Who stole the fashion crown at this year’s red carpet?

Published 11:29 PM, September 29, 2018

MANILA, Philippines - The guests have arrived, the Red Carpet is out, and the verdict is in. Which of your favorite stars deserve a spot in the Best Dressed list of the ABS-CBN Ball 2018?

Check out the evening’s fashion highlights here:

James Reid and Nadine Lustre

James Reid

Designer: Michael Cinco

Makeup Artist: Mac Igarta

Stylist: Bang Pineda

Nadine Lustre

Designer: Garimon Roferos

Makeup Artist: Jelly Eugenio

Hairstylist: Paul Nebres

Stylist: Myrrh Lao To

Yassi Pressman

Designer: Lauren dela Cruz

Makeup Artist: Mikka Marcaida

Hairstylist: Gerald Magtibay

Stylist: Joanna Garcia

Liza Soberano and Enrique Gil

Liza Soberano

Designer: Alexandar McQueen

Makeup Artist: Mickey See

Hairstylist: Raymond Santiago

Stylist: Perry Tabora

Enrique Gil

Designer: Balmain (suit), Jail Jeans (inner)

Makeup Artist: Posh Torres

Stylist: Ton Lao

Julia Barretto and Joshua Garcia

Julia Barretto

Designer: Mark Bumgarner

Makeup Artist: Lala Flores

Hairstylist: RJ Dela Cruz

Stylist: Cath Sobrevega

Joshua Garcia

Designer: Joey Espiritu Bespoke Tailoring

Makeup Artist: Jay Herrera

Stylist: Joey Espiritu

Kathryn Bernardo and Daniel Padilla

Kathryn Bernardo

Designer: Jun Escario

Makeup Artist: Justine Claudia

Hairstylist: Chris Rodil

Stylist: Kim & Boop Yap

Daniel Padilla

Designer: Paolo Lazaro

Makeup Artist: Ryan Ko

Stylist: Ton Lao & Macky Combe

Anne Curtis-Smith

Designer: Monique Lhuillier

Makeup Artist: Robbie Piñera

Hairstylist: Raymond Santiago

Vice Ganda

Designer: Michael Cinco

Makeup Artist: Jelly Eugenio

Hairstylist: Buern Rodriguez

Stylist: Aaron Mangsat

Pia Wurtzbach

Designer: Martin Bautista

Makeup Artist: Gery Penaso

Hairstylist: Raymond Santiago

Stylist: Liz Uy

Arci Muñoz

Designer: Michael Leyva

Hairstylist: Jocelyn So

Jericho Rosales

Designer: Ziggy Savella

Makeup Artist: EJ Caro

Stylist: David Milan

Kisses Delavin

Designer: Frances Libiran

Makeup Artist: Mickey See

Hairstylist: MJ Rone

Edward Barber and Maymay Entrata

Edward Barber

Designer: Francis Libiran

Makeup Artist: Owen Sarmiento

Hairstylist: Jaymar Lahaylahay

Stylist: Rain Dagala & Em Millan

Maymay Entrata

Designer: Furne One

Makeup Artist: Owen Sarmiento

Hairstylist: Jaymar Lahaylahay

Stylist: Rain Dagala & Em Millan

Erich Gonzalez

Designer: Vania Romoff

Makeup Artist: RB Chanco

Hairstylist: John Valle

Stylist: Kim Yap & Boop Yap

The ABS-CBN Ball 2018 took place on Saturday, September 29, at the Makati Shangri-La Hotel. – Rappler.com