Martin de Porres (except Marian Lakeview)

12:00 AM – 4:00AM

San Martin de Porres (Marian Lakeview)

Pasig City

8:00 PM – 6:00 AM

Santolan (Dona Juana Subd. and Dona Betang Subd.)

9:00 PM – 5:00 AM

Pinagbuhatan (Urbano Velasco, Esguerra, Baltazar, Bolante 1 and 2, Caliwag, Acacia, Villa Monique, Gahit, Jasmin, N. Cruz, M.H. del Pilar, E. Santos Baltazar, Agustin, Balsankat, Sandoval Cmpd., Rodrigo Cmpd., Villa Cuana 1 and 3, Centennial 1 A and B, Mangga 3, Kenneth Right)

9:00 PM – 6:00 AM

Bagong Katipunan

Bambang

Caniogan

Dela Paz

Kapasigan

Malinao

Manggahan

Maybunga

Palatiw

Rest of Pinagbuhatan

Rosario

Sagad

San Jose

San Miguel

San Nicolas

Santolan

Sta. Cruz

Sta. Lucia

Sta. Rosa

Sto. Tomas

Sumilang

9:00 PM – 7:00 AM

Buting

Kalawaan

San Joaquin

10:00 PM – 5:00 AM

Ugong (Valle Verde 6-7)

11:00 PM – 6:00 AM

Bagong Ilog (Arayat, Escarpment, Kawilihan, Pasig Blvd.)

Rest of Kapitolyo

Oranbo (Hillcrest)

Pineda

San Antonio (except Ortigas CBD)

12:00 MN – 4:00 AM

Bagong Ilog (except Arayat, Escarpment, Kawilihan, Pasig Blvd.)

Oranbo (except Hillcrest)

San Antonio (Ortigas CBD)

Ugong (except Valle Verde 6 & 7)

Kapitolyo (1st, 2nd, 3rd, Phil-Am Sts., portion of San Rafael, Pioneer, Brixton, Farelane, United, Reliance)

Pateros

9:00 PM – 7:00 AM

Aguho

Magtanggol

Martirez Del 96

Poblacion

Santa Ana

San Pedro

San Roque

Santo Rosario Kanluran

Santo Rosario Silangan

Tabacalera

Quezon City

9:00 PM – 6:00 AM

Bungad

Kamuning

Kristong Hari

Laging Handa

Nayong Kaunlaran

Obrero

Paligsahan

Paltok

Phil-Am

Roxas

Sacred Heart

South Triangle

Sta. Cruz

West Triangle

10:00 PM – 5:00 AM

Bagumbayan

Bagumbuhay

Bayanihan

Dioquino Zobel

E.Rodriguez

Mangga

Masagana

San Roque

Silangan

Socorro

Tagumpay

Ugong Norte

White Plains

10:00 PM – 6:00 AM

Amihan

Blue Ridge A

Blue Ridge B

Botocan

Damayang Lagi

Duyan Duyan (along Aurora Blvd., Supa St.)

Escopa 1, 2, 3, 4

Kalusugan

Krus na Ligas

Libis

Loyola Heights

Mariana

Villa Maria Clara

Marilag

Milagrosa

Pansol

San Vicente

Sikatuna Village

St. Ignatius

Teachers Village East

Teachers Village West

UP Campus

Xavierville

11:00 PM – 6:00 AM

Alicia

Bagong Pag-asa

Bahay Toro

Batasan Hills (Vista Real Executive, Vista Real

Classica 1 & 2, Tivoli Royale, Tivoli Greens)

Central

Claro

Culiat

Duyan Duyan (Ipil-Ipil, Guijo, Aguho, Kalantas, Kamagong, Narra, Tindalo)

East Kamias

Holy Spirit (Samat, Bataan, Nawasa Line)

Malaya

Matandang Balara

New Era

Old Capitol Site

Pasong Tamo

Pinyahan

Project 6

Quirino 2-A, 2-B, 2-C, 3-A

Ramon Magsaysay

Santo Cristo

Sauyo

UP Village

Vasra

Villa Maria Clara

West Kamias

11:00 PM – 4:00 AM

Bagong Lipunan ng Crame

Horseshoe

Immaculate Concepcion

Kaunlaran

Pinagkaisahan

San Martin De Porres

11:00 PM – 9:00 AM

Tandang Sora

12:00 MN – 4:00 AM

Valencia

Ugong Norte (Arcadia)

San Juan City

11:00 PM – 4:00 AM

Corazon De Jesus

Pasadena

West Crame

11:00 PM – 6:00 AM

Batis

Kabayanan

Maytunas

Sta. Lucia (F. Manalo, Plana, T. Claudio)

Tibagan

12:00 MN – 4:00 AM

Addition Hills

Balong Bato

Ermitano

Greenhills

Isabelita

Little Baguio

Onse

Pedro Cruz

Progreso

Rivera

Salapan

San Perfecto

St. Joseph

Sta. Lucia (except F. Manalo, Plana, T. Claudio)

Taguig City

9:00 PM – 6:00 AM

Napindan (Ibayo)

9:00 PM – 7:00 AM

Bagong Tanyag

Bagumbayan

Bambang

Calzada

Central Bicutan (except Chavez, Diaz, Estante,

Ganchero, Villa, Manalili, Deano, Daang Hari, Opao,

Reyes, Mc Intyre, San Felipe, San Juan, San Diego)

Ibayo-Tipas

Ligid-Tipas

Lower Bicutan

Hagonoy (except Dreamland)

Napindan (except Ibayo-Napindan)

New Lower Bicutan (except Marinduque, Magsaysay, Sta. Ana, Ilang-ilang, Franco, Freedom Village, C.P Tinga, Previda)

North Daang Hari

Upper Bicutan (Raja Sumakwel, Aquino, Capinpin, Aniceta, Calibuso only)

Palingon

San Miguel

Santa Ana

South Daang Hari

Tuktukan

Ususan

Wawa

12:00 MN – 4:00 AM

Central Bicutan (Chavez, Diaz, Estante, Ganchero, Villa, Manalili, Deano, Daang Hari, Opao, Reyes, McIntyre, San Felipe, San Juan, San Diego)

Central Signal

Fort Bonifacio

Hagonoy (Dreamland)

Katuparan

Maharlika

New Lower Bicutan (Marinduque, Magsaysay, Sta Ana, Ilang-ilang, Franco, Freedom Village, C.P Tinga, Previda)

North Signal

Pinagsama

South Signal

Upper Bicutan (except Raja Sumakwel, Aquino, Capinpin, Aniceta, Calibuso)

Western Bicutan

Angono, Rizal

9:00 PM – 6:00 AM

Mahabang Parang

12:00 MN – 4:00 AM

Bagumbayan

Kalayaan

Poblacion Ibaba

Poblacion Itaas

San Isidro

San Pedro

San Roque

San Vicente

Sto. Nino

Antipolo, Rizal

9:00 PM – 5:00 AM

Muntindilaw

9:00 PM – 6:00 AM

Bagong Nayon

Beverly Hills

Cupang

Dela Paz

Dalig

Inarawan

Mambugan

Mayamot

San Isidro

San Luis

San Jose

San Juan

San Roque

Santa Cruz

Baras, Rizal

12:00 MN – 4:00 AM

Evangelista

Mabini

Concepcion

San Miguel

San Juan

San Jose

Rizal

San Salvador

Santiago

Binangonan, Rizal

12:00 MN – 4:00 AM

Batingan

Bilibiran

Calumpang

Darangan

Ithan

Layunan

Libid

Libis

Limbon Limbon

Lunsad

Macamot

Mahabang Parang

Mambog

Pag-asa

Palangoy

Pantok

Pila Pila

San Carlos

Tagpos

Tatala

Tayuman

Cainta, Rizal

9:00 PM – 5:00 AM

San Isidro (along Imelda Ave., along Marcos Highway area)

Sto. Domingo (along Imelda Ave. area – Village East, Vista Verde Country Homes, Vista Verde Executive, Kasibulan/Dacon Subd., CVS 1)

9:00 PM – 6:00 AM

San Andres (except A. Rodriguez, Villa Estella, Midtown and DM Subd.)

San Isidro (Oaks Residences, Sitio Halang, Katipunan St. from Balanti Creek to Sumulong Highway, Sitio Lubak, Atis, Mabolo, Chico, Anonas, Durian, Chesa, Sampaloc, Pina, Waling-waling, Sampaguita, Dama de Noche, Sumulong Highway from Balanti Creek to Roosevelt College Cainta)

San Juan (Valley View, Apple Village, Igorot, Easter Heights, Sitio Dilain, Legaspi Compound, Palmera Homes; except Tolentino and Cainta Greenland)

Sto. Domingo (except Marick Subd.)

All Villages and Subdivisions along Felix Manalo St. (Summerfield, Adelina Homes, Francesca Homes,

East Forbes Mansions, Golden Mile Subd., Greenheights Executive Homes III, UE Village, St. Gregory)

Jalajala, Rizal

12:00 MN – 4:00 AM

1st District

2nd District

3rd District

Punta

Rodriguez, Rizal

10:00 PM – 6:00 AM

Balite

Geronimo

Rosario (except Fiorenza Subd. and Puregold Center)

Manggahan (except Monte Brisa 1-3 and La Mar

Subd., Libongco 1-4, Diaz Compound)

San Rafael

San Isidro

San Jose (Metro Manila Hills Community, Suburban Villages, Lower Pinatubo, Amityville, LGU, Lower and Upper NTA, Pamahay Subd., Vista Rio, Sweet Haven, Jecmat, Charm, Isla, MRV)

12:00 MN – 4:00 AM

Burgos

Rosario (Fiorenza Subd. and Puregold Center)

Manggahan (Monte Brisa 1-3, La Mar Subd.,

Libongco 1-4, Diaz Compound)

San Jose (Alibangbang, Sampaguita, Kalantas, Narra, Dao, Acacia, Ipil, Yakal, Molave, Lawaan, Palosapis, Akle, Forestry Ville, Mabolo, E Rodriguez Highway, T Santos, Guevarra, E Manuel, Sumulong, Cabal, R. Reyes, G. Bautista, F San Juan, Liamzon, G Cruz, Ayuson, Sabah, Mediterranean Heights 1 &2, Abatex Hilltop, Litexville, Monte Vista, Don Mariano, Inc. Housing, Christineville, Tagumpay, Monte Brisssa 1&2, Montalban Town Center, Robinsons, Kasiglahan Village Ph1 B, Ph 1D, Kasiglahan Village Ph1 A-C, Ge, 1K, 1K1, 1K2)

San Mateo, Rizal

9:00 PM – 6:00 AM

Ampid 1

Ampid 2

Banaba

Guitnang Bayan 1

Gulod Malaya

Silangan

Sto. Nino

Sta. Ana (except Pelbel St., B. Mariano, Cristi Libis)

10:00 PM – 6:00 AM

Dulong Bayan 1

Dulong Bayan 2

Guitnang Bayan 2

Guinayang

Malanday

Maly

12:00 MN – 4:00 AM

Sta. Ana (Pelbel St., B. Mariano and Cristi Libis)

Taytay, Rizal

9:00 PM – 6:00 AM

Dolores

San Isidro

San Juan (except Bagong Sibol, Gomez, Entire EI Cruz/Halina, Del Rosario, Paramdam, Victoria St., Cabrera Road from 1st St. to 9th St., Tanchoco Ave., Paseo, Kapalaran Subdivision, Manila East Rd., Meralco Village, Cresdaville Subd., National Rd. from Puregold Tanchoco to Brgy. Muzon, Rizal Ave., Cortez, Callejon 1, Sapang Pila, Gomez St., Velasquez, Summerfield Villas, B.A. Cruz)

Sta. Ana

Muzon

12:00 MN – 4:00 AM

San Juan (Bagong Sibol, Gomez, Entire EI Cruz/Halina, Del Rosario, Paramdam, Victoria St., Cabrera Road from 1st St. to 9th St., Tanchoco Ave., Paseo, Kapalaran Subd., Manila East Rd., Meralco Village, Cresdaville Subd., National Rd. from Puregold Tanchoco to Brgy. Muzon, Rizal Ave., Cortez, Callejon 1, Sapang Pila, Gomez St., Velasquez, Summerfield Villas, B.A. Cruz)

Teresa, Rizal

9:00 PM – 6:00 AM

Dulumbayan (Sitio Ibabaw 1 & 2)

– Rappler.com