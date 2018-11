Miss Earth 2017 Karen Ibasco from the Philippines will be passing on her crown

Published 7:30 PM, November 03, 2018

MANILA, Philippines – Miss Earth 2018 came to a close with a new set of winners who were crowned on Saturday, November 3, at the Mall of Asia Arena.

Miss Earth 2017 Karen Ibasco from the Philippines passed on her crown to Vietnam's Phuong Khanh Nguyen.

WINNERS

Miss Earth: Phuong Khanh Nguyen, Vietnam

Miss Earth Fire: Melissa Flores, Mexico

Miss Earth Water: Valeria Ayos, Colombia

Miss Earth Air: Melanie Mader, Austria

TOP 4

Miss Colombia Valeria Ayos

Miss Mexico Melissa Flores

Miss Austria Melanie Mader

Miss Vietnam Phương Khanh Nguyễn

TOP 8 (in no particular order)

Miss Portugal Telma Madeira Miss Italy Sofia Pavan Miss Philippines Celeste Cortesi Miss Colombia Valeria Ayos Miss Vietnam Phương Khanh Nguyễn Miss Austria Melanie Mader Miss Mexico Melissa Flores

TOP 12 (in no particular order)

Miss Netherlands Margaretha de Jong Miss Chile Antonia Figueroa Miss Portugal Telma Madeira Miss Slovenia Danijela Burjan Miss South Africa Margo Faith Fargo Miss Italy Sofia Pavan Miss Philippines Celeste Cortesi Miss Colombia Valeria Ayos Miss Vietnam Phương Khanh Nguyễn Miss Venezuela Diana Silva Miss Austria Melanie Mader Miss Mexico Melissa Flores (Eco-media winner)

TOP 18 (in no particular order)

Miss Netherlands Margaretha de Jong Miss Chile Antonia Figueroa Miss Romania Dennise Vivienne Andor Miss Brazil Sayonara Veras Miss Japan Mio Tanaka Miss Portugal Telma Madeira Miss Slovenia Danijela Burjan Miss South Africa Margo Faith Fargo Miss Italy Sofia Pavan Miss Philippines Celeste Cortesi Miss Ghana Belvy Naa Teide Ofori Miss Colombia Valeria Ayos Miss Vietnam Phương Khanh Nguyễn Miss Montenegro Katarina Šećković Miss Venezuela Diana Silva Miss Austria Melanie Mader Miss Nepal Priya Sigdel (Miss Eco video) Miss Mexico Melissa Flores (Eco-media winner)

FULL LIST OF CANDIDATES

Miss Argentina 2018 - Dolores Cardoso

Miss Armenia 2018 - Sona Danielyan

Miss Australia 2018 - Monique Shippen

Miss Austria 2018 - Melanie Mader

Miss Bahamas 2018 - Samia Lauryn McClain

Miss Belarus 2018 - Anastasiya Schipanova

Miss Belgium 2018 - Faye Bulcke

Miss Belize 2018 - Renae Martinez

Miss Bolivia 2018 - Karen Quispe Nava

Miss Bosnia & Herzegovina 2018 - Nadja Pepić

Miss Brazil 2018 - Sayonara Veras

Miss Cambodia 2018 - Keo Senglyhour

Miss Cameroon 2018 - Audrey Monkam

Miss Canada 2018 - Jaime Yvonne VandenBerg

Miss Chile 2018 - Antonia Figueroa

Miss China 2018 - Guo Yameng

Miss Colombia 2018 - Valeria Ayos

Miss Costa Rica 2018 - Arianna Medrano

Miss Crimea 2018 - Ksenia Sarina

Miss Croatia 2018 - Michelle Korenić

Miss Cuba 2018 - Monica Aguilar

Miss Curacao 2018 - Alexandra Atalita

Miss Cyprus 2018 - Maria Armenaki

Miss Czech Republic 2018 - Tereza Křivánková

Miss Denmark 2018 - Kamilla Bang

Miss Dominican Republic 2018 - Gabriella Franceschini

Miss Ecuador 2018 - Diana Valdivieso

Miss Egypt 2018 - Lamia Omar

Miss England 2018 - Abby-Anne Gyles-Brown

Miss France 2018 - Allison Dernard

Miss Germany 2018 - Maren Tschinkel

Miss Ghana 2018 - Belvy Naa Teide Ofori

Miss Greece 2018 - Chrysa Androutsopoulou

Miss Guadeloupe 2018 - Orlane Dorocant

Miss Guam 2018 - Emma Sheedy

Miss Guatemala 2018 - Lisa Hayet

Miss Guyana 2018 - Xamiera Kippins

Miss Haiti 2018 - Falance Benjamin

Miss Honduras 2018 - Diana Palma

Miss Hungary 2018 - Réka Lukács

Miss India 2018 - Nishi Bhardwaj

Miss Indonesia 2018 - Ratu Vashti Annisa

Miss Ireland 2018 - Sarah Carr

Miss Israel 2018 - Dana Zreik

Miss Italy 2018 - Sofia Pavan

Miss Japan 2018 - Mio Tanaka

Miss Korea 2018 - Suhyun Song

Miss Liberia 2018 - Joicet Jartu Foday

Miss Malaysia 2018 - Jasmine Yeo

Miss Malta 2018 - Yanika Azzopardi

Miss Mauritius 2018 - Kirty Sujeewon

Miss Mexico 2018 - Melissa Flores

Miss Moldova 2018 - Dumitrița Izbișciuc

Miss Montenegro 2018 - Katarina Šećković

Miss Myanmar 2018 - Chaw Yupar Thet

Miss Nepal 2018 - Priya Sigdel

Miss Netherlands 2018 - Margaretha de Jong

Miss New Zealand 2018 - Jzayla Hughey

Miss Nigeria 2018 - Maristella Okpala

Miss Northern Ireland 2018 - Christie van Schalkwyk

Miss Panama 2018 - Diana Lemos

Miss Paraguay 2018 - Larissa Dominguez

Miss Peru 2018 - Jessica Russo

Miss Philippines 2018 - Celeste Cortesi

Miss Poland 2018 - Aleksandra Grysz

Miss Portugal 2018 - Telma Madeira

Miss Puerto Rico 2018 - Krystal Xamairy

Miss Reunion Island 2018 - Alexia Aupin

Miss Romania 2018 - Dennise Vivienne Andor

Miss Russia 2018 - Daria Kartyshova

Miss Rwanda 2018 - Anastasie Umutoniwase

Miss Samoa 2018 - Rebecca Sang Yum

Miss Serbia 2018 - Nina Jovanović

Miss Sierra Leone 2018 - Alma Nancy Sesay

Miss Singapore 2018 - Kara Dong

Miss Slovenia 2018 - Danijela Burjan

Miss South Africa 2018 - Margo Faith Fargo

Miss Spain 2018 - Carolina Jane

Miss Sri Lanka 2018 - Nathasha Fernando

Miss Sweden 2018 - Yasmine Michelle Mindru

Miss Thailand 2018 - Nirada Chetsadapriyakun

Miss Tonga 2018 - Maria Aholelei Jonesse

Miss Trinidad and Tobago 2018 - Afeya Aneisha Jeffrey

Miss Ukraine 2018 - Anastasiia Kryvokhyzha

Miss USA 2018 - Yashvi Aware

Miss Venezuela 2018 - Diana Silva

Miss Vietnam 2018 - Phương Khanh Nguyễn

Miss Zambia 2018 - Margret Konie

