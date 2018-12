All eyes are on Thailand on December 17! Get updates here.

Published 6:14 PM, December 14, 2018

MANILA, Philippines – A confidently beautiful lady with a heart will soon begin her reign after the Miss Universe 2018 coronation night on Monday, December 17, in Thailand.

Ninety-four women from across the globe are in Thailand for what many fans regard as the "Olympics" of pageantry.

Of course, the Philippines' own Catriona Gray didn't just go there to play – so far, she's inspired Filipino pageant fans (both casual and die-hard) and garnered the attention of pageant observers around the world.

Will she be bringing home the crown?

TOP 5

TOP 10

TOP 20

CONTESTANTS

Trejsi Sejdini - ALBANIA Ana Liliana Aviao - ANGOLA Agustina Belen Pivowarchuk - ARGENTINA Eliza Muradyan - ARMENIA Kimberly Julsing - ARUBA Francesca Hung - AUSTRALIA Danielle Grant - BAHAMAS Meghan Theobalds - BARBADOS Zoë Brunet - BELGIUM Jenelli Fraser - BELIZE Joyce Prado - BOLIVIA Mayra Dias - BRAZIL Ayana Phillips - BRITISH VIRGIN ISLANDS Gabriela Topalova - BULGARIA Nat Rern - CAMBODIA Marta Magdalena Stepien - CANADA Caitlin Tyson - CAYMAN ISLANDS Andrea Diaz - CHILE Meisu Qin - CHINA Valeria Morales - COLOMBIA Natalia Carvajal - COSTA RICA Mia Pojatina - CROATIA Akisha Albert - CURACAO Lea Šteflíčková - CZECH REPUBLIC Helena Heuser - DENMARK Aldy Bernard - DOMINICAN REPUBLIC Virginia Limongi - ECUADOR Nariman Khaled - EGYPT Marisela De Montecristo - EL SALVADOR Alina Voronkova - FINLAND Eva Colas - FRANCE Lara Yan - GEORGIA Céline Flores Willers - GERMANY Akpene Diata Hoggar - GHANA Dee-Ann Kentish-Rogers - GREAT BRITAIN Ioanna Bella - GREECE Athena Su McNinch - GUAM Mariana Garcia - GUATEMALA Samantha Colas - HAITI Vanessa Villars - HONDURAS Enikő Kecskés - HUNGARY Katrin Lea Elenudottir - ICELAND Nehal Chudasama - INDIA Sonia Fergina Citra - INDONESIA Grainne Gallanagh - IRELAND Nikol Reznikov - ISRAEL Erica De Matteis - ITALY Emily Sara-Claire Maddison - JAMAICA Yuumi Kato - JAPAN Sabina Azimbayeva - KAZAKHSTAN Wabaiya Kariuki - KENYA Ji Hyun Baek - KOREA Zana Berisha - KOSOVO Karybekova Begimay - KYRGYZSTAN On-anong Homsombath - LAOS Maya Reaidy - LEBANON Jane Teoh - MALAYSIA Francesca Mifsud - MALTA Varsha Ragoobarsing - MAURITIUS Andrea Toscano - MEXICO Dolgion Delgerjav - MONGOLIA Hnin Thway Yu Aung - MYANMAR Selma Kamanya - NAMIBIA Manita Devkota - NEPAL Rahima Dirkse - NETHERLANDS Estelle Curd - NEW ZEALAND Adriana Paniagua - NICARAGUA Aramide Lopez - NIGERIA Susanne Næss Guttorm - NORWAY Rosa Iveth Montezuma - PANAMA Maria Belen Alderete Gayoso - PARAGUAY Romina Lozano - PERU Catriona Gray - PHILIPPINES Magdalena Swat - POLAND Filipa Barroso - PORTUGAL Kiara Ortega - PUERTO RICO Yulia Polyachikhina - RUSSIA Angella Dalsou - SAINT LUCIA Zahra Khanum - SINGAPORE Barbora Hanova - SLOVAKIA Tamaryn Green - SOUTH AFRICA Angela Ponce - SPAIN Ornella Gunesekere - SRI LANKA Emma Strandberg - SWEDEN Jastina Doreen Riederer - SWITZERLAND Sophida Kanchanarin - THAILAND Tara de Vries - TURKEY Aniska Tonge - U.S. VIRGIN ISLANDS Karina Zhosan - UKRAINE Sofía Abigaíl Marrero Moreira - URUGUAY Sarah Rose Summers - USA Sthefany Gutiérrez - VENEZUELA H'Hen Nie - VIETNAM Melba Shakabozha - ZAMBIA

