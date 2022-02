[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Rody Vera reads Francisco Baltazar’s ‘Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi’

Rody Vera reads an excerpt from Francisco Baltazar's 'Florante at Laura'

Playwright, actor, and member of Free the Artist Movement Rody Vera reads an excerpt from Francisco Baltazar’s Florante at Laura, a chapter titled “Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi.”

Florante at Laura is one of Francisco Baltazar’s most famous works, and is considered a masterpiece in Philippine literature. Baltazar is one of the most prominent poets of the Spanish colonization era.

Read the full text of the excerpt here:

Sa Loob at Labas ng Bayan kong Sawi

ni Francisco Baltazar (Mula sa Florante at Laura)

Sa loob at labas ng bayan kong sawi

Kaliluha’y siyang nangyayaring hari

Kagalinga’t bait ay nalulugami,

Ininis sa hukay ng dusa’t pighati.

Ang magandang asal ay ipinupukol

Sa laot ng dagat ng dusa’t linggatong

Baling magagaling ay ibinabaon

At inililibing nang walang kabaong.

Nguni ay ang lilo’t masasamang loob

Sa trono ng puri ay iniluluklok

At sa baling sukab na may asal-hayop

Mabangong ins’yenso ang isinisuob.

Kaliluha’t sama ang ulo’y nagtayo

At ang kabaota’y kimi’t nakayuko

Santong katuwira’y lugami at hapo

Ang luha na lamang ang pinatutubo.

At ang baling bibig na binubukalan

Ng sabing magaling at katotohanan

Agad binibiyak at sinisikangan

Ng kalis ng lalong dustang kamatayan.

O taksil na pita sa yama’t mataas!

O hangad sa puring hanging lumilipas!

Ikaw ang dahilan ng kasamang lahat

Niyaring nasapit na kahabag-habag.

– Rappler.com

Special thanks to Rody Vera and Free the Artist Movement.