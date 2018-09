Paano po ba nakakahanap ng boyfriend?

Dear Lola Saturnina,

I am 24 years old and NBSB ako – no boyfriend since birth. Masyado 'ata akong masunurin noong sinabihan ako na 'wag mag-boyfriend habang nag-aaral pa. Hindi naman po ako pangit (6.5/10, 7.5 with makeup), matalino naman po ako (graduated with honors, business ad), pero medyo mahiyain lang po ako. Paano po ba nakakahanap ng boyfriend?

Nagmamahal,

Gina

Dear Gina,

Una sa lahat, congratulations sa mga magulang mo, dahil nagkapagpalaki sila ng napakamasunuring anak.

Ikalawa, hindi ko talaga alam kung bakit ang daming nagpapayo na 'wag mag-boyfriend. Aba, hindi naman masama na magkanobyo! Kung ang problema ay sagabal sila sa pag-aaral, hindi 'yun problema sa nobyo kundi problema sa kakulangan ng EQ ng mag-aaral. Pero ibang usapan na 'yon.

Paano ba nakakahanap ng boyfriend? Dahil nagtapos ka ng business ad, inihahandog ko sa iyo ang 4 P’s of Panlalandi:

PRODUCT

Siguro naman naliligo ka, nagsisipilyo, presentable ka naman, etc? Siguro rin naman hindi masama ang ugali mo at marunong kang makitungo sa iba? At may mga magagandang katangian ka naman, ayon sa iyong lihim. Check ka na rito, hija!

PLACE

Lumalabas ka naman sana? Kasi kung palagi kang nasa bahay, wala pa 'atang tao na nakahanap ng nobyo sa ilalim ng sofa nila o di kaya’y sa sulok-sulok ng tahanan habang nagwawalis.

P'wede 'ata mag-Tinder habang naghuhugas ng pinggan, p'wede mo siguro subukan kung sa sobrang traffic di ka talaga makalabas para lumandi. Pero kung kaya, subukan mong sumali sa mga grupo ayon sa iyong mga interes (Mountaineering club? Football lessons? Cross fit? Running club? Painting class? Inuman?) o di kaya’y mag-"field work" ka at sumama ka sa mga kaibigan mong magaling lumandi, baka may matutunan ka sa kanila!

Aanhin ang magandang produkto kung hindi natatagpuan sa tindahan, hindi ba? Paano mabibili?

PRICE

Luluha ba ng dugo ang lalaki bago ka makipag-date? Walang masama at walang malisya sa pakikipag-date (kung pogi, konting malisya, okay lang). Pero napansin ko kasi na marami sa kabataan ngayon, parang allergic sa salitang "date."

Date lang naman, di naman kailangan pakasalan! Parang sa damit, di naman lahat ng isukat mo kailangan mo bilhin. Pero kung hindi ka magsusukat, mahihirapan kang maghanap!

PROMOTION

Alam kong medyo mahiyain ka, at okay lang 'yon! Hindi mo naman kailangang ipagsigawan sa mundo na single ka para mapansin ka.

Marami namang iba’t ibang uri ng promotion. May above the line (halimbawa, pasimpleng post sa Facebook ng litratong chicks ka habang kumakain – sana maraming makakita) at below the line/one-to-one (i-PM ang crush mo at magsimula lang ng kahit anong usapan, tulad ng “Wow parang ang sarap nung pinost mo, saan 'yun?” na mauuwi sa “Food trip naman tayo minsan!”).

Syempre, mas mabisa kapag gawin mo pareho. Ito ang tinatawag na through-the-line.

Bonus P: PRACTICE

Practice makes perfect!

Maligayang panlalandi!

Nagmamahal,

Lola Saturnina

