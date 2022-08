‘Me Dusa: Bakit may Valentina apologism?

Bilang promosyon ng seryeng Darna, may pagimik na paglitaw ng superheroine sa ilang mga Robinsons mall na pihadong nagpabalik sa urban legend noong Dekada ’90. Nasumpungan daw ni Alice Dixson ang “taong ahas” sa Galleria ngunit pinawalang-saysay na ito ng aktres. Ang “taong ahas” ay nanatiling urban legend habang si Valentina na siyang nais talagang ipabalik ng nasabing gimik sa kamalayan ng mga manonood ay heto’t nagiging legendary — sa paraang tila nag-iba na ang turing sa kanya sa kabila ng kanyang papel sa katha ni Mars Ravelo.

Si Valentina at si Wanda

Palasak ang terminong “apologist” hindi lamang sa pampulitikang lunan kundi sa kulturang popular, partikular na sa mga Pinoy fan na nahalina ng kanluraning mundo ng nobelang komiks ni Stan Lee at ng Hollywood na nagsasapelikula nito. Sa Avengers na dominado ng kalalakihan, may isang babaeng palaban at tunay na makapangyarihan, si Wanda Maximoff. Nagsakontrabida man ang Scarlet Witch sa Doctor Strange in the Multiverse of Madness, umigting ang paghanga ng fans dahil sa komprontasyon nito sa kalikasan ng pagiging isang kalaban. “You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. That hardly seems fair.” Napagninilayan ng mga manonood ang ganitong pangangatwiran at pilosopiya.

‘Me Dusa

Sa unang limang episodes ng serye, nangangatwiran din ang bagong Valentina na nagbabalat-kayong si Regina Vanguardia, pangangatwirang may paralelismo sa mga suliranin ng daigdig sa labas ng screen.

Tulad ng pagbabalat ng ahas, nagbabalat ang karakter na ito at umuusbong sa bagong ekosistema at panahon — panahon ng two-toned na istilo ng buhok at kulturang “woke.” Narito ang Valentinang mahusay na abogado, matapang na vlogger, at higit sa lahat, may matinding kamalayan sa tao at sa buhay. Batay sa teksto ng serye, nagiging daluyan at sisidlan si Regina ng mga usaping umiinog sa nasabing kultura. Lahat ng mga ito ay nag-uugat sa kawalan ng katarungang panlipunan at ng pagdurusa.

Halimbawa, sa ikalawang episode, kritikal si Regina sa power structure sa likod ng sistemang mapang-api at bulok sa Nueva Esperanza. “Anong totoong dahilan ng paghihirap natin? Dahil ang ating siyudad ay pugad ng mga kriminal dala ng kahirapan. Bunga ito ng korapsyon ng mga nasa matataas na posisyon. Sila ang tunay na kriminal.” Hindi siya natinag sa pag-iisip. “Pero sino nga bang huhuli sa mga kriminal? Ang mga pulis? Talaga bang gusto nilang hulihin ang mga ito? O kasama rin ba sila sa mga nakikinabang?”

Nag-tweet si Janella Salvador na gumaganap na Regina at Valentina na ang eksena niyang ito ang una nilang isinalang sa pagbabasa ng iskrip. Inaamin niya, hindi mahirap “mahalin” ang kanyang karakter dahil sa mabisa nitong retorika na sinang-ayunan naman ng mga netizen.

Sa pangatlong episode, binanggit ni Regina ang kanilang lider at ang kasunduan nito at ng mga kapitalista na maaaring makaapekto sa kalikasan at sa komunidad. “Hindi ba naiisip ni Mayor ang pwedeng maging consequences dahil sa pagpapakalbo niya ng bundok? Paano kung magdulot ito ng landslides or flashfloods? ‘Di ba Mayor, sabi mo may malasakit ka sa mga taong nakatira sa siyudad na ito? Bakit mo ‘to pinayagang mangyari?” Pinapaksa ni Regina ang misteryo tungkol sa babaeng lumilipad at mga alien ngunit kamangha-manghang gumapang at umalagwa si Regina mula sa mga elementong pantasya na ito ng serye at mas pinagtuunan pa ng pansin ang “pinakamalaking misteryo,” ang pamumuno ng isang lider. (Sa ikalimang episode, umalma ang alkalde sa kritisismo.)

Sa pagdinig naman ng kaso ng kanyang kliyenteng dukha sa ikaapat na episode, si Regina ay nakapagpakita ng simpatya at empathy na pinapahalagahan pa rin ngayon. “Hindi lahat ng bagay natutumbasan ng pera kaya tinanggihan namin ang settlement offer ninyo. Maaaring para sa inyo, barya lang ‘yon pero para sa pamilyang naulila ng binatilyong sinagasaan ninyo, isang kinabukasan ang nawala.”

Bangin bilang metapora

Hindi malilimutan ang unang pagkikita ng bida at kontrabida ng kuwento sa tuktok ng bangin. Pinuntahan ito ni Regina upang mapag-isa dala ng pangungulila sa mahal sa buhay. Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pagiging apektado ng mga suliranin ng buhay kaya’t nasabi ni Regina na pareho silang problemado, nasa “bangin.” Ang bangin ang tukso ng pagwakas sa sarili at ang positibong sikolohiya na ipinamalas ni Regina sa “pagtulong sa sarili” sa tagpong iyon ay nagpaantig sa puso ng ilang nagsusulong ng adbokasiyang mental health.

Kung susumahin ang linyahan ni Regina, may impluwensya ang isinasapublikong karakter na ito sa pribadong buhay ng mga tagasubaybay. Sa madaling sabi, relate sila. Sinasalamin ng kanyang mga salita ang danas, ang dusa ng ilan. Ang paghanga sa kanyang mga ipinaglalaban ay patunay lang na napagwawagian niya ang pakikipagtunggali sa nakagawiang pagkukuwento na nagkakahon sa isang kalaban.

Totoong sina Darna at Valentina ay nakatha upang matamo ang layunin ng istorya na isinasakatuparan ng bida at hinahadlangan naman ng kontrabida. Gayunpaman, sa pagkonsumo ng mga mensahe ng mga palabas ngayon, nagiging dinamiko na ang proseso ng pag-unawa ng mga tagasubaybay. Maaari nang sabay na umiral o may “coexistence” ang paghanga at pagkamuhi nila sa kalaban.

Balik sa bangin, interesanteng malaman na sa tagpuang ito unang nagkita sina Darna at Valentina ngayong 2022 dahil dito huling nagkita ang magkalaban sa katapusang labas ng komiks noong 1951. “Umalis tayo pareho sa bangin,” pangungumbinsi ni Regina kay Narda. Ang Valentina sa komiks, hindi na nakaalis sa bangin dahil siya’y bangkay na matapos magpatihulog dito nang matanto ang pagkakamali. Sinapit din ito ng Scarlet Witch na kusang isinama ang sarili sa pagguho ng kastilyo na kanyang naging huling hantungan.

Ano ang mangyayari sa ating bagong Valentina? Mabubuwag ba ang mga alipores ng dyosa ng mga ahas o sisidhi ang Valentina apologism? “Ayaw kong tinatraydor ako,” sabi ni Regina sa kanyang character teaser, isang pasilip na rin sa lalim pa ng kanyang pagkatao. Ito ay mapagbanta — pangkontrabida — ngunit ito man din ay isang pangangatwiran.

Sinong gugustuhing mapagtrayduran? – Rappler.com

Si Noji Bajet ay residente sa Santa, Ilocos Sur at kasalukuyang nag-aaral sa Unibersad ng Santo Tomas sa ilalim ng kursong Master ng Sining sa Komunikasyon. Siya ay naging kontribyutor sa Liwayway at Philippine Panorama.