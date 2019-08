Akala ko noong una 'pag atheist, barumbado, matapang, siga, pero nagkamali ako. Sila pa 'yung mas nakakaunawa, sila pa 'yung mas gumagalang ng paniniwala ng iba.

Published 10:00 AM, August 24, 2019

Ikinasal ako sa isang atheist.

Noong una 'di ko alam na hindi pala siya naniniwala sa Diyos o sa kahit na anong may kinalaman sa relihiyon. Pero ako, ang pamilya namin ay saradong Katoliko. Although magkaiba ang relihiyon ng nanay at tatay ko, ang nanay ko Katoliko, ang tatay ko naman Born Again, lumaki akong naniniwala at may takot sa Diyos.

Nakilala ko ang asawa ko sa jeep. Oo, tama ka ng basa, sa jeep kami nagkakilala. Naliligaw daw siya, kaya bilang mabait ako (kuno), tinulungan ko siya. Itinuro ko kung saan ang tamang sakayan niya pauwi sa bago nilang bahay. At para i-test pa ako lalo ng tadhana, hindi kami sabay na umuwi noon kahit magkatabing subdivision lang ang pupuntahan namin kasi kailangan kong magsimba muna. Pinakiusapan kasi ako ng kapatid ko na magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal sa simbahan at ipagdasal na gumaling na yung boyfriend niya (ex niya na ngayon), kaya ginawa ko.

Kinagabihan, nag-text na siya. Nagka-text na kami at, pagkatapos ng isang linggo, nagkita kami at nagkapalagayan na ng loob. (Eto 'yung part na na-in love na raw siya sa akin.)



Pagkatapos ng dalawang buwan, nagsama na kami sa iisang bahay, kahit na hindi alam ng pamilya ko, sumama ako sa kanya. Dito ko na nalaman na hindi pala siya naniniwala sa Diyos. Natatawa na lang siya 'pag nagkukwento ako na ako mismo hindi sinusunod 'yung rules ng Simbahang Katoliko, pero naniniwala ako sa Diyos. Naikuwento ko rin sa kanya na inaral ko at sumama ako sa pagtuturo ng Salita ng Diyos sa 3 relihiyon, pero mas pinipili ko pa rin ang pagiging Katoliko dahil doon naman ako bininyagan.