MANILA, Philippines – The official portraits of the 40 Binibining Pilipinas 2020 candidates were posted online Thursday, February 27.

The photos were shot by Raymond Saldaña and styled by Vhee Co with assistance from Aura Nicole De Jesus and January Saga Abad.

The candidates have been busy with various activities leading up to coronation night on April 26. The press will formally meet the candidates on March 17.

Samantha Panlilio, Cavite

Rowena Sasuluya, Guguinto, Bulacan

Lois Anne Badando , Marikina

Patrizia Garcia, Manila

Arianne Deseree Vairdo, San Fernando, Pampanga

Princess Kien Guanzon, Occidental Mindoro

Shanon Jumaylh Tampon, Caloocan

Meiji Cruz , Valenzuela

Patricia Babista, Quezon Province

Shaira Marie Rona, Mandaluyong

Maureen Montagne, Batangas

Vianca Marcelo, Bocaue, Bulacan

Samantha Bernardo, Palawan

Hazel Ortiz, Pasig

Cinderella Faye Obeñita, Cagayan de Oro, Misamis Oriental

Alexandra Rosales, Laguna

Justine Felizarta, Davao del Sur

Karen Laurrie Mendoza, Iloilo

Kimberly Tiquestiques, Balagtas, Bulacan

Ana Thea Cenarosa, Pototan, Iloilo

Hannah Arnold, Masbate

Ma. Erika Ruth Quin, Cabanatuan City, Nueva Ecija

Gabrielle Camille Basiano, Borongan City, Eastern Samar

Lovely Mercado, Roxas, Isabela

Carina Cariño, La Union

Czarina Guiao, Pampanga

Jashmin Dimaculangan, Albay

Ma Francesca Taruc, Angeles, Pampanga

Honey Grace Cartasano, Rizal

Noriza Valerio, Arayat, Pampanga

Graciela Lehmann,Oriental Mindoro

Danica Joy Peralta Acuna, Romblon

Alexandra Faith Garcia, Olongapo City

Mercedes Romero Pair, Cebu

Micca Rosal, Agoncillo, Batangas

Vickie Rushton, Negros Occidental

Alexaangela Salvador, Nueva Ecija

Lesley Anne Ticaro, Tagum

Bellatrix Tan, Zamboanga

Honey Be Parreñas, Sultan Kudarat

