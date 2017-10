Piolo and Joyce course their donation through Robin Padilla

Published 6:55 PM, October 24, 2017

MANILA, Philippines – Actor Piolo Pascual and director Joyce Bernal met with actor Robin Padilla on Monday evening, October 23, to donate P1.5 million for the rehabilitation of Marawi City.

On Monday, Defense Secretary Delfin Lorenzana announced that after 154 days of battling terrorists, government troops had ended all combat operations. The next step for war-torn Marawi City is rehabilitation.

On Instagram, Robin thanked Joyce and Piolo for the donation. Robin, who is involved in efforts to rebuild Marawi City, also previously donated P5 million to the government for children affected by the crisis.

"Bihira ang mga taong may ganitong klaseng puso at pananampalataya... Pagkatapos na pagkatapos na makapaningil ng kanilang kinita sa pagiging mga producer ay hindi naisip ng dalawang ito na mag-good time kaagad o magpakalunod sa celebration bagkus ang ginawa nila ay hinanap ako at kagyat nagdonate ng pera para sa pagpapatayo ng bahay sa Marawi. One million [pesos] galing kay kapanalig na Piolo Pascual at P500,000 galing kay kapanalig Joyce Bernal," Robin said.

(People like them with this type of heart and faith are rare... After earning so much money as producers, they did not think about spending the money on celebrations. Instead, they looked for me and donated money to build homes in Marawi. P1 million from Piolo Pascual and P500,000 from Joyce Bernal.)

"Maraming, maraming salamat sa inyong dalawa dahil hindi lamang tulong pinansyal ang nais ninyong ibahagi kundi pati ang inyong personal na serbisyo para sa pagpapalaganap ng Tindig Marawi sa bawat puso ng Pilipino," Robin added.

(Thank you very much to the two of you since you not only provided financial aid, but you also want to help spread the spirit of Tindig Marawi to the heart of every Filipino.)

Bihira ang mga taong may ganitong klaseng puso at pananampalataya.. Hindi ko masabi na religious act ang ipinakita nila sa akin ngayon gabi ng ika 23 ng oktubre 2017 sapagkat maraming religious na tao pero walang act na ganito..pagkatapos na pagkatapos na makapaningil ng kanilang kinita sa pagiging mga producer ay hindi naisip ng dalawang ito na mag goodtime kaagad o magpakalunod sa celebration bagkus ang ginawa nila ay hinanap ako at kagyat nagdonate ng pera para sa pagpapatayo ng bahay sa marawi. 1million piso galing kay kapanalig na Piolo Pascual @piolo_pascual at 500 libong piso galing kay kapanalig Joyce Bernal @direkbinibini. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa dahil hindi lamang tulong pinansyal ang nais ninyong ibahagi kundi pati ang inyong personal na serbisyo para sa pagpapalaganap ng Tindig Marawi sa bawat puso ng Pilipino..mabuhay kayo aking mga kaibigan!! Mabuhay ang inyong Mga ispiritu !! Dasal koy kumalat ang mga #spiritualact ng bawat Pilipino upang manaig ang ating lahing pagkaTagalog!! .. "Sa salitáng tagalog katutura'y ang lahát nang tumubo sa Sangkapuluáng itó; sa makatuid, bisaya man, iloko man, kapangpangan man, etc., ay tagalog din. (The word tagalog means all those born in this archipelago; therefore, though visayan, ilocano, pampango, etc. they are all tagalogs.

Piolo and Joyce recently worked on the movie Last Night with Toni Gonzaga. – Rappler.com