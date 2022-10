Canceled flights due to Tropical Storm Paeng: October 30

Here is a list of canceled flights in the Philippines for October 30. Please refresh this page for updates.

MANILA, Philippines – Here is a list of canceled flights in the Philippines due to Tropical Storm Paeng (Nalgae) for Sunday, October 30, as of 7:40 am:

Philippine Airlines (PR)

International flights:

PR 510 Singapore-Manila

PR 522 Phnom Penh-Manila

PR 530 Kuala Lumpur-Manila

PR 538 Denpasar-Manila

PR 536 Jakarta-Manila

Domestic flights:

PR 2808 Davao-Manila

PR 2129/2130 Manila-Bacolod-Manila

PR 2519/2520 Manila-Cagayan de Oro-Manila

PR 2967/2968 Manila-Butuan-Manila

PR 2139/2140 Manila-Iloilo-Manila

PR 2555/2556 Manila-Dipolog-Manila

PR 2203/2204 Manila-Roxas-Manila

PR 2949/2950 Manila-Zamboanga-Manila

PR 2917/2918 Manila-Legazpi-Manila

PR 2981/2982 Manila-Tacloban-Manila

PR 2887/2888 Manila-Ozamiz-Manila

PR 2932/2933 Manila-Basco-Manila

PR 2961/2962 Manila-Busuanga-Manila

Cebu Pacific (5J)

International flights:

5J 931/932 Manila-Bangkok-Manila

5J 279/280 Manila-Bali-Manila

5J 110/111 Manila-Hong Kong-Manila

5J 929/930 Manila-Bangkok-Manila

5J 744/745 Manila-Hanoi-Manila

5J 813/814 Manila-Singapore-Manila

5J 5038/5039 Manila-Nagoya-Manila

5J 272/273 Manila-Hong Kong-Manila

Domestic flights:

5J 321/322 Manila-Legazpi-Manila

5J 961/962 Manila-Davao- Manila

5J 619/620 Manila-Bohol-Manila

5J 551/552 Manila-Cebu-Manila

5J 381/382 Manila-Cagayan de Oro-Manila

5J 649/650 Manila-Tacloban-Manila

5J 785/786 Manila-Butuan-Manila

5J 451/452 Manila-Iloilo-Manila

5J 473/474 Manila-Bacolod-Manila

5J 323/324 Manila-Legazpi-Manila

5J 771/772 Manila-Pagadian-Manila

5J 841/842 Manila-Virac-Manila

5J 885/886 Manila-Cotabato-Manila

5J 703/704 Manila-Dipolog-Manila

5J 893/894 Manila-Caticlan-Manila

5J 851/852 Manila-Zamboanga-Manila

5J 635/636 Manila-Puerto Princesa-Manila

5J 989/990 Manila-General Santos-Manila

5J 447/448 Manila-Iloilo-Manila

5J 955/956 Manila-Davao-Manila

5J 567/568 Manila-Cebu-Manila

5J 623/624 Manila-Dumaguete-Manila

5J 2005/2006 Manila-Caticlan-Manila

5J 2003/2004 Manila-Caticlan-Manila

5J 907/908 Manila-Caticlan-Manila

5J 357/358 Manila-Roxas-Manila

5J 627/628 Manila-Dumaguete-Manila

5J 561/562 Manila-Cebu-Manila

CebGo (DG)

DG 6193/6194 Manila-Legazpi-Manila

DG 6031/6032 Manila-San Jose-Manila

DG 6177/6178 Manila-Masbate-Manila

DG 6113/6114 Manila-Naga-Manila

DG 6843/6844 Manila-Siargao-Manila

AirAsia (Z2)

Z2 622 Davao-Manila

Z2 698 Cagayan-Manila

Z2 8612 Davao-Manila

