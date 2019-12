Please refresh this page for updates.

MANILA, Philippines – Many domestic and international flights to and from the Philippines were canceled from Monday, December 2, until Wednesday, December 4, due to Typhoon Tisoy (Kammuri).

Check the list of canceled flights below.

PHILIPPINE AIRLINES

Monday, December 2

PR 2236 Cebu - Tacloban

Cebu - Tacloban PR 2237 Tacloban - Cebu

Tacloban - Cebu PR 2238 Cebu - Tacloban

Cebu - Tacloban PR 2239 Tacloban - Cebu

Tacloban - Cebu PR 2378 Davao - Siargao

Davao - Siargao PR 2379 Siargao - Davao

Siargao - Davao PR 2675 Clark - Catarman

Clark - Catarman PR 2676 Catarman - Clark

Catarman - Clark PR 2696 Clark - Basco

Clark - Basco PR 2697 Basco - Clark

Basco - Clark PR 2688 Clark - Basco

Clark - Basco PR 2689 Basco - Clark

Basco - Clark PR 2875 Clark - Siargao

Clark - Siargao PR 2876 Siargao - Clark

Siargao - Clark PR 2877 Clark - Siargao

Clark - Siargao PR 2878 Siargao - Clark

Siargao - Clark PR 2921 Manila - Legazpi

Manila - Legazpi PR 2922 Legazpi - Manila

Legazpi - Manila PR 2927 Cebu - Legazpi

Cebu - Legazpi PR 2928 Legazpi - Cebu

Legazpi - Cebu PR 2981 Manila - Tacloban

Manila - Tacloban PR 2982 Tacloban - Manila

Tacloban - Manila PR 2985 Manila - Tacloban

Manila - Tacloban PR 2986 Tacloban - Manila

Tacloban - Manila PR 2987 Manila - Tacloban

Manila - Tacloban PR 2988 Tacloban - Manila

Tacloban - Manila PR113 Los Angeles - Manila

Los Angeles - Manila PR683 Dammam - Manila

Dammam - Manila PR655 Riyadh -Manila

Riyadh -Manila PR685 Doha - Manila

Doha - Manila PR215 Manila - Port Moresby

Tuesday, December 3

PR 112/113 Manila - Los Angeles - Manila

Manila - Los Angeles - Manila PR 102/103 Manila - Los Angeles - Manila

Manila - Los Angeles - Manila PR 116/117 Manila - Vancouver - Manila

Manila - Vancouver - Manila PR 114/115 Manila - San Francisco - Manila

Manila - San Francisco - Manila PR 104/105 Manila - San Francisco - Manila

Manila - San Francisco - Manila PR 118/119 Manila - Toronto - Manila

Manila - Toronto - Manila PR 126 Manila - New York JFK

Manila - New York JFK PR 100/101 Manila - Honolulu - Manila

Manila - Honolulu - Manila PR 720/721 Manila - London - Manila – reset to depart on December 4

Manila - London - Manila – reset to depart on December 4 PR 720 to depart Manila at 12:30 pm and arrive in London Heathrow at 7 pm (December 4)



PR 721 to depart London Heathrow at 9:25 pm and arrive in Manila at 7 pm (December 5)

PR 301 Hong Kong - Manila

Hong Kong - Manila PR 319 Hong Kong - Manila

Hong Kong - Manila PR 310 Manila -Hong Kong

Manila -Hong Kong PR 306/307 Manila - Hong Kong - Manila

Manila - Hong Kong - Manila PR 437 Nagoya - Manila

Nagoya - Manila PR 438 Manila - Nagoya

Manila - Nagoya PR 424 Manila - Tokyo Haneda

Manila - Tokyo Haneda PR 431 Tokyo Narita – Manila

Tokyo Narita – Manila PR 427 Tokyo Narita – Manila

Tokyo Narita – Manila PR 421 Tokyo Haneda - Manila

Tokyo Haneda - Manila PR 432 Manila - Tokyo Narita

Manila - Tokyo Narita PR 407 Osaka Kansai - Manila

Osaka Kansai - Manila PR 408 Manila - Osaka Kansai

Manila - Osaka Kansai PR 411 Osaka Kansai - Manila

Osaka Kansai - Manila PR 425 Fukuoka - Manila

Fukuoka - Manila PR 467 Seoul Incheon - Manila

Seoul Incheon - Manila PR 418/419 Manila - Busan - Manila

Manila - Busan - Manila PR 468/469 Manila - Seoul Incheon - Manila

Manila - Seoul Incheon - Manila PR 658/659 Manila - Dubai - Manila

Manila - Dubai - Manila PR 682/683 Manila - Dammam - Manila

Manila - Dammam - Manila PR 654/PR655 Manila - Riyadh - Manila

Manila - Riyadh - Manila PR 330/331 Manila - Xiamen - Manila

Manila - Xiamen - Manila PR 339 Shanghai Pudong - Manila

Shanghai Pudong - Manila PR 356/357 Manila - Quanzhou (Jinjiang) - Manila

Manila - Quanzhou (Jinjiang) - Manila PR 359 Beijing - Manila

Beijing - Manila PR 360 Manila - Beijing

Manila - Beijing PR 894/895 Manila - Taipei - Manila

Manila - Taipei - Manila PR 891 Taipei - Manila

Taipei - Manila PR 214 Sydney - Manila

Sydney - Manila PR 211 Manila - Sydney

Manila - Sydney PR 208 Melbourne - Manila

Melbourne - Manila PR 209 Manila - Melbourne

209 Manila - Melbourne PR 222 Brisbane - Manila

Brisbane - Manila PR 592 Ho Chi Minh City (Saigon) - Manila

Ho Chi Minh City (Saigon) - Manila PR 501/512 Manila - Singapore - Manila

Manila - Singapore - Manila PR 509/510 Manila - Singapore - Manila

Manila - Singapore - Manila PR 508 Singapore – Manila

Singapore – Manila PR 502 Singapore - Manila

Singapore - Manila PR 732/733 Manila - Bangkok - Manila

Manila - Bangkok - Manila PR 731 Bangkok - Manila

Bangkok - Manila PR 736/737 Manila - Bangkok - Manila

Manila - Bangkok - Manila PR 527/528 Manila - Kuala Lumpur - Manila

Manila - Kuala Lumpur - Manila PR 110 Manila - Guam

Manila - Guam PR 111 Guam - Manila

Guam - Manila PR 216 Port Moresby - Manila

Port Moresby - Manila PR 535 Manila - Jakarta

Manila - Jakarta PR 537 Manila/Denpasar Bali

Manila/Denpasar Bali PR 352/353 Manila-Macau-Manila

PR 540 Jakarta-Manila

PR 521 Manila-Phnom Penh

PR 1846 Cebu - Manila

Cebu - Manila PR 1850 Cebu - Manila

Cebu - Manila PR 1861/1862 Manila - Cebu - Manila

Manila - Cebu - Manila PR 1869 Manila - Cebu

Manila - Cebu PR 1867/1868 Manila - Cebu – Manila

Manila - Cebu – Manila PR 1853/1854 Manila - Cebu - Manila

Manila - Cebu - Manila PR 454 General Santos - Manila

General Santos - Manila PR 1812 Davao - Manila

Davao - Manila PR 1828 Davao - Manila

Davao - Manila PR 1830 Davao - Manila

Davao - Manila PR 1810 Davao - Manila

Davao - Manila PR 1829 Manila - Davao

Manila - Davao PR 1781 Puerto Princesa - Manila

Puerto Princesa - Manila PR 2522 Cagayan De Oro-Manila

PR 2977/2978 Manila-Butuan-Manila

PR 2147/2148 Manila-Iloilo-Manila

PR 2921/2922 Manila-Legazpi-Manila

PR 2142 Iloilo-Manila

PR 2815/2816 Manila-Davao-Manila

PR 2145/2146 Manila-Iloilo-Manila

PR 2774 Tagbilaran (Bohol)-Manila

PR 2143/2144 Manila-Iloilo-Manila

PR 2787/2788 Manila-Puerto Princesa-Manila

PR 2825 Manila-Davao

PR 2040 Caticlan-Manila

PR 2133/2134 Manila-Bacolod-Manila

PR 2135/2136 Manila-Bacolod-Manila

PR 2137/2138 Manila-Bacolod-Manila

PR 2132 Bacolod-Manila

PR 2525/2526 Manila-Cagayan De Oro-Manila

PR 2529/2530 Manila-Cagayan De Oro-Manila

PR 2130 Bacolod-Manila

PR 2813/2814 Manila-Davao-Manila

PR 2817/2818 Manila-Davao-Manila

PR 2823/2824 Manila-Davao-Manila

PR 2968 Butuan-Manila

PR 2196/2197 Manila-Laoag-Manila

PR 2987/2988 Manila-Tacloban-Manila

PR 2864 Cebu-Manila

PR 2542 Dumaguete-Manila

PR 2543/2544 Manila-Dumaguete-Manila

PR 2198/2199 Manila-Laoag-Manila

PR 2981/2982 Manila-Tacloban-Manila

PR 2970 Kalibo-Manila

PR 2777/2778 Manila-Tagbilaran (Bohol)-Manila

PR 2819/2820 Manila-Davao-Manila

PR 2204 Roxas-Manila

PR 2545/2546 Manila-Dumaguete-Manila

PR 2890 Ozamiz-Manila

PR 2041/2042 Manila-Caticlan-Manila

PR 2859/28601 Manila-Cebu-Manila

PR 2863 Manila-Cebu

PR 2558 Dipolog-Manila

PR 2959/2960 Manila-Cotabato-Manila

PR 2997/2998 Manila-Zamboanga-Manila

PR 2880 Cebu-Manila

PR 2331/2332 Clark-Bacolod-Clark

PR 2340/2341 Clark-Puerto Princesa-Clark

PR 2376/2377 Clark-Caticlan-Clark

PR 2205/2206 Clark-Antique-Clark

PR 2678/2679 Clark-Busuanga (Coron)-Clark

PR 2671/2672 Clark-Calbayog-Clark

PR 2696/2697 Clark-Basco-Clark

PR 2698/2699 Clark-Busuanga (Coron)-Clark

PR 2877/2878 Clark-Siargao-Clark

PR 2675/2676 Clark-Catarman-Clark

PR 2875/2876 Clark-Siargao-Clark

PR 2691/2692 Clark-Busuanga (Coron)-Clark

PR 2684/2685 Clark-Busuanga (Coron)-Clark

PR 2688/2689 Clark-Basco-Clark

PR 2687/2686 Clark-Busuanga (Coron)-Clark

PR 2808 Davao-Manila

PR 1842 Cebu-Manila

Wednesday, December 4

PR 127 New York JFK - Manila

New York JFK - Manila PR 300 Manila - Hong Kong

Manila - Hong Kong PR 212 Sydney - Manila

Sydney - Manila PR 466/467 Manila - Seoul Incheon - Manila

PR 423 Tokyo Haneda - Manila

Tokyo Haneda - Manila PR 432 Manila-Tokyo Narita

Manila-Tokyo Narita PR 536 Jakarta-Manila

Jakarta-Manila PR 538 Denpasar Bali - Manila

Denpasar Bali - Manila PR 522 Phnom Penh-Manila

PR 210 Melbourne-Manila

PR 1845 Manila-Cebu

Manila-Cebu PR 1843 Manila - Cebu

Manila - Cebu PR 453 Manila - General Santos

Manila - General Santos PR 1811 Manila - Davao

Manila - Davao PR 1809 Manila - Davao

Manila - Davao PR 2519 Manila-Cagayan De Oro

PR 2139 Manila-Iloilo

PR 2981 Manila-Tacloban

PR 2129 Manila-Bacolod

PR 2967 Manila-Butuan

PR 2993 Manila-Zamboanga

PR 2541 Manila-Dumaguete

PR 2557 Manila-Dipolog

PR 2203 Manila-Roxas

PR 2889 Manila-Ozamiz

PR 2835 Manila-Cebu

PR 1781 Manila-Puerto Princesa

CEBU PACIFIC, CEBGO

Monday, December 2

5J 821/822 Manila-Virac-Manila

5J 325/326 Manila-Legazpi-Manila

5J 327/328 Manila-Legazpi-Manila

5J 659/660 Manila-Tacloban-Manila

5J 653/654 Manila-Tacloban-Manila

5J 657/658 Manila-Tacloban-Manila

DG 6177/6178 Manila-Masbate-Manila

DG 6117/6118 Manila-Naga-Manila

DG 6195/6196 Manila-Legaspi-Manila

DG 6577/6578 Cebu-Tacloban-Cebu

Tuesday, December 3

Manila-Legazpi

5J 321 (ETD 4:30 am)

5J 325 (ETD 1:10 pm)

5J 327 (ETD 5 pm)

Legazpi-Manila

5J 322 (ETD 6:10 am)

5J 326 (ETD 3:10 pm)

5J 328 (ETD 7 pm)

Manila-Cagayan de Oro (Laguindingan)

5J 379 (ETD 11:30 am)

Cagayan de Oro (Laguindingan)-Manila

5J 380 (ETD 1:40 pm)

Manila-Butuan

5J 787 (ETD 1:45 pm)

Butuan-Manila

5J7 88 (ETD 4:20 pm)

Manila-Caticlan (Boracay)

5J 905 (ETD 2:45 pm)

Caticlan (Boracay)-Manila

5J 906 (ETD 4:40 pm)

Manila-Tuguegarao

5J 506 (ETD 1 pm)

Tuguegarao-Manila

5J 507 (ETD 2:40 pm)

Manila-Bohol

5J 621 (ETD 12 nn)

Bohol-Manila

5J 622 (ETD 2:15 pm)

Manila-Legazpi

DG 6193 (ETD 5:25 am)

DG 6195 (ETD 3:05 pm)

Legazpi-Manila

DG 6194 (ETD 10:55 am)

DG 6196 (ETD 4:55 pm)

Cebu-Legazpi

DG 6204 (ETD 9:15 am)

Legazpi-Cebu

DG 6205 (ETD 7:25 am)

Manila-Naga

DG6111 (ETD 8:55 am)

DG6117 (ETD 1:15 pm)

Naga-Manila

DG6112 (ETD 11:15am)

DG6118 (ETD 3:05 pm)

Manila-Masbate

DG6177 (ETD 5:05 am)

Masbate-Manila

DG6178 (ETD 7:15 am)

Manila-Bacolod

5J 483

5J 477

5J 487

5J 479

5J 485

Bacolod-Manila

5J 484

5J 478

5J 488

5J 480

5J 486

Manila-Cebu

5J569

5J 557

5J 581

5J 565

Cebu-Manila

5J 562

5J 556

5J 568

5J 566

Manila-Cagayan de Oro (Laguindingan)

5J 377

5J 391

5J 389

Cagayan de Oro (Laguindingan)-Manila

5J 378

5J 384

5J 390

Manila-Tacloban

5J 659

5J 657

5J 653

5J 660

5J 650

5J 658

5J 654

Manila-Caticlan (Boracay)

5J899

5J895

5J901

Caticlan (Boracay)- Manila

5J 900

5J 896

5J 902

5J 892

Manila-Ozamiz

5J783

Ozamiz-Manila

5J 784

5J 782

Manila-Bohol

5J 615

Bohol-Manila

5J 616

Manila-Davao

5J 951

5J 973

5J 961

5J 977

5J 971

5J 981

Davao-Manila

5J 952

5J 974

5J 962

5J 978

5J 970

Manila-Puerto Princesa

5J641

5J647

5J639

5J637

Puerto Princesa-Manila

5J 642

5J 648

5J 640

5J 638

Puerto Princesa-Iloilo

5J 262

Iloilo-Puerto Princesa

5J 261

Manila-Dumaguete

5J625

5J629

5J631

Dumaguete-Manila

5J 626

5J 628

5J 632

Manila-Butuan

5J 789

5J 793

Butuan-Manila

5J 790

5J 794

Manila-Tuguegarao

5J 504

Tuguegarao-Manila

5J 505

Manila-Iloilo

5J 459

5J 455

5J 457

5J 461

5J 449

Iloilo-Manila

5J 460

5J 456

5J 458

5J 468

5J 452

Manila-Zamboanga

5J 851

5J 859

5J 855

5J 853

Zamboanga-Manila

5J 852

5J 860

5J 856

5J 854

Zamboanga-Davao

5J 3174

Davao-Zamboanga

5J 3175

Manila-Dipolog

5J 703

Dipolog-Manila

5J 704

Manila-General Santos

5J 993

5J 991

5J 995

General Santos-Manila

5J 994

5J 992

5J 996

5J 998

Manila-Roxas

5J 375

Manila-Cauayan

5J 196

Cauayan-Manila

5J 197

Manila-Cotabato

5J 887

Cotabato-Manila

5J 888

Manila-Busuanga

DG 6055

DG 6051

DG 6043

Busuanga-Manila

DG 6056

DG 6052

DG 6042

Manila-Basco

DG 6009

Basco-Manila

DG 6010

Manila-Siargao

DG 6841

Siargao-Manila

DG 6842

Manila-Caticlan (Boracay)

DG 6247

Caticlan (Boracay)-Manila

DG 6242

Manila-Macau

5J 362

Macau-Manila

5J 363

Manila-Hong Kong

5J 112

5J 114

Hong Kong-Manila

5J 113

5J 115

Manila-Fukuoka

5J 922

Fukuoka-Manila

5J 923

Manila-Nagoya

5J 5038

Nagoya-Manila

5J 5039

Manila-Narita

5J 5056

Narita-Manila

5J 5057

Manila-Osaka

5J 828

Osaka-Manila

5J 827

Manila-Singapore

5J 805

Singapore-Manila

5J 806

– Rappler.com