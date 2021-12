Canceled flights due to Typhoon Odette: December 17

Please refresh this page for updates

Dozens of domestic flights were canceled on Friday, December 17, due to Typhoon Odette (Rai).

Check the list of canceled flights below as of 2 pm Friday:

Philippine Airlines

PR1849/1850 Manila-Cebu-Manila

PR1845/1846 Manila-Cebu-Manila

PR1847/1848 Manila-Cebu-Manila

PR1853/1854 Manila-Cebu-Manila

PR2835/2880 Manila-Cebu-Manila

PR1141/1142 Manila-Iloilo-Manila

PR2129/2130 Manila-Bacolod-Manila

PR2557/2558 Manila-Dipolog-Manila

PR2781/2782 Manila-Puerto Princesa-Manila

PR1785/1786 Manila-Puerto Princesa-Manila

PR2963/2964 Manila-Busuanga-Manila

PR2965/2966 Manila-Busuanga-Manila

PR2039/2040 Manila-Caticlan-Manila

PR2041/2042 Manila-Caticlan-Manila

PR2043/2044 Manila-Caticlan-Manila

PR2045/2046 Manila-Caticlan-Manila

PR2037/2038 Manila-Caticlan-Manila

PR2519/2520 Manila-Cagayan de Oro-Manila

PR 2287/2288 Cebu-Bacolod-Cebu

PR 2315/2316 Cebu-CagayandeOro-Cebu

PR 2374/2375 Cebu-Siargao-Cebu

PR 2365/2366 Cebu-Davao-Cebu

PR2368/2369 Cebu-Caticlan-Cebu

PR 2545/2546 Manila-Dumaguete-Manila

PR 2973/2974 Manila-Siargao-Manila

PR 2959/2960 Manila-Cotabato-ManilaPR 1859/1860 Manila-Cebu-Manila

PR 5849/5850 Manila-Cebu-Manila

PR 5863/5864 Manila-Cebu-Manila

PR 2863/2864 Manila-Cebu-Manila

PR 1861 Manila-Cebu2P 4997/2P 2998 Manila-Zamboanga-Manila

Cebu Pacific

DG 6247 / 6248 Manila-Caticlan-Manila

DG 6703 / DG 6704 Manila-Camiguin-Manila

DG 6851 / DG 6852 Cebu-Siargao-Cebu

DG 6571 / DG 6572 Cebu-Tacloban-Cebu

DG 6641 / DG 6642 Cebu-Pagadian-Cebu

DG 6791 / DG 6792 Cebu-Ozamiz-Cebu

DG 6925 / DG 6926 Cebu-Butuan-Cebu

DG 6603 / DG 6604 Cebu-Dipolog-Cebu

DG 6721 / DG 6722 Cebu-Cagayan de Oro-Cebu

DG 6043 / 6044 Manila-Busuanga-Manila

DG 6051 / 6052 Manila-Busuanga-Manila

5J 205 / 5J 206 Cebu-Cagayan de Oro-Cebu

5J 909 / 910 Manila-Caticlan-Manila

5J 897 / 898 Manila-Caticla-Manila

5J 895 / 896 Manila-Caticlan-Manila

5J 891 / 892 Manila-Caticlan-Manila

5J 899 / 900 Manila-Caticlan-Manila

5J 901 / 902 Manila-Caticlan-Manila

5J 907 / 908 Manila-Caticlan-Manila

5J 903 / 904 Manila-Caticlan-Manila

5J 893 / 894 Manila-Caticlan-Manila

5J 905 / 906 Manila-Caticlan-Manila

5J 551 / 5J 558-Manila-Cebu-Manila

5J 576 / 5J 575 Manila-Cebu-Manila

5J 553 / 5J 554 Manila-Cebu-Manila

5J 565 / 5J 566 Manila-Cebu-Manila

5J 561 / 5J 562 Manila-Cebu-Manila

5J 567 / 5J 568 Manila-Cebu-Manila

5J 619 / 5J 620 Manila-Bohol-Manila

5J 619 / 5J 620 Manila-Tagbilaran-Manila

5J 647 / 648 Manila-Puerto Princesa-Manila

DG 6117 / 6118 Manila-Naga-Manila

DG 6839 / 6840 Manila-Siargao-Manila

DG 6881 / 6882 Manila-Surigao-ManilaDG 6573 / DG 6574 Cebu-Tacloban-Cebu

5J 597 / 5J 598 Cebu-Davao-Cebu

5J 569 / 5J 570 Manila-Cebu-Manila

5J 557 / 5J 556 Cebu-Manila-Cebu

5J 559 / 5J 560 Manila-Cebu-Manila

5J 582 Cebu-Manila

5J 563 / 5J 564 Manila-Cebu-Manila

5J 629 / 5J 630 Manila-Dumaguete-Manila

AirAsia Philippines

Z2 8219 / 8220 Manila-Caticlan-Manila

Z2 221 /222 Manila-Caticlan-Manila

Z2 225/226 Manila-Caticlan-Manila

Z2 227/228 Manila-Caticlan-Manila

Z2 223/224 Manila-Caticlan-Manila

Air Swift

T6 126 / 127 Manila-El Nido-Manila

T6 142 / 143 Manila-El Nido-Manila

T6 157 El Nido-Manila

December 18

Philippine Airlines

PR2382/2383 Cebu-Siargao-Cebu

PR2971/2972 Manila-Siargao-Manila

December 19

Philippine Airlines

PR2382/2383 Cebu Siargao-Cebu

PR2971/2972 Manila-Siargao-Manila

According to the Civil Aviation Authority of the Philippines, some of the airports that were on the path of the typhoon did not incur damage but experienced power outages.

The Mactan-Cebu International Airport, however, is currently using backup radios for operations as its backup antenna was damaged. Its landline also experienced outages.

Signages and guard posts at the Bohol-Panglao International Airport were also damaged, while the Antique and Tacloban airports had minor damage to facilities. – Rappler.com