Dear Lola Saturnina,

Graduate na po ako ng college. Pero may college crush po ako and we used to live in the same student condo, at tuwing nakikita ko siya dati naiisip ko talaga "shit ang pogi niya pag nag rereview!"

Ayun, hanggang tingin lang ako kasi syempre may girlfriend din siya nun and di naman ako nag-e-expect na papansinin din niya ako. After college, naglakas loob na ako i-add siya sa FB and IG at ayun, dumating yung araw na never ko inimagine sa tanan ng life ko. NAGCHAT SIYA!!!

At yun nagsimula na ang pag-uusap, syempre crush mo to for 5 years, di mo pa ba rereplyan? After some time, tinanong niya ako kung pwede daw ba niya ako ayain kumain. Nagdadalawang isip kasi alam ko may girlfriend siya, pero sinabi niya wala daw magagalit.

Pero kasi may pictures pa sila sa social media account niya. Ang concern ko po talaga is kakausapin ko pa po ba, knowing na kaka-break lang nila ng gf niya? Mali po ba na chinat ko siya?

Love,

Simsimi

Dear Simsimi,

Bale dalawa ang tanong mo – mali ba na kinausap mo siya, at kung kakausapin mo pa ba siya.

Sinagot mo na yung unang tanong! Syempre crush mo for five years, rereplyan mo talaga, lahat naman tayo marupok in our own way. Walang taong kasing-tigas ni Basha.

Ang susunod na tanong ay kung dapat replyan mo pa ba. Para dyan, gamitin mo ang aking 4-Way Test ng Panglalandi:

Is he cute? Kailangan may attraction. Usually sa physical attraction nagsisimula (gwapo, etc) pero pwede ring ibang mga katangian (funny, smart, etc). Check ka na dito, kasi sabi mo nga, hindi lang sya pogi, kundi shit-ang-pogi level na siya.

Is it fair to all concerned? Kung may girlfriend pa siya, siyempre hindi yun fair, so baka no-go ka dyan, kasi naniniwala ako sa karma. Pero kung break na sila, pwede na yun. Noong panahon namin, wala namang three-month rule. Kung over ka na, eh di over ka na! Matatanda na kayong lahat, so kung gusto niyo mag-date, go. Date lang naman, di mo naman kailangan ma-fall.

Does he build goodwill and better friendships? Pansinin mo kung pano siya makitungo sa iba dahil kadalasan, dito mo maaaninag ang tunay niyang pagkatao. Mabait ba siya sa mga waiter? Kamusta ang relationship nya sa pamilya niya? Pag nagkukwento sya tungkol sa mga ex niya, lahat ba sila “crazy” at siya walang ginawang mali? Mahirap ma-in love sa taong hindi marunong makisama sa iba, baka balang araw hindi na rin siya mag-e-effort na pakisamahan ka.

Will it be beneficial to all concerned? Crush mo siya at niyaya ka niya lumabas! Pagsamantalahan mo mang pagkakataong ito! Hindi ka naman masasaktan ng isang date, pwera na lang kung ma-in love ka agad after one date (‘wag mong gagawin yon). Pero sa pagpapatuloy ng inyong ugnayan, isipin mo rin kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari.

Getting to know each other ba? O fling lang? Or seryosong relationship? At alamin mo rin kung ano ba ang habol niya. Kasi paano kung ikaw gusto mo fling lang, pero siya seryosong relationship ang hinahanap? Or vise versa, baka rebound lang ang gusto niya pero ikaw hindi. Kung pareho kayo ng gusto, go lang. Kung di ka pa sigurado, wag ka muna masyadong emotionally invested, madami namang gwapo dyan.

Sana makatulong ito sa iyo. Now go forth and make landi!

Nagmamahal,

Lola Saturnina

