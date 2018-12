Katarina fails to make it to the Top 30

Published 8:44 PM, December 08, 2018

MANILA, Philippines – Katarina Rodriguez ended her journey in the Miss World 2018 pageant held at Sanya, China, on Saturday, December 8.

Katarina failed to enter the Top 30 of the competition. The contestants who made it are the following:

Anahí HORMAZABAL - Chile

Anukreethy VAS - India

Anne Murielle RAVINA - Mauritius

Vanessa PEH - Singapore

Veruska LJUBISAVLJEVIC - Venezuela

Jannatul Ferdous OISHEE - Bangladesh

Larissa PING LIEW - Malaysia

Vanessa PONCE DE LEON - Mexico

Nicolene Pichapa LIMSNUKAN - Thailand

Quiin ABENAKYO - Uganda

Maëva COUCKE - France

Marisa BUTLER - United States

Kanako DATE - Japan

Shrinkhala KHATIWADA - Nepal

Peirui MAO - China PR

Reihana KOTEKA-WIKI - Cook Islands

Maria VASILEVICH - Belarus

Angeline FLOR PUA - Belgium

Katharine WALKER - Northern Ireland

Natalya STROEVA - Russia

Linzi MCLELLAND - Scotland

Anita UKAH - Nigeria

Thulisa KEYI - South Africa

Solaris BARBA - Panama

Ashley LASHLEY - Barbados

Kadijah ROBINSON - Jamaica

Larissa SEGAREL - Martinique

Jessica TYSON - New Zealand

Alya NURSHABRINA - Indonesia

Vy TRAN - Vietnam

The pageant is set to pick 5 continental queens in this year's competition. – Rappler.com