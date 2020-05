MANILA, Philippines – He is known to many as Cardo Dalisay, the reluctant hero who has taken on different roles (from cop to rebel to cop again) in the long-running ABS-CBN TV series FPJ's Ang Probinsyano.

And while Coco Martin lives a life decidedly different from the character he's best known for, the actor did not hold back in lamenting against the injustices he saw as ABS-CBN was forced to shut down on Tuesday, May 5.

The actor, in a series of posts, criticized both the National Telecommunications Commission (NTC) and Solicitor General Jose Calida hours after ABS-CBN went off-air to comply with the NTC's cease and desist order.

"Tutal wala naman kasiguraduhan kung buhay pa ako pagkatapos ng pandemic na ito. Tama lang na masabi ko ang mga saloobin ko. Sa mga taong pilit nagsulong sa pagpapasara sa ABS-CBN, sana ay panatag na panatag na ang kalooban niyo. Sana nagdala ito ng lubos na kaligayahan sa mga puso ninyo," said Martin, one of the network's biggest stars.

(Since I'm not sure if I'll come out of this pandemic alive, it's just right that I express my thoughts. To the people who forcibly shut ABS-CBN down, I hope your consciences are clean. I hope this brings happiness to your hearts.)

The order came after ABS-CBN’s legislative franchise expired – primarily because the House of Representatives failed to act on several bills that would have renewed it.

The NTC's decision was such despite the justice department and Congress earlier saying ABS-CBN could continue to operate provisionally even without a legislative franchise. It also comes after Solicitor General Jose Calida warned the commission against issuing ABS-CBN provisional authority.

In a series of posts on Instagram, Martin lambasted the "heartless" people behind the decision.

"Anong klaseng mga tao ang gumawa nito? Alam ninyo na ang ibig sabihin ng pagkasara ng ABS-CBN ay kawalan ng trabaho ng ilang libong empleyado kasama ang mga pamilya nito. Ilang libong pamilya ang magugutom sa kabila nang lahat ng nangyayari sa mundo ngayon. Talaga bang nagawa niyong unahin ang pagpapasara ng isang istasyon na bumubuhay sa napakaraming Pilipino?" he said.

(What kind of person does this? The closure of ABS-CBN means that thousands of employees stand to lose their jobs. Thousands of families will be left hungry, especially because of what's happening worldwide. Did you really prioritize ABS-CBN's closure even if it employs so many Filipinos?)

Martin went on to enumerate the other ways ABS-CBN has served the Filipino – through charity, journalism, and entertainment. He also emphasized how the network helped its own employees.

"At sa gitna rin ng lahat ng ito, hindi iniwan o pinabayaan ng ABS-CBN ang mga empleyado nito, inagapay niya ang bawat empleyado upang makaraos. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao kayo at kung anong klaseng konsensiya ang mayroon kayo para maisip niyong ipasara ang ABS-CBN sa gitna ng daan at libong mga taong nagkakasakit at namamatay dahil sa epidemyang ito. Hindi kayo ang mga taong dapat kinakausap ng maayos, ang dapat sa inyo tapatan ng kabastusan at kawalanghiyaan tulad ng inaasal ninyo!" he said.

(And in the middle of this crisis, ABS-CBN never left its employees hanging, making sure they make it through. I don't know what kind of person or what kind of conscience these people have to even think of shutting ABS-CBN down as thousands get sick and die during this pandemic. You aren't the kind who should be spoken to with respect. You're the kind who should be treated rudely because of the way you're acting.)

Martin ended his posts by saying that while he didn't study the law or was as smart as others, it's clear that something wrong is unfolding before his eyes.

"Malinaw sa akin na MALI at KAWALANG KATARUNGAN ang tanggalan ng hanapbuhay ang ilang libong empleyado ng isang kumpanyang naglilingkod sa sambayanang Pilipino ng ilang dekada," he said.

(The injustice of removing the livelihood of thousands of employees of a company that's been serving the Filipino for several decades is clear to me.)



In all caps, he finally concluded: "TINATARANTADO NINYO ANG MGA PILIPINO!!!" (You're making a fool out of the Filipino.)

As of publishing, the posts have gotten over 80,000 likes each on Instagram.

Martin is the star of Ang Probinsyano, one of the longest-running series in Filipino television to date. The show has also starred several actors who later ran for public office or former actors-turned-politicians who tried their hand at acting again.

Ang Probinsyano is, arguably, one of ABS-CBN's most iconic teleseryes – which ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak highlighted in a statement aired just before the network signed off.

"Bukod sa serbisyo publiko, ang ating ABS-CBN ay nakapagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng mga palabas, tulad, halimbawa, ng inyong paboritong Ang Probinsyano," Katigbak said .

(Aside from public service, ABS-CBN has brought hope and inspiration through our shows – such as your favorite, Ang Probinsyano.)

Martin and his Ang Probinsyano co-stars had joined at least one Friday gathering as threats to ABS-CBN's operations grew.

ABS-CBN signed off indefinitely at 7:52 pm on Tuesday, after their flagship news program TV Patrol aired.

Read Coco Martin's posts in full here:

Pasensya na po dahil hindi ko na mapigilan ang sobrang galit na nararamdaman ko. Nakakapagod nang manahimik at magpigil kung ang mga nasa paligid mo naman ay mga walang-pusong tao.

Anong klaseng mga tao ang gumawa nito? Alam ninyo na ang ibig sabihin ng pagkasara ng ABS-CBN ay kawalan ng trabaho ng ilang libong empleyado kasama ang mga pamilya nito. Ilang libong pamilya ang magugutom sa kabila nang lahat ng nangyayari sa mundo ngayon. Talaga bang nagawa niyong unahin ang pagpapasara ng isang istasyon na bumubuhay sa napakaraming Pilipino? Ang lahat ng mga tao ngayon ay pagtulong at pag-agapay sa kapwa ang hangarin, lalo na ang ABS-CBN. Napakalaki ng iniambag at patuloy na nagaambag upang umabot ang tulong sa lahat ng nangangailangan. Sila ang inaasahan ngayon ng maraming tao para maghatid ng balita sa bawat araw, sila rin ang daan para maiparating ng mga tao ang kanilang saloobin at pinagdadaanan sa krisis na ito. Sa gitna ng laban natin sa COVID 19, hindi tumitigil ang ABS-CBN para magbigay ng aliw, ligaya at pag-asa sa mga tahanan ng sambayanang Pilipino. At sa gitna rin ng lahat ng ito, hindi iniwan o pinabayaan ng ABS-CBN ang mga empleyado nito, inagapay niya ang bawat empleyado upang makaraos. Hindi ko alam kung anong klaseng mga tao kayo at kung anong klaseng konsensiya ang mayroon kayo para maisip niyong ipasara ang ABS-CBN sa gitna ng daan at libong mga taong nagkakasakit at namamatay dahil sa epidemyang ito. Hindi kayo ang mga taong dapat kinakausap ng maayos, ang dapat sa inyo tapatan ng kabastusan at kawalanghiyaan tulad ng inaasal ninyo!

Wala man akong gaanong kaalaman sa batas at maaring masmarunong kayo sa akin, pero sana naisip niyo man lang ang sitwasyon ng ating bansa! Sana sa wakas ay makatulog kayo ng mahimbing at maipagmalaki niyo ang naggawa ninyo! Sana ipagkapuri kayo ng pamilya ninyo sa tagumpay ninyong gutumin at yurakan ang mga buhay ng ilang libong pamilya!

Tutal wala naman kasiguraduhan kung buhay pa ako pagkatapos ng pandemic na ito. Tama lang na masabi ko ang mga saloobin ko. Sa mga taong pilit nagsulong sa pagpapasara sa ABS-CBN, sana ay panatag ma panatag na ang kalooban niyo. NTC sana nagdala ito ng lubos na kaligayahan!!!

Tutal wala naman kasiguraduhan kung buhay pa ako pagkatapos ng pandemic na ito. Tama lang na masabi ko ang mga saloobin ko. Sa mga taong pilit nagsulong sa pagpapasara sa ABS-CBN, sana ay panatag na panatag na ang kalooban niyo. Sana nagdala ito ng lubos na kaligayahan sa mga puso ninyo. Mahirap magsawalang-kibo sa mga taong katulad ninyo na patuloy na nang-aabuso. Wala kayong mga konsensiya, naatim niyong pagkaitan ng hanapbuhay at pabayaang magutom ang ilang libong mga pamilya! Lalo lang lulubog sa kahirapan ang mga Pilipino! Ito ba ang serbisyo niyo sa bayan?

Hindi ako mangingiming sabihin ang totoong nararandaman ko ngayon. Sa mga taong tulad niyo na hindi karapat-dapat pakitaan ng diplomasya at pagkamalumanay. Ang dapat sa inyo usapang sanggano at walang-hiyaan! Galing ako sa hirap at jologs ang pagkatao ko, kaya wala akong pakialam ngayon kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi man ako kasing talino ng iba, alam ko at malinaw sa akin na MALI at KAWALANG KATARUNGAN ang tanggalan ng hanapbuhay ang ilang libong empleyado ng isang kumpanyang naglilingkod sa sambayanang Pilipino ng ilang dekada! Maraming maraming salamat Solicitor General Joe Calida at sa bumubuo ng National Telecommunications Commission sa kontribusyon niyo sa ating bayan!

TINATARANTADO NINYO ANG MGA PILIPINO!!!

