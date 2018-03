'Sa panahon natin ngayon, kay dami-raming sumusunod sa mga hari na ang ginagamit ay dahas, armas, pananakot – kapos na kapos sa pag-unawa at pakikiisa sa mga mahihina'

Published 11:04 PM, March 25, 2018

MANILA, Philippines – Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle began Holy Week this year by delivering a homily on Jesus, the King, as opposed to worldly kings who resort to violence to assert power over the weak.

Below is the transcript of Tagle's homily on Palm Sunday, March 25.

Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, sinisimulan po natin ngayon ang mga Mahal na Araw, Holy Week. At ang pasimula ay ang paggunita natin sa maringal, mabunyi, na pagpasok ni Hesus sa banal na lugar – Herusalem – upang tuparin ang kanyang misyon.

Siya ay dumating para tuparin ang kanyang misyon. At 'yon ay magaganap sa Herusalem – banal na lugar, subalit lugar kung saan ang mga propeta at mga sugo ng Diyos ay pinapatay.

Ang Semana Santa ay punong puno ng mga misteryo. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat, simula ngayon, na tutukan si Hesus, tingnan si Hesus, pakinggan si Hesus, upang makilala natin siya muli at nang malalim. Sino nga ba siya? Bakit siya dumating? Ano nga ba ang kanyang misyon? Bakit siya ganyan?

Sabi kanina, habang tayo'y pumapasok, "Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon." Dumating si Hesus sa ngalan ng Panginoon. Pinagpala ba siya? Sa narinig nating Ebanghelyo, sasabihin mo bang pinagpala 'yan? Nilibak-libak, kinukutya, hinubaran, hiniya, pinatay bilang kriminal – sasabihin mo ba, pinagpala? "Pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon"?

Sino siya? Sino itong si Hesus?

Para po sa sisimba rito isang buong linggo, 'yan po ang ating paglalakbay. Araw-araw, titingnan natin si Hesus: Sino ka nga ba, Hesus? Magpakilala ka muli sa amin.

Sa araw na ito, ang tanong ni Pilato ang siyang magiging gabay natin. Tinanong niya si Hesus – ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Hari ka nga ba? Sino ka, Hesus? Anong uri ng hari ka?

"Hari ng mga Hudyo." Pinapili ni Pilato ang mga tao – sino ang palalayain ko, ang kriminal na si Barabas, o ang hari ng mga Hudyo, si Hesus. At ang pinili ng mga tao para palayain ay ang kriminal na si Barabas. At ang hari ay ipapapako. Anong uring hari 'yan?

Tapos may sundalo, nagbigay-pugay, nai-imagine ko, tumutungo. Sabi pa, "Hari, hari ng mga Hudyo." At pagkatapos 'yon, pinukpok siya sa ulo, hinubaran. "Hari ng mga Hudyo." Hindi pagpupugay, hindi pagpaparangal, kundi pangkukutya. "Hari ng mga Hudyo."

Ipinako siya. Nakalagay doon sa taas ng krus, "Hari ng mga Hudyo." Ano 'yon? Pagpupugay? Hindi. 'Yun ang kanyang krimen! Dahil siya ang hari ng mga Hudyo, siya ay ipapapatay.

Serene dignity, silence

Hari – anong klaseng hari si Hesus? Makikita po natin, tahimik lang siya. Sa mata ng mundo, siya ay hari na walang lakas at kapangyarihan. Nasaan ang kanyang lakas? Nasaan ang kanyang kapangyarihan?

Sa Unang Pagbasa, nakita natin, ang kanyang lakas, kapangyarihan, ay galing sa tiwala sa Diyos. Ang hari natin, hindi nagtitiwala sa dahas. Hindi nagtitiwala sa armas. Hindi nagtitiwala sa tabak. Hindi nagtitiwala sa bala't baril. Nagtitiwala ang hari natin sa Diyos. "At basta't ako'y inosente sa mata ng Diyos, wala na akong hahanapin pa." Sa Diyos ang lakas. Sa Diyos ang kapangyarihan niya.

Sa Ikalawang Pagbasa, siya ay may kapangyarihan bilang anak ng Diyos, subalit hinubad niya. Hindi niya kinapitan ang kanyang dangal. Bakit? Upang makipag-isa sa atin. Nagpakababa. 'Yan ang kanyang lakas. 'Yan ang kanyang kapangyarihan – ang solidarity, ang pakikiisa, sa mga mabababa, pakikiisa sa mga mahihina, pakikiisa sa mga makasalanan.

Ang kanya'y hindi kapangyarihan na kapag ikaw ay mababa, lalo ka pang tatapakan. Hindi. Ang kanya'y kapangyarihan na kapag ikaw ay maliit, ikahihiya ka? Hindi. Ang kanyang kapangyarihan ay, "Makikiisa ako sa iyo. Mahina ka, mababa ka, makasalanan ka, marupok ka, nandito ako. Nakikiisa sa iyo." 'Yan ang ating hari.

Kaya puwede naman siyang lumaban kay Pilato eh. Puwede naman siyang makipagdebate. Kung tutuusin, wala namang panama sa kanya si Pilato. Uutal-utal lang naman 'yang si Pilato. Pero ang hari natin, hindi na kailangang ipaglaban ang kanyang sarili. Ang kanyang pagkatao, puspos ng tiwala sa Diyos at pag-ibig sa atin. 'Yan ang hari. 'Yan ang may dangal. 'Yan ang may kapangyarihan.

The serene dignity and silence of the person who trusts in God, and who is in full solidarity with sinful humanity – that is true authority. That is our true King. That is the King that will save the world.

Tayo po ay tinatanong, tatanggapin mo ba ang hari na katulad ni Hesus? Susundan ba natin siya – siya na ganyang uri ng hari?

Sa mundo natin ngayon, namamayagpag ang mga haring puno ng kayabangan, kapos sa kapakumbabaan. Sa panahon natin ngayon, kay dami-raming sumusunod sa mga hari na ang ginagamit ay dahas, armas, pananakot – kapos na kapos sa pag-unawa at pakikiisa sa mga mahihina.

Tinatanong tayo ni Pilato – sino ang pipiliin ninyo, ang mga Barabas ng panahon ngayon, o si Hesus, ang Hari?

Tumahimik po tayo sandali at sa ating puso, tanungin natin, si Hesus nga ba ang aking hari? Handa ko ba siyang tanggapin at sundan?

