Can't stop stalking your ex? Dami mo namang time!

Published 5:32 PM, December 08, 2018

Editor's Note: Rappler's Life & Style section will be publishing an advice (you can also call it an intervention) column penned by @LolaSaturnina of Twitter snark fame. So if you're in the mood to snap out of your tanga, need re-affirmation, or just happen to like writing letters, do drop us a line at lolasaturnina@gmail.com with the email header [DEAR LOLA SATURNINA].

Dear Lola Saturnina,

Ilang buwan na kaming break, but I still keep checking my ex’s social media. Pati kung sinong mga nag-li-like sa posts niya, pinupuna ko. Alam ko namang hindi nakakatulong, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Please help me stop, gusto ko na talaga maging over sa kanya.

Nagmamahal,

Jules

Dear Jules,

Hija, ang dami mo palang time? Ang dami dami mong pwedeng gawin! Magdownload ka ng DuoLingo or something. Kung yung oras na inaksaya mo sa kaka-stalk sa kanya, binuhos mo sa productive na bagay tulad ng pag-aaral ng bagong wika, isipin mo na lang kung ano na sana ang narating mo. Baka marunong ka na manglandi in Spanish by now! But no.

Alam mo namang hindi mo ikasasaya yan, pero bakit ginagawa mo pa rin?



Ang dami ko pang pwede sabihin, but ultimately, you can’t help those who don’t want to help themselves. Kung ayaw mo nang magdusa, you know what you need to do.

Nagmamahal,

Lola Saturnina

– Rappler.com