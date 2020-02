MANILA, Philippines – Most bank branches will be closed on Tuesday, February 25, a special non-working day for the 34th anniversary of the EDSA Revolution.

The following banks have said that all of their branches will be closed:

Bank of the Philippine Islands (BPI), BPI Family, and BanKo

Philippine Bank of Communications

Philippine Savings Bank

Meanwhile, here are the banks which will have certain branches open:

BDO

A. Regular opening hours up to 3 pm

Luzon

Abra - Bangued

Albay - Daraga

Albay - Polangui

Albay - Tabaco

Antipolo - Circumferential Rd

Bacoor - New Molino Blvd

Bacoor - Zapote

Baguio - Harrison Road

Baguio - Luneta

Batangas - Diego Silang

Batangas - Kumintang

Batangas - Mabini

Batangas - San Juan

Batangas - Sto Tomas

Biñan - A Mabini

Bonifacio Global City - St Luke's

Caloocan - Primark Deparo

Cavite - General Trias San Francisco

Cavite - Imus Aguinaldo Highway

Cavite - Imus Nueno Avenue

Cavite - Silang Aguinaldo Highway

Cavite City - P Burgos

Commonwealth - Shopwise

Ilocos Sur - Candon

La Union San Fernando - Quezon Avenue

Laguna - Alaminos

Laguna - Sta Cruz National Highway

Laoag - Balintawak

Las Piñas - BF Resort

Las Piñas - Talon

Legazpi City - Rotonda

Legazpi City - Tahao

Lipa - High 5 Square

Lucena - Enriquez

Grace Park 11th Avenue

Lucena - Merchan

Masbate

Naga - Elias Angeles

Naga - Magsaysay Avenue

Naga - Plaza Rizal

Pasig - C Raymundo Avenue

Pasig - Caruncho

Quezon - Gumaca

Rizal - Binangonan

Rizal - Morong

Rizal - Tanay

San Pablo - Maharlika Highway

San Pablo - Rizal St San Pedro

Sorsogon - Primark JP Rizal

Sta Rosa Arcadia

Tagaytay - Mendez Junction

Tagaytay - Rotonda

Tanauan - A Mabini

Taytay - Manila East Road

Vigan - Quezon Avenue

Virac Town Center

Visayas

Bohol Tagbilaran - Visarra

Mindanao

Butuan - JC Aquino Avenue

Cotabato - Kabacan

Cotabato - Makakua

Cotabato - Midsayap

Davao - Buhangin

Davao - CM Recto

Davao - Calinan

Davao - Digos

Davao - Lanang Insular Village

Davao - Lizada

Davao - Mati

Davao - Panabo

Davao - Sta Ana

Davao - Tagum

Davao Tagum - National Highway

Dipolog - Rizal Avenue

General Santos - National Highway

General Santos - Santiago St

Iligan - Andres Bonifacio Avenue

Koronadal - Gensan Drive

Ozamiz - Rizal Avenue

Sultan Kudarat - Isulan

Zamboanga - Canelar

Zamboanga - Ipil

Zamboanga - Veterans Avenue

B. Regular opening hours up to 4 pm

Luzon

A Bonifacio Avenue Cloverleaf

Angeles Marquee Mall

Araneta Center - Ali Mall II

Araneta Center - Gateway Mall

Bacoor Puregold Panapaan

Baguio Abanao Square

Batangas Lemery Xentro Mall

BF Homes Puregold Southpark

BGC Market Market

Biñan Central Mall

Bulacan Puregold - Baliwag

Bulacan Puregold - Bulakan

Cainta Puregold

Calamba CityMall

Canlubang iMall

Cash & Carry

Cavite - Dasmariñas Central Mall

Cavite - Puregold Buhay na Tubig

Cavite - Puregold Noveleta

Cavite - Puregold Tanza

Cavite Imus - The District

Commonwealth - Ever Gotesco

Dr A Santos Avenue Puregold Evacom

EDSA New Farmers Plaza

Fairview Ayala Terraces

Greenhills Shopping Center

Iriga City Puregold

Isabela Cabagan Xentro Mall

Isabela Santiago Xentro Mall

Katipunan Avenue UP Town Center

Kawit Centennial Road

La Union San Fernando - Manna Mall

Lipa Puregold

Macapagal Blvd Bay Area

Macapagal Blvd W-Mall

Makati - Circuit Mall

Malabon - Fisher Mall

Mandaluyong Light Mall

Marcos Highway Feliz Mall

Marikina Heights

Mindoro CityMall Calapan

Montalban Puregold

Nueva Ecija CityMall Sta Rosa

Pampanga Puregold Dau

Pangasinan San Carlos Magic Mall

Pasay Two Shopping Center

Pasig Capitol Commons Estancia

Pasig Puregold San Joaquin

Quezon Avenue Fisher Mall

Quezon CityMall Tiaong

Robinsons - Metro East

Robinsons Galleria Ortigas

Robinsons Place - General Trias

Robinsons Place - Lipa

Robinsons Place - Manila

Robinsons Place - San Nicolas

Robinsons Place Tuguegarao

Robinsons Townville Cabanatuan

Rockwell Power Plant

San Pedro Robinsons Galleria South

Savemore - Amang Rodriquez

Savemore - Marulas

Savemore - Nagtahan

Savemore - Novaliches

Savemore - Project 8Savemore Market EPZA

Pasig The 30th Meralco Avenue

Shangri-la Plaza Mall EDSA

SM Aura Premier

SM Center Angono

SM Center Dagupan

SM Center Imus

SM Center Las Piñas

SM Center Lemery

SM Center Muntinlupa

SM Center Pulilan

SM Center Sangandaan

SM Center Tuguegarao Downtown

SM Cherry Antipolo

SM Cherry Congressional

SM Cherry Shaw

SM City Bacoor

SM City Baguio

SM City Baliwag

SM City Batangas

SM City BF Parañaque

SM City Bicutan

SM City Cabanatuan

SM City Calamba

SM City Cauayan

SM City Clark A

SM City Clark B

SM City Dasmariñas A

SM City Dasmariñas B

SM City East Ortigas

SM City Fairview A

SM City Fairview B

SM City Fairview C

SM City Legazpi

SM City Lipa

SM City Lucena

SM City Manila

SM City Marikina

SM City Marilao

SM City Masinag

SM City Molino

SM City Naga

SM City North EDSA A

SM City North EDSA B

SM City North EDSA C

SM City North EDSA D

SM City Novaliches

SM City Olongapo

SM City Olongapo Central

SM City Pampanga A

SM City Pampanga B

SM City Rosales

SM City Rosario

SM City San Fernando

SM City San Jose del Monte

SM City San Lazaro

SM City San Mateo

SM City San Pablo

SM City Sta. Mesa

SM City Sta. Rosa

SM City Sucat A

SM City Sucat B

SM City Tarlac

SM City Taytay

SM City Telabastagan

SM City Trece Martires

SM City Urdaneta Central

SM City Valenzuela

SM Cubao

SM Hypermarket Adriatico

SM Hypermarket Cainta

SM Hypermarket Cubao

SM Hypermarket Daet

SM Hypermarket FTI Taguig

SM Hypermarket Mabalacat

SM Hypermarket Makati

SM Hypermarket Novaliches

SM Hypermarket Pasig

SM Hypermarket Sucat - Lopez

SM Makati

SM Mall of Asia A

SM Mall of Asia B

SM Market Mall Dasmariñas

SM Megacenter Cabanatuan

SM Megamall A

SM Megamall B

SM Megamall C

SM Southmall A

SM Southmall B

Southgate Mall EDSA

Sta. Ana Xentro Mall

Sta. Lucia East - Cainta

Sta. Lucia East - Felix Avenue

Sta. Rosa Puregold Tagapo

Starmall Alabang

Taguig Vista Mall

Tarlac CityMall

TutubanV-Mall

Vigan Puregold

Walter Mart - North EDSA

Waltermart - Balayan

Waltermart - Batangas City

Waltermart - Bel-Air Sta Rosa

Waltermart - Bicutan

Waltermart - Cabanatuan

Waltermart - Carmona

Waltermart - Concepcion Tarlac

Waltermart - Dasmariñas

Waltermart - Guiguinto

Waltermart - Nasugbu

Waltermart - Pampanga

Waltermart - Paniqui

Waltermart - San Jose

Waltermart - Sta. Maria

Waltermart - Sta. Rosa

Waltermart - Subic

Waltermart - Sucat

Waltermart - Talavera

Waltermart - Taytay

Waltermart Center - Cabuyao

Waltermart Center - Makiling

Visayas

Aklan CityMall Boracay

Aklan CityMall Kalibo

Cebu - Ayala Mall

Cebu - CityMall Danao

Cebu - Elizabeth Mall

Cebu - Gaisano Minglanilla

Cebu - J Mall

Cebu - Parkmall

Dumaguete CityMall

Iloilo - CityMall Pavia

Iloilo - Jaro CityMall Tagbak

Negros Occidental - CityMall Kabankalan

Robinsons - Dumaguete

Roxas CityMall

SM Center Ormoc

SM City Bacolod

SM City Bacolod North

SM City Cebu

SM City Cebu B

SM City Consolacion Cebu

SM City Iloilo

SM City Iloilo B

SM City Puerto Princesa

SM Delgado

SM Savemore Tacloban

SM Seaside City Cebu A

SM Seaside City Cebu B

Mindanao

Agusan del Sur San Francisco Gaisano

Cotabato CityMall

Davao Felcris Centrale

Davao Toril Gaisano Grand Mall

Gaisano Grand Mall Cotabato Kidapawan

SM CDO Downtown Premier

SM City Cagayan de Oro

SM City DavaoSM City Davao Annex

SM City General Santos

SM Lanang Premier

SM Savemore Davao Bangkal

Sultan Kudarat Primark Tacurong

Zamboanga CityMall Tetuan

C. Regular banking hours

Luzon

BDO ADB Forex Counter

BDO Clark Forex Counter

NAIA 1

NAIA 3

City of Dreams Manila

Okada Manila Pearl Wing

Resorts World Manila

Solaire Manila Resort

China Bank

EastWest Bank

168 Mall - 9 am-5 pm

Baclaran - 9 am-5 pm

Greenhills Shopping Center - 9 am-5 pm

Festival Mall Level 2 - 9 am-5 pm

Festival Mall Level 1 - 9 am-5 pm

Bicutan-East Service Rd - 9 am-5 pm

Cebu-Park Mall - 9 am-5 pm

Cebu-SRP Il Corso - 11 am-7 pm

Tagaytay - 9 am-5 pm

Philippine National Bank

NAIA 1-Departure Area - 7:30 am-8 pm

NAIA 2-Departure Area - 6 am-8 pm

NAIA 3-Arrival Area - 6 am-6 am

CDO Limketkai Mall North Concourse - 10 am-1 pm

Zamboanga KCC Mall - 9:30 am-1 pm

Security Bank

NAIA

NAIA Terminal 3

– Rappler.com