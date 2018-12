Vice President Leni Robredo says Filipinos can draw strength from Jesus, Mary, and Joseph as the country faces challenges, such as rising prices of goods

Published 4:51 PM, December 24, 2018

MANILA, Philippines – Politicians urged Filipinos to find hope in the face of challenges, as the Philippines marks Christmas on Tuesday, December 25.

On Monday, December 24, Vice President Leni Robredo said Filipinos can draw strength from the example of Jesus, Mary, and Joseph as the country faces many challenges, such as rising prices of goods.

Days earlier, President Rodrigo Duterte on Friday, December 21, urged Filipinos to "let the ideas of compassion, kindness, and reconciliation" guide them "in the spirit of shared humanity."

Read the Christmas messages of other public officials below:

Vice President Leni Robredo:

Mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas mula nang ipinanganak si Hesukristo sa panahon ng kadiliman at kaguluhan. Pero nagawa ng isang sanggol, kasama ang dala niyang ilaw at pagmamahal, na magbigay ng bagong pag-asa, lalo na sa mga api at nagdadalamhati.

Ngayong Kapaskuhan, mapupuno na naman ng galak at pagkakaisa ang ating mga tahanan. Magsasama-sama ang mga mag-anak at kaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Magsasalu-salo tayo sa pansit at hamon sa Noche Buena. Maririnig ang walang humpay na kuwentuhan, upang ipagdiwang ang pagdating ng ating Tagapagligtas.

Sa gitna ng lahat ng kasiyahang ito, isapuso natin ang tunay na diwa ng Pasko. Matatagpuan natin ito sa kuwento ng mga ordinaryong taong gumawa ng mga kahanga-hangang bagay noong pinakaunang Pasko. Isa na rito si Jose na piniling alagaan si Maria at ang kanyang sanggol. Si Maria na mapagkumbabang sumunod sa utos ng Diyos. Ang mga pastol na nakinig sa boses ng mga anghel upang salubungin ang pagdating ni Hesus.

Kumuha tayo ng lakas mula sa kanilang halimbawa, sa panahong pasan ng ating bayan ang bigat ng maraming pagsubok, katulad ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ipamalas natin ang ating tunay na pagka-Pilipino: hindi lalabnaw ang ating mga ngiti at hindi lalamig ang ating pagmamahal. Hindi natin hahayaang matalo tayo ng hamon ng panahon. Lahat ng pagsubok ay lalampasan; lahat ng hidwaan ay wawakasan.

Sa panahong patuloy na umiiral ang galit at awayan, sa panahong tila hinihila tayo palayo sa mga bagay na dapat nagbubuklod sa atin, piliin natin ang tama alang-alang sa mga kababayan nating nangangailangan. Higit kailanman, ngayon nila tayo kailangan. Huwag nating hayaang may maiwan. Bawat buhay ay mahalaga; bawat Pilipino ay may karapatan sa binibigay ng Diyos na kaligtasan.

Tayo ang lakas ng bawat isa. Nagagawa nating posible ang imposible dahil sama-sama nating tinutupad ang ating mga hangarin.

Isang Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mula sa akin, at sa aking mga anak.

Senator Leila de Lima:

Ngayong Kapaskuhan, dalangin natin na maibsan ang mga dinadanas na hirap ng ating mga kababayan, malampasan ang mabibigat na hamon na ating pinapasan, at makamtan ang ating mga hangarin at dalangin.

With the different challenges we face, I pray for the continued strength, unity, and compassion of all Filipinos. Despite the darkness that besieges our nation, let us hope that better things will come. Let not the rottenness of Philippine politics dampen our spirit of resilience and collective will to overcome all adversities.

I pray for our leaders to embody the teachings of Jesus Christ who selflessly gave His life for the welfare of His flock. Let us use the mandate, trust and opportunity given to us by the people to ensure that the marginalized and vulnerable sectors of society are not overlooked and neglected, but are given the chance to become equal partners in nation-building, upholding social justice and preserving our democracy and cherished freedoms. That we use these means not for selfish interests, but to truly serve. Let us listen to one another instead of constantly bickering for the sake of the people we swore to protect.

Imulat din sana natin ang sarili sa katotohanan upang higit na maunawaan at makatulong sa mas nangangailangan ng kalinga, at makaambag sa pagtataguyod ng solusyon sa mga hamon na hinaharap ng bayan. Humugot tayo ng lakas at inspirasyon sa mga kapwa natin na sa kabila ng dinadanas na pagsubok at pighati, ay nakukuha pa ring ngumiti at pinipiling gawin ang tama at makabubuti para sa kapakanan ng higit na nakararami. Maging inspirasyon sana natin ang bawat batang nagsisikap at nangangarap, na balang araw ay makakaahon sila sa hirap at makararanas ng maginhawang bukas ang kanilang pamilya.

Sa kabila ng lahat, maipagdiwang sana natin ang Pasko nang matatag ang loob, at buhay ang pag-asa. Na sa kaarawan ni Hesukristo, at sa araw-araw Niyang kaloob sa atin, lagi nawa tayong manalig, at magtiwalang mananaig ang malasakit, positibong pananaw at pagpapahalaga sa buhay, karapatan at dignidad ng kapwa.

Isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang po ng Pasko sa ating lahat!

Senator Sonny Angara:

Sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo na ating Tagapagligtas, nawa'y maghari ang pagbibigayan, pagmamahalan, at pasasalamat para sa lahat ng biyayang ating natanggap. Higit pa rito, ang Sanggol sa sabsaban ay patuloy sanang magpaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba, pag-unawa, at pagpapatawad. Isang makabuluhan at Maligayang Pasko sa ating lahat!

Philippine National Police (PNP) chief Oscar Albayalde:

Sa atin pong mga kababayan, ang buong kapulisan na 192,000 members of PNP ay bumabati sa inyo ng Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon. Sana po ay pagpalain kayo ng Poong Maykapal at alam namin na kahit malayo kayo sa inyong pamilya, 'yung mga kababayan nating OFW, ay masaya pa rin tayo dahil dito sa Facebook, sa iba pang social media, through Internet at pagtawag sa mga mahal natin sa buhay.

Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy 'nyong suporta sa PNP at sa ating kapulisan na nanonood, sana ay paigtingin pa at pagbutihin ang pagsisilbi sa ating mga kababayan para mabigyan sila ng sapat na serbisyo lalo na sa kanilang seguridad. Sa inyong lahat, muli, ako ay bumabati ng Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon.

Senator Nancy Binay:

As the Christian world celebrates the birth of Jesus Christ, our Lord and Savior, may we be reminded that even the King was born in the most humble of circumstances.

Ang diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa materyal na mga bagay. Nagiging mas makabuluhan ang Pasko dahil sa ating ibinabahaging pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad.

The simplicity of Christ's nativity speaks clearly of humility.

Kapos man tayo sa mga bagay na materyal, marami po tayong maibibigay sa ating kapwa na magpapasaya sa kanilang Pasko. Let us be the gifts we want to receive from our kababayans every day, at gawin po nating makulay at puno ng ngiti ang buhay ng bawat isa.

– Rappler.com