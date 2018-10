Presenting: Lola Saturnina's 5-Step Panglalandi Strat Plan

Published 12:30 PM, October 06, 2018

Editor's Note: Rappler's Life & Style section will be publishing an advice (you can also call it an intervention) column penned by @LolaSaturnina of Twitter snark fame. So if you're in the mood to snap out of your tanga, need re-affirmation, or just happen to like writing letters, do drop us a line at lolasaturnina@gmail.com with the email header [DEAR LOLA SATURNINA].

Dear Lola Saturnina,

Hindi ko po makausap ang crush ko. Sikat kasi siya. Lahat ng mga sikat sa batch ko, kaibigan niya. Gusto ko sana siyang kausapin, pero natatakot ako na hindi ako tatanggapin o kaya'y tutuksuin ako ng mga sikat kong kaklase. "Torpe" rin daw kasi ako, sabi ng mga kaibigan ko.

Paano ko po ito maaayos?

Nagmamahal,

Aria

Dear Aria,

Nakakatakot nga ang ma-reject, pero hindi mo ikamamatay yan. Kaya go lang, kausapin mo na siya! Tulad ng maraming bagay, ang dali nitong sabihin pero ang hirap gawin. Paano nga ba kakausapin ang crush mo kung nalulunod ka sa kaba at takot?

Sa aking karansan, nakakatulong ang paghahanda bago sumabak sa larangan ng pag-ibig, kaya ibabahagi ko sa iyo ang aking 5-Step Panglalandi Strat Plan:

Step 1: SWOT analysis

Ang SWOT ay acronym para sa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ililista mo lahat ng iyong strengths and weaknesses (example: strength - magaling ka sa math, weakness - mahiyain ka), at ililista mo ang nakikita mong opportunities and threats sa sitwasyon nyo ng crush mo (baka opportunity - si crush bumabagsak sa math at kailangan ng tutor dahil malapit na ang finals, pero threat -maraming ibang lumalandi sa kanya, baka wala na siyang time magpa-tutor sa 'yo). Basta isulat mo lang lahat ng maisip mo dito, kasi makakatulong yan sa paggawa mo ng strategy sa Step 5.

Step 2: Describe your target audience

Anong klaseng tao si crush? Ano ang kanyang likes and dislikes? Favorite food? Favorite color? Hobbies? Zodiac sign? Ano ang sagot niya sa what is love? Dapat kilalanin mo muna ang market mo bago ka mag-isip ng strategy.

Step 3: Unique Value Proposition (UVP)

Gusto mo ngang kausapin ang crush mo, pero bakit naman niya gugustuhin na kausapin ka? Anong mapapala niya? Malamang marami kang magandang katangian, pero ano yung meron ka na: 1) Wala ang iba, at 2) Relevant kay crush

Ang step na ito ay nakakatulong, lalo na kung medyo mahiyain ka.

Gusto mo ngang kausapin ang crush mo, pero bakit naman niya gugustuhin na kausapin ka?, para maalala mo na may mga katangi-tangi kang mga kakayahan at isa kang kakai-babe.

Step 4: Setting goals and objectives

Ang goal mo ba ay makausap si crush? Kilalanin sya? Maka-date sya? O kahit 5 seconds of eye contact lang masaya ka na? Bakit mo ba crush ang crush mo kung di mo pa siya nakakausap? Siguro gwapo.

Mahusay! Hindi ko na sinulat na goal ang maging jowa si crush, kasi malay mo, baka pagkatapos mo siyang makilala ng lubusan, di mo pala siya bet.

Step 5: Communication Strategies and Tactics

Dito mo ipagkakabit-kabit ang steps 1-4. Aling strengths at opportunities ang mapapakinabangan mo para matupad ang iyong mga layunin? Kailangan malaman ni crush ang iyong unique value proposition, pero paano? Gagamit ka ba ng direct personal approach? Digital (kunwari, FB status na “Now offering math tutoring services”)? Magpapakilala sa common friend? Mag-enroll sa parehong extra-curriculars para mas makilala siya? Mas maganda kung kombinasyon ng iba-ibang paraan para mas marami kang exposure at mas marami kayong pagkakataon na mag-usap at magkakilala.

Sana makatulong ito sa iyo, at sana makausap mo na ang crush mo. Wag kang matakot, 'di yan nangangagat. At kung kagatin ka man niya, kagatin mo rin siya, ahihihihi.

Nagmamahal,

Lola Saturnina

– Rappler.com