In This Economy: Ano ang epekto ng panahon sa ekonomiya?

MANILA, Philippines – Matindi ang init na naranasan sa Pilipinas ngayong 2024, at ayon sa mga ekonomista mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may epekto ang grabeng init sa ekonomiya at inflation.

Sa episode na ito, samahan si JC Punongbayan, resident economist ng Rappler, sa talakayan sa El Niño-nomics.

Ang In This Economy ay serye ng Rappler na tumatalakay ng fast facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ng iba’t ibang economic issues sa balita.

Si Punongbayan ay isang assistant professor sa University of the Philippines School of Economics. – Rappler.com