MANILA, Philippines — Eighty-five women from around the world have come to the Philippines to earn the right to be the new Miss Earth titleholder.

For the first time, the competition will be held at The Cove in Okada Manila on Saturday afternoon, October 26 (Philippine time).

Vietnam's Phuong Khanh Nguyen will crown her successor. Will the Philippines' bet Janelle Tee be the new winner?

WINNERS

Miss Earth:

Miss Earth Fire:

Miss Earth Water:

Miss Earth Air:

TOP 4

TOP 8 (in no particular order)

TOP 12 (in no particular order)

TOP 20 (in no particular order)

FULL LIST OF CANDIDATES

Miss Argentina — Florencia Barreto Fessler

Miss Armenia — Rippi Sargsyan

Miss Australia — Susana Downes

Miss Austria – Melanie Gassner

Miss Belarus – Alisa Manenok

Miss Belgium – Alisa Manenok

Miss Bolivia – Fernanda Pereira

Miss Bosnia & Herzegovina – Dzejla Korajlic



Miss Botswana — Modiane Seitshiro

Miss Brazil — Modiane Seitshiro

Miss Cambodia — Thuong Mala

Miss Cameroon – Jessica Djoumbi

Miss Canada – Mattea Henderson

Miss Chile – Fernanda Mendez Tapia

Miss China — Hu Wentian

Miss Colombia — Yenny Katherine Carillo

Miss Costa Rica — Linda Avila

Miss Crimea — Anastasia Lebediuk

Miss Croatia — Nera Nicolic

Miss Czech Republic — Klara Vavruskova

Miss Denmark — Klara Vavruskova

Miss Dominican Republic — Yasmin Evangelista

Miss Ecuador — Antonela Paz

Miss England — Stephanie Wyatt

Miss Fiji — Zaira Zureen Begg

Miss France — Sonate Terrassier

Miss Germany — Kristyna Losova

Miss Ghana — Evelyn Abena Appiah

Miss Guadeloupe — Marika Moutoussamy

Miss Guam — Cydney Shey Folsom

Miss Guatemala — Regina Barco

Miss Guyana — Faydeha King

Miss Haiti — Vitania Louissaint

Miss Honduras — Rita Velasquez George

Miss Hungary — Tünde Blága

Miss India — Tejaswini Manogna

Miss Indonesia — Cinthia Rani

Miss Israel — Reem Mattar

Miss Italy — Letizia Percoco

Miss Japan — Yuka Itoku

Miss Kazakhstan — Altynay Assenova

Miss Kenya — Susan Kirui

Miss Korea — Heejun Woo

Miss Liberia — Georgia Bemah

Miss Malaysia — Nur Haziyah Fatin

Miss Malta — Alexia Tabone

Miss Mauritius — Gyanisha Ramah

Miss Mexico — Hilary Islas

Miss Mongolia — Azzaya Tsogt-Ochir

Miss Montenegro — Nikoleta Rakocevic

Miss Myanmar — May Thadar Ko

Miss Nepal — Riya Basnet

Miss Netherlands — Nikki Prein

Miss New Zealand — Tashan Kapene

Miss Nigeria — Modupe Susan Garland

Miss Northern Ireland — Shannon McCullagh

Miss Northern Marianas — Leisha Deleon Guerrero

Miss Panama — Marianna Fuentes

Miss Papua New Guinea — Pauline Tibola

Miss Paraguay — Jociani Daysi Repossi

Miss Peru — Alexandra Caceres Drago

Miss Philippines — Janelle Tee

Miss Poland — Krystyna Sokolowska

Miss Portugal — Bruna Silva

Miss Puerto Rico — Nellys Pimentel

Miss Reunion Island — Anais Payet

Miss Russia — Anna Baksheeva

Miss Rwanda — Paulette Ndekwe

Miss Serbia — Ljubica Rajkovic

Miss Sierra Leone — N'Jainatu Sesay

Miss Singapore — Gerlyn Cheah

Miss Slovak Republic — Stanislava Luckova

Miss Slovenia — Charnée Bijön Bonno

Miss South Africa — Nazia Wadee

Miss South Sudan — Asara Bullen

Miss Spain — Sonia Hernandez

Miss Thailand — Teeyapar Sretsirisuvarna

Miss Tonga — Titania Matekuolava

Miss Ukraine — Diana Shabas

Miss USA — Emanii Davis

Miss US Virgin Islands — Talisha White

Miss Venezuela — Michell Castellanos

Miss Vietnam 2018 — Hoàng Thi Hanh

Miss Zambia — Venus Vlahakis

Miss Zimbabwe — Monalisa Chiredzero

— Rappler.com