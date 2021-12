Canceled flights due to Typhoon Odette: December 18-19

Please refresh this page for updates

Dozens of domestic flights on Saturday, December 18, were canceled due to Typhoon Odette (Rai).

Check the list of canceled flights below:

Philippine Airlines

PR2382/2383 Cebu-Siargao-Cebu

PR2971/2972 Manila-Siargao-Manila

Cebu Pacific

5J 565 / 5J 566 Manila-Cebu-Manila

5J 559 / 5J 560 Manila-Cebu-Manila

5J 583 Manila-Cebu

5J 557 / 5J 556 Manila-Cebu-Manila

5J 549 / 5J 550 Manila-Cebu-Manila

5J 553 / 5J 554 Manila-Cebu-Manila

5J 569 / 5J 570 Manila-Cebu-Manila

5J 576 / 5J 575 Cebu-Manila-Cebu

5J 571 / 5J 572 Manila-Cebu-Manila

5J 585 / 5J 586 Manila-Cebu-Manila

5J 563 / 5J 564 Manila-Cebu-Manila

5J 561 / 5J 562 Manila-Cebu-Manila

5J 551 / 5J 552 Manila-Cebu-Manila

5J 581 / 5J 582 Manila-Cebu-Manila

5J 567 / 5J 568 Manila-Cebu-Manila

DG6925 / DG 6926 Cebu-Butuan-Cebu

DG 6690 / DG 6691 Cebu-Camiguin-Cebu

DG 6717 / DG 6718 Cebu-Cagayan de Oro-Cebu

DG 6721 / DG 6722 Cebu-Cagayan de Oro-Cebu

5J 606 / 5J 607 Cebu-Clark-Cebu

5J 597 / 5J 598 Cebu-Davao-Cebu

5J 249 / 5J 250 Cebu-General Santos-Cebu

DG 6851 / DG 6852 Cebu-Siargao-Cebu

DG 6418 / DG 6419 Cebu-Iloilo-Cebu

DG 6132 / DG 6133 Cebu-Boracay (Caticlan)-Cebu

DG 6791 / DG 6792 Cebu-Ozamiz-Cebu

DG 6571 / DG 6572 Cebu-Tacloban-Cebu

5J 647 / 5J 648 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 643 / 5J 644 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 637 / 5J 638 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 635 / 5J 636 Manila-Puerto Princesa-Manila

DG 6839 / DG 6840 Manila-Siargao-Manila

DG 6881 / DG 6882 Manila-Surigao-Manila

December 19

Philippine Airlines

PR2382/2383 Cebu-Siargao-Cebu

PR2971/2972 Manila-Siargao-Manila

Cebu Pacific

5J 584 Cebu-Manila

5J 551 / 5J 558 Manila-Cebu-Manila

5J 561 / 5J 562 Manila-Cebu-Manila

DG 6791 / DG 6792 Cebu-Ozamiz-Cebu

DG 6839 / DG 6840 Manila-Siargao-Manila

DG 6851 / DG 6840 Cebu-Siargao-Cebu

DG 6881 Manila – Surigao

DG 6882 Surigao – Manila

According to a Cebu Pacific advisory on Friday, both the Mactan-Cebu International Airport and the Puerto Princesa International Airport have suspended operations to assess damage caused by Odette. The airline said in an advisory on Saturday that Surigao Airport is also assessing the damage caused by the typhoon. – Rappler.com