PANOORIN: Prusisyon ng mga Nazareno replica, piyestang piyesta

The Philippine National Police says around 100,000 devotees joined this procession of replicas of the Black Nazarene image