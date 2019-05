Here's the complete list of the 1,800 successful examinees

Published 12:57 PM, May 03, 2019

MANILA, Philippines – The Supreme Court announced on Friday, May 3, the results of the 2018 Bar Examinations.

A total of 1,800 out of 8,158 passed the Bar exams, for a passing rate of 22.07%.

Sean James Borja of Ateneo de Manila University topped the Bar exams with a score of 89.306%.

Below is the full list of the successful examinees:

1. ABAD, Geronimo M.

2. ABAD, Jerry Kent O.

3. ABAD, Kristannico S.

4. ABAD, Manolette Kyla S.

5. ABAD, Sharel Ann N.

6. ABAJON, Michael

7. ABALORIO, Shaniz A.

8. ABAPO, Shelumiel Ryan B.

9. ABARCAR, Samuel John Domjoe M.

10. ABESAMIS, Jose Enrico J.

11. ABLOLA, Gabriel C.

12. ABOG, Lester O.

13. ABONADO, Bomrad Soc R.

14. ABRERA-MARCUAP, Toni Rose P.

15. ABRILLO, Jose Miguel C.

16. ABRINA, Raphael L.

17. ABUAN, Maricel C.

18. ABUNALES, Hanna Juvenil M.

19. ACAL, Neil James S.

20. ACEBEDO, Caesar Leocadio P.

21. ACERO, Johnnil Fatima B.

22. ACEVEDO, Lee Ivy L.

23. ACIDO, Patricia Nicole Y.

24. ACOSTA, Athena Nicolette C.

25. ACOSTA, Jeffrey J.

26. ACUDILI, Rowena M.

27. ACUŅA, Michelle Ann M.

28. ACUŅA, II, Crescente D.

29. ADAG, JR., Ponciano E.

30. ADINA, Angelo Ray A.

31. ADORNA, Felix Jansen C.

32. ADRANEDA, Mariz

33. ADVINCULA, Christian Paul L.

34. AFRICA, Amabel Kay L.

35. AGAMAO, Brenn Jay-ar R.

36. AGANTAL, Jamel M.

37. AGAPITO, Clarisa Anne S.

38. AGATEP, Dominic Loren R.

39. AGBAYANI, Christopher P.

40. AGBISIT, Ralph S.

41. AGCAOILI, David Levy M.

42. AGDEPPA, Lew Daniel T.

43. AGLIAM, Alma Jane C.

44. AGLIAM, Christy Faith V.

45. AGRA, Jeare B.

46. AGRA, Jessica Marie L.

47. AGUDO, Karina Antonette A.

48. AGUILAR, Barney B.

49. AGUILAR, Mariper B.

50. AGUILAR, Nikita Lorette M.

51. AGUJAR, Benedict R.

52. AGUNOY, Marianne Carmel B.

53. AGUSTIN, Adrian S.

54. AGUSTIN, Nadine Patriziah D.

55. AGUTAYA, Ma. Angeli Graciella W.

56. AJUJI, Ramida I.

57. ALAGANO, Pert A.

58. ALARCON, Regine M.

59. ALBA, I, Francisco Viceni G.

60. ALBA, II, Francisco Viceni, Ii G.

61. ALBANO, Mathew Nikkolas O.

62. ALBAO, Myk Xavier L.

63. ALBAŅA, Ann Danzel P.

64. ALBERTO, Ryan Maximin L.

65. ALBURO, Katherine Louise S.

66. ALCANCIA, Andrea Claire G.

67. ALCANTARA, Eric M.

68. ALCANTARA, Kirk Guille M.

69. ALCANTARA, Marie Catherine S.

70. ALCANTARA, Rhiza S.

71. ALCANTARA, Shinji M.

72. ALCARAZ, Isabelle Rose B.

73. ALCUDIA, Ina Adria A.

74. ALDAY, JR., Enrico H.

75. ALDEZA, Marisse D.

76. ALFAD, Nefertiti O.

77. ALFAR, Shaneen Ray M.

78. ALI, Mathniya S.

79. ALIMAN, JR., Florencio B.

80. ALIMBUYOG, Aldrin P.

81. ALLAMA, Haidisheena A.

82. ALMACIN, Aubrey Venus J.

83. ALMADA, Gracel P.

84. ALMERO, Kyle L.

85. ALMIRANTE, Jose Emmanuel T.

86. ALPAS, Francis Anthony Cris C.

87. ALPECHE, Jill C.

88. ALPUERTO, Carl Dominic A.

89. ALQUIROZ-AGUILAR, Niņa Feren P.

90. ALSIM, Cheryl D.

91. ALTEA, Jazmin D.

92. ALVAREZ, Joseph Christian N.

93. ALVAREZ, Melissa P.

94. ALVARO, Divina L.

95. ALVERO, Maria Mirella M.

96. AMANSEC, Fatima Maria B.

97. AMANTE, Jacinto Anton U.

98. AMELLA, Maedelyn G.

99. AMOR, Therese Marie P.

100. AMORA, John Frederick O.

101. AMORES, Carlos Alfonso B.

102. AMORES, Ma. Patricia Ysabel B.

103. AMPUAN, Maymona T.

104. AMULAR, JR,, Daniel B.

105. ANCHETA, Angelli Camille P.

106. ANCHORIZ, Andrei Dominic D.

107. ANDAL, Aira Marie M.

108. ANDAYA, Kim L.

109. ANDE, Shari R.

110. ANGAT, Christine Joy F.

111. ANGELES, Ethel Catherine Jean H.

112. ANGSIY, Willie Ann M.

113. ANTEPUESTO, Chino Luis M.

114. ANTIGUA, Noel Ephraim R.

115. ANTIPALA, Jhuneil O.

116. ANTIPUESTO, Caressa Joanne P.

117. ANTONIO, Ayries Grace M.

118. ANTONIO, Karlo Jennuel R.

119. ANTONIS, II, Jerome Francisco L.

120. APA, Jeah Larisse R.

121. APDUHAN, Marvin B.

122. APEPE, Abrahm A.

123. APIOTEN, Gloovy Rose B.

124. APOSTOL, Ma. Bianca Mercelina J.

125. APOSTOL, Zhainey C.

126. AQUIATAN, Mark V.

127. AQUINO, Clarine Joyce U.

128. AQUINO, Pamela Liane B.

129. AQUISAN, Wynster G.

130. ARA, Erika L.

131. ARAFOL, Trinidad Ii S.

132. ARAGON, Princess C.

133. ARANILLA, Neil Alfon S.

134. ARAO, Michael Thomas S.

135. ARAULA, Margaret D.

136. ARBES, Marvyn Rose D.

137. ARCAINA, Nicolene S.

138. ARCIAGA, Alexi Val B.

139. ARCIAGA, Ana Liza B.

140. ARCILLA, Jinky Jane A.

141. ARCILLAS, Mary Mae E.

142. ARCOL, Voltere Edmark O.

143. ARELLANO, Jerald B.

144. ARGALLON, Kristine Joy P.

145. ARNALDO, Kassandra Q.

146. ARRIBA, Edward Vange P.

147. ARUMPAC, Aelan B.

148. ARZAGA, Jesus Joel Mari D.

149. ASIS, Mary Ann Rose P.

150. ASPI, Maria Margarita B.

151. ATIBULA, Rodney D.

152. AURELLANO, Riabelle L.

153. AUSTRIA, Natassia Marie N.

154. AUSTRIA, Norman Alexander C.

155. AVANCEŅA, Isa Maria N.

156. AVENGOZA, Teodoro O.

157. AVESTRUZ, Lemuel Jess L.

158. AVILA, Jess Stanley A.

159. AVISADO, Lovely Joy A.

160. AWIT, Rejzl Anne A.

161. AYANGCO-SON, Edelyn B.

162. AYO, Mark Joseph B.

163. AZARRAGA, Ehren Christian S.

164. AZAS, Kimberly D.

165. AZAŅA, Blessa Maruja R.

166. AŅONUEVO, Euan Paulo C.

167. BACALZO, Eliseo Raul G.

168. BACANI, Ma. Melissa T.

169. BACATAN, Edmundo R.

170. BACAY, Princess Mclaine E.

171. BACCAY, Nikka M.

172. BACOLOD, Christobal C.

173. BACOSA, Mary Jel B.

174. BACULI, Glaiza Q.

175. BADAYOS, Maria Lourdes C.

176. BADAYOS, Mark Lawrence C.

177. BADUA, Karina Mae A.

178. BAGAMAN, Jessamine C.

179. BAGAYAO, Ivan Yannick S.

180. BAGBAGEN, Kent Bryan S.

181. BAGTAS, Nicole Toni Raisa A.

182. BAGUINGAN, Shasta Ann O.

183. BAGUIO, Ralph Aidrin E.

184. BAGUIWAN, John Paul S.

185. BAINTO, Naereeza Grace M.

186. BAJANDE, Rigel C.

187. BALAGAN, Kristine D.

188. BALANON, Ruby Jean N.

189. BALASOTE, Juanito, Iii D.

190. BALAUAG, Ed Warren L.

191. BALAYANTO, Lexthom B.

192. BALBEDINA, Maricris D.

193. BALDEO, Rexcia Maria B.

194. BALDOVINO, Stephen C.

195. BALESTRAMON, Nobel N.

196. BALICDANG, Berto D.

197. BALINDONG, Abdel Jalloud B.

198. BALIO, Brian Michael T.

199. BALNEG, Karla L.

200. BALOLONG, Desiree D.

201. BALON, Nazarene Amadeo B.

202. BALONG, Joyce B.

203. BALUYUT, Mark Luwie N.

204. BALVERDE, Gleneden A.

205. BANA, Jackielyn Krystyl Nehama C.

206. BANGASAN, Roxanne C.

207. BANIAGA, Ernesto B.

208. BANOGON, Noveanne P.

209. BANTA, Teresa Kristel V.

210. BANTAY, Czarina May E.

211. BANTILLO, Epienelle Joy A.

212. BANTUAS, Yaslani B.

213. BANTUGAN, Florence June D.

214. BANZON, Christine Erica P.

215. BAQUIRAN, Karen S.

216. BARCEBAL, Glenn Ian P.

217. BARCELON, Clark Vincent L.

218. BARCENAS, Beth Kristel M.

219. BARENG, Orlando Jr. B.

220. BARIC, Caroline Claire S.

221. BARLOSO, JR., Romualdo F.

222. BARQUEZ, Loverly A.

223. BARREDA, Elmar C.

224. BARREDO-PAA, Pia Jannie M.

225. BARRION, Dexter P.

226. BARROGA, Rhea M.

227. BARTOLOME, Rizel DC.

228. BASADA, Annie Hazel D.

229. BASALO, Gerime Mae A.

230. BASAŅEZ, Dioscoro A.

231. BASNIC, Vernon C.

232. BASTASA, Ma. Cecille S.

233. BASTO, Allan Patrick T.

234. BATAC, Jeffrey D.

235. BATHAN, Maria Aurelia Azucena B.

236. BATION, Khim Tonne B.

237. BATOCTOY, Joseph Dale L.

238. BATUHAN, Juan Emmanuel P.

239. BAUTISTA, Hazel Dhane A.

240. BAUTISTA, John Angel N.

241. BAUTISTA, Kristina Carol A.

242. BAUTISTA, Lawrence Anthony A.

243. BAUTISTA, Mae M.

244. BAUTISTA, Maria Hyacinth D.

245. BAUTISTA-CAIBAN, Jewel Ian F.

246. BAUTISTA-MENDIORO, Florbeth O.

247. BAWA, Ernil L.

248. BAYAWA, IV, Anthony Isidro N.

249. BAYLON, JR., Edgar M.

250. BAYONA, Michael Kevin P.

251. BAYWONG, III, George C.

252. BAŅADERA, Juan Paolo P.

253. BAŅAS, Patrick Jon K.

254. BAŅEZ, Jaime Lorenzo P.

255. BAŅEZ, Marco C.

256. BAŅOC, Ando M.

257. BEA, Alexis Elaine A.

258. BELA-O, Mary Hazel G.

259. BELANDRES, Beverly Z.

260. BELARMINO, Joshua E.

261. BELENO, Mayenne Kathryn Z.

262. BELLO, Rafael Eloy A.

263. BELTRAN, Joram David D.

264. BELTRAN, Roberto Francisco R.

265. BEN-USMAN, Mohammad M.

266. BENDIJO, Mylene V.

267. BENITEZ, Cesar Arnulf T.

268. BERCENIO, Elaine A.

269. BERCERO-MONTANO, Catherine A.

270. BERGADO, Anna Marie R.

271. BERIONES, Ma. Lorna O S.

272. BERIŅA-IMPERIAL, Shane

273. BERMEJO, Kazper Vic V.

274. BERNARDO, Aldrin I.

275. BERNARDO, Michael Gerard T.

276. BERNARDO, Samuel John S.

277. BERONILLA, Gracia Mae A.

278. BERONIO, Bethel Faith G.

279. BERTUMEN, Yzabel Eden M.

280. BETE, Dexter Jade M.

281. BETIA, Angela Jill G.

282. BIBAT, Darlene B.

283. BIGORNIA, Donna Carmel B.

284. BILBAO, Jorilie Joy A.

285. BILLONES, Maria Michaela M.

286. BILOCURA, Cristine D.

287. BIRAD, JR., Ananias V.

288. BIRUAR, Hisham Nazz A.

289. BISNAR, Kimberly Hope D.

290. BLANCO-VILLAPEŅA, Rosana R.

291. BLASURCA, Jeric R.

292. BOBILES, Loraine B.

293. BOCO, Iryl B.

294. BOHOL, Vincent Joshua D.

295. BONDOC, Mycarol L.

296. BONIFACIO, Christine Joy M.

297. BONIFACIO, John Albert M.

298. BONITA, Ray Karlo M.

299. BONSOL, Ma. Ninna Roem A.

300. BONTUYAN, Mary Stephanie G.

301. BORDEN, Faith Marie N.

302. BORJA, Kristine C.

303. BORJA, Mark Joseph T.

304. BORJA, Sean James B.

305. BORLAGDATAN, April Flor F.

306. BORLONGAN, Chester Noel R.

307. BRAGANZA, Ailein Grace L.

308. BRAGAS, Noreen B.

309. BRIGOLA, Larra Mae I.

310. BRILLANTES, Paolo Carlo B.

311. BRILLO, Daysheelyn Anne P.

312. BRIONES, Rex Norman E.

313. BUBAN, Frances Abigail A.

314. BUELA, Julius Christopher T.

315. BUENAGUA, Jose Maria B.

316. BUENDIA, Codei Mariel Beatrice D.

317. BUENO, III, Jeremy Jesus DP.

318. BUENVIAJE, III, Manolo R.

319. BUESER, Marie Hyacinth C.

320. BUGAY, Samantha Louise B.

321. BUGTONG, Palmer F.

322. BULUSAN, Amapola M.

323. BUMANGLAG, Bina Danica A.

324. BUMANGLAG, Reymund S.

325. BURI, Kenneth Roger R.

326. BUSAIN, Reynolds C.

327. BUSRAN, Norhaifa B.

328. BUSTAMANTE, Ma. Annabelle Y.

329. BUSTILLOS, JR., Edwin C.

330. CABADING, Suzen Daphne B.

331. CABAHUG, Adrian A.

332. CABALLA, Carlo Magno C.

333. CABANILLA, Laurence F.

334. CABATAŅA, Danrey D.

335. CABOJOC, JR., Midardo B.

336. CABRADILLA, Jenny Vieve B.

337. CABRERA, Errol D.

338. CABREROS, Riziel Ann A.

339. CABUAL, Karen B.

340. CABUGAWAN, Maria Vanessa C.

341. CABUYADAO, Lei Anne Q.

342. CACAL, Lara Mae O.

343. CADAG, Christopher S.

344. CADAY-ATITIW, Marchellene B.

345. CAGUETE, Alyssa Marie D.

346. CAGUIOA, Isabel Assunta C.

347. CALABIA, Khristian P.

348. CALABIO, Florie May P.

349. CALAMIONG, Jennylyn T.

350. CALDE, Eden C.

351. CALDE, Marie Frances Denise D.

352. CALIGAGAN, Bianca Viel T.

353. CALIZAR, Brent Louie J.

354. CALIZO, Jed Harold S.

355. CALO, James Bernard G.

356. CALUMAG, Franklin T.

357. CALVO, Arjunn Marven J.

358. CALZADO, Lorly G.

359. CALZADO, Michael J.

360. CAMACHO, Helene Rose C.

361. CAMINERO, Meeshel C.

362. CAMONIAS, Shirlee Mae V.

363. CAMPOS, Jose Ben L.

364. CANA, Aldrin Jose M.

365. CANDA, Lucille Ann C.

366. CANE, Jebb Lynus Q.

367. CANO, Jenny Rose

368. CANONIGO, Amira

369. CANONIZADO, Monica D.

370. CANTOS, Julie Mae Marie P.

371. CAPANGPANGAN, Isis Jane D.

372. CAPARAS, Jesser M.

373. CAPE, JR., Alfredo G.

374. CAPILI, Carmelita G.

375. CAPONONG, Miguel T.

376. CAPOQUIAN, Gillian J.

377. CARANGUIAN, Ruth Anne C.

378. CARAOS, Rico J.

379. CARATIQUIT, Reyville M.

380. CARBA, Ivy Ann C.

381. CARIŅO, Edward S.

382. CARIŅO, Morielle Isobel S.

383. CARIŅO, II, Henry S.

384. CARLOS, Jay Paul G.

385. CARPIO, III, Jose Romualdo C.

386. CARREON, Margery Roana F.

387. CARREON, May S.

388. CARRILLO, Glenn Aster R.

389. CAS, Jose Mari V.

390. CASIPE, Rommel T.

391. CASTARDO, Reynaldo O.

392. CASTILLO, Christiaan Briccio L.

393. CASTILLON, Medienne Isabelle M.

394. CASTRO, April Jacob D.

395. CASTRO, Floricel O.

396. CASTRO, Maryland DH.

397. CASTRO, Rachel Ann M.

398. CATAMIO-BARTOLOME, Joice Ann S.

399. CATAPUSAN, Kevin C.

400. CATIIS, Joliv B.

401. CAYABA, Alyssa Mae G.

402. CAYLAO, Inna Marie S.

403. CAŅA, JR., Artemio G.

404. CAŅARES, Jonathan Chadwick S.

405. CAŅEDA, Hannah Irish R.

406. CAŅETE, Luvernie N.

407. CEBREROS, Rouse Stephen G.

408. CENTENO, Adonis J.

409. CERVANTES, Madel M.

410. CERVERO, Maria Theresa G.

411. CHAN, Gavin Patek O.

412. CHAN, Jolinna Ysabelle Mari A.

413. CHAN, Kevin Yuri C.

414. CHAVEZ, JR., Bonifacio D.

415. CHENG, Raymond John S.

416. CHEUNG, Luis Lorenzo M.

417. CHIONG, Wejel L.

418. CHOA, Maureen Gizelle C.

419. CHUA, Angelyne M.

420. CHUA, Gian Angelo E.

421. CHUA, Hans Vincent C.

422. CHUA, Justine Joyce D.

423. CHUA, Neil S.

424. CHUA CHENG, Francis Lawrence C.

425. CHUNGUNCO, Carlo S.

426. CLANOR, John Andrew A.

427. CLARIN-BATERNA, Carolyn DC.

428. CLARUS, Jonathan L.

429. CLAVANO, IV, Jose Dominic F.

430. CLOSAS, Robert Jones H.

431. CO, Abigail Joyce N.

432. CO, Chris Evander O.

433. CO, Mark Ronald A.

434. CO, Patrick Xavier DR.

435. CO, Rafael M.

436. COJAMCO, Christian Jay V.

437. COLASITO, Vernon Craig M.

438. COLLADO, Keith Jamaica L.

439. COLOQUIO, Jo-anne Monique D.

440. COMORO, Don Wade B.

441. CONDUCTO, II, Ramon T.

442. CORBE, Christian Ryan

443. CORDERO, Marra Francillan P.

444. CORONA, Jose Mari C.

445. COROS, Marie Rachel V.

446. CORPUS, Ma. Agatha Grace U.

447. CORPUZ, Katherine N.

448. CORREA, Dana Erika R.

449. CORTEZ, Anne Sharmaine P.

450. COS-AGON, Dianne Bernadeth S.

451. COSTALES, Bryan Joseph S.

452. COSTALES, Lesley Astrid A.

453. COSTINA, Jayson N.

454. CRISOSTOMO, Samantha Carissa D.

455. CRUZ, Alexandra S.

456. CRUZ, Annarose Mel M.

457. CRUZ, Apple B.

458. CRUZ, Arvin Eduard H.

459. CRUZ, Jobelyn Ann A.

460. CRUZ, Jose Rafael S.

461. CRUZ, Kristina Paulina M.

462. CRUZ, Paolo F.

463. CRUZ, Ronel R.

464. CUA, Sherily B.

465. CUADRA, Luis Alfonso L.

466. CUALOPING, Sean Lester N.

467. CUARTEROS, Pee Jay T.

468. CUCUECO, Carla Patrice S.

469. CUENCA, Juliefe P.

470. CUSTODIO, Patricia N.

471. DACUT, Francis A.

472. DADOR, Lance Cedric E.

473. DAGDAGAN, Jerick Christian P.

474. DAGUM, Ron Dominic C.

475. DAGUNA-TELAN, Krizia Lauren N.

476. DAHILIG, Ana Margaret T.

477. DAITIA, Rafael Rene B.

478. DALANAO, JR., Victor G.

479. DALPIG, Ariane Riza S.

480. DALUDADO, Christian Jason O.

481. DALUPING, Febelyn D.

482. DAMASING, Ma. Feliza Anne Bridgit C.

483. DAMASING, Tanya Marie Franchezka C.

484. DAMING, Maria Nenita M.

485. DAMOCLES, Marieglo G.

486. DAVID, Aldrian Robert

487. DAVID, Monica A.

488. DAYANGHIRANG, Eloize Angeli M.

489. DAYAO, Cornelia D.

490. DE ALBAN, Alban Robert F.

491. DE ALBAN, Margarita P.

492. DE BELEN, Donna Joyce L.

493. DE GUZMAN, Antonio Miguel R.

494. DE GUZMAN, Micaela Lourdes L.

495. DE JESUS, Isabella Mae N.

496. DE JESUS, Krshziananda B.

497. DE JESUS-FRUELDA, Javie V.

498. DE JUAN, Jan Angeli E.

499. DE LA CRUZ, Karl P.

500. DE LA PEŅA, Carla Ann M.

501. DE LA SERNA, Andrew Rey P.

502. DE LEON, Fenina Maria C.

503. DE LEON, Jomari James T.

504. DE LEON, Joseph Benjamin B.

505. DE LEON, Juan Miguel E.

506. DE LEON, Karen R.

507. DE LEON, Peter Irish R.

508. DE LEON, Rowel T.

509. DE LUIS, Jan Eidrienne R.

510. DE LUNA, Jeizl E.

511. DE MESA, JR., Eduardo L.

512. DE OCAMPO, Joana Michelle J.

513. DE OŅO, Peter Joven Y.

514. DE QUINTO, Jayvee S.

515. DE RIVERA, Ana Hendrika A.

516. DE TORRES, Melvin P.

517. DE VERA, Clarissa M.

518. DE VERA, Jo Franz Avelard M.

519. DEADIO, Mae Fretzel H.

520. DECANO, Jenny Lou F.

521. DEDUMO, Richelle B.

522. DEFENSOR, Kristine Lara G.

523. DEL CAMAT, Persis S.

524. DEL CASTILLO, Conie C.

525. DEL FIERRO, JR., Rolando M.

526. DEL ROSARIO, Earleen H.

527. DEL ROSARIO, Janine Gabrielle A.

528. DEL ROSARIO, Margaux Cleotilde C.

529. DEL ROSARIO, Richard S.

530. DELA CRUZ, Ciro P.

531. DELA CRUZ, Ericson S.

532. DELA CRUZ, Erin Bianca I.

533. DELA CRUZ, Jan David B.

534. DELA CRUZ, Josephine Andrea M.

535. DELA CRUZ, June Mark L.

536. DELA CRUZ, Ma. Alessandra B.

537. DELA FUENTE, Markus Arcangel C.

538. DELA PAZ, Rikki Daniele Louis A.

539. DELA RAMA, Enrico Paolo L.

540. DELA TORRE, Ricky D.

541. DELFIN, Carly Kathleen B.

542. DELFIN, Karen M.

543. DELOS REYES, Christian B.

544. DELOTINA, John Philip Z.

545. DENIEGA, Marmie Dyan

546. DENILA, Jun Marr M.

547. DENOSTA, Jennylyn Rose C.

548. DERECHO, Anna Patricia M.

549. DESCALLAR, Johanne Kristel Emmanuelle R.

550. DESLATE, Ma. Jiandra Bianca F.

551. DESQUITADO, Ma. Fatima Yleanna O.

552. DIAZ, Angelic A.

553. DIAZ, Rebyanne Giselle C.

554. DIEGO, Aljalil E.

555. DIESTA, Mary Catherine A.

556. DIETA, Ma. Juna V.

557. DILAG, Marianne A.

558. DIMAANDAL, Andreanne Hannah B.

559. DIMAANO, Aaron Marc M.

560. DIMACULANGAN, Jan Darryl C.

561. DIMAIN, John Christian M.

562. DIMALIWAT, Dianne Eunice T.

563. DIMAPILIS, Abigail E.

564. DIMAPORO, Asnia M.

565. DIMSON, Jaime O.

566. DIONG-AN, Frederick R.

567. DIOSO, Regina Bella A.

568. DIPLOMA, Katrina Bianca Louise S.

569. DITANGCO, Mark Syd F.

570. DITOL, Francis C.

571. DIVA, Mary Zen P.

572. DIVINAGRACIA, Charles G.

573. DIVIVA, Carlo Martin B.

574. DIZON, Daezelle Faith S.

575. DIZON, Hazel Y.

576. DIZON, Jehann Mae L.

577. DOBLADO, Marie Cecile P.

578. DOCTORA, Rustum Daniel Waldo H.

579. DOGAONG, Azril S.

580. DOLATRE, Gemille Hernani L.

581. DOLLISON, Rhea Lopez

582. DOLORES, Maria Theresa A.

583. DOLORICA, Carmie T.

584. DOMANTAY, Sri Michi Cordelle V.

585. DOMINGO, Arnaldo V.

586. DOMINGO, Lina Maria DS.

587. DOMINGO, Russel V.

588. DOMINGO, JR., Rolando B.

589. DOMINGUEZ, Jeah Maureen P.

590. DOMINGUEZ, John Valro V.

591. DOTE, Jillian Jen T.

592. DRAPER, Gladys J.

593. DUBLIN, Maria Rodielita A.

594. DUEŅAS, Mia Larainne L.

595. DUGO-AN, Brian Keth P.

596. DULA, II, Jose D.

597. DULNUAN, Gina Mae C.

598. DUMAYAG, Germa B.

599. DUNGOG, Helen Camille G.

600. DURAN, Kashmere Tame P.

601. DY, Darlyn A.

602. DY, Ervin Fredrick H.

603. DY, Kimberly Jane R.

604. DY, Lizelle Sanly C.

605. EBID, Patrick Dave F.

606. EDDING, Norbryan B.

607. EDDING, Rashida N.

608. EDILLOR, Char Therese R.

609. EDOLSA, JR., Oliver I.

610. EGAR, Gail Rose Anne C.

611. EGUIA, Yoko Marie A.

612. ELAURIA-TAPALLA, Katrina C.

613. ELERIA, Romela M.

614. ELEVADO, Lynn Beth A.

615. ELMEDORIAL, Olivette D.

616. ELORIAGA, Ma. Elisha S.

617. ELUMBARING, April Remar A.

618. ELUMBARING, Czaryna G.

619. EMBLAWA, Hanamir N.

620. ENAJE, Henrie F.

621. ENCARNACION, Mary Judith Joan B.

622. ENCISA, Eleaza Marie P.

623. ENCISO-OYARDO, Louise Faye D.

624. ENDAYA, Ana Kristina R.

625. ENOJO, Joselin O.

626. ENRIQUEZ, Nicole Roland Q.

627. ENSOMO, Ma. Flordelin T.

628. ESCALANTE, Alecsis Vivien D.

629. ESCALONA, Nadine Anne C.

630. ESCALONA, Paolo Antonio Rodolfo G.

631. ESCAŅO, Angela Dominique A.

632. ESCAŅO, Gretchen L.

633. ESCOBER, Elena Liliosa Q.

634. ESGANA, Maria Crisanta M.

635. ESMERIA, Michael Bien D.

636. ESPARES, Adora Carmel M.

637. ESPINO, Carla Divina B.

638. ESPINO, Princess O.

639. ESPINO, Sheba Nikki E.

640. ESPINOLA, Jocel Elid E.

641. ESPIRITU, Mitchell-david L.

642. ESTOMO, III, Arkadeuz Robert A.

643. ESTOPA, Jad S.

644. ESTOQUE, Homelo V.

645. ESTORGIO, Edwin M.

646. ESTRADA, Jessel R.

647. EUGENIO, Richard Oliver H.

648. EUSEBIO, Rina D.

649. EVANGELISTA, Ivy

650. EVASCO, Jess B.

651. EVORA, Rexlyn Anne M.

652. FABIA, JR., Francis Hernani L.

653. FABIAN, Melissa S.

654. FADERA, Juan Carlo D.

655. FAJARDA, Sunshine Charry A.

656. FAJARDO, Karl Benjamin R.

657. FAJARDO, Reniel Kian R.

658. FAJARDO, Winona Maraiah M.

659. FALINGAO, Yolanda Janice S.

660. FANDIALAN, Maria Almira L.

661. FANGO-OK, Cita C.

662. FAUSTO, Jaime Manuel A.

663. FAVORITO, Bjone Carlo T.

664. FEDERICO, Genaro V.

665. FELIX, Demetri Albert L.

666. FERMILL, Froiland Jover F.

667. FERMIN, Kevin L.

668. FERMIN, Rudolph Lad T.

669. FERNANDEZ, Clea Constantina

670. FERNANDEZ, Gil Aldrick S.

671. FERNANDEZ, Graciella S.

672. FERNANDEZ, Jefferson B.

673. FERNANDEZ, Jingo G.

674. FERNANDEZ, Maria Melita Rae J.

675. FERNANDEZ, Napolyn P.

676. FERNANDEZ, JR., Datumama P.

677. FERNANDO, Joelle Erika E.

678. FERRER, Jayzen Smith T.

679. FERRER, Loraine Z.

680. FERRIOL, Dianne E.

681. FILART, Paula Kathryn Marie G.

682. FILASOL, Richard Gabriel G.

683. FILOTEO, Henry Miguel Luigi T.

684. FLORES, Kate P.

685. FLORES, Robinson P.

686. FLORES, Thomas Augustine M.

687. FLORES-FONTANILLA, Korrine Madeleine C.

688. FLORO, Alphonso Roberto C.

689. FOGATA, Javed D.

690. FONCARDAS, Bingsky S.

691. FOPALAN, Renee A.

692. FORDAN, Daniel John A.

693. FORTO, Israel C.

694. FRANCISCO, Jecah Grace D.

695. FRANCISCO, Mark Nel N.

696. FRANCISCO, Marvis Ervin L.

697. FRANCO, Florrence Faye S.

698. FRANCO, Joseph Gavier M.

699. FRANDO, Marvie

700. FRIAS, Ma. Jia Denise M.

701. FRONDA, Racquel T.

702. FUGABAN, Jomila May B.

703. FULLON, Chanika Anja B.

704. GAAYON, John Cris B.

705. GABITO, Olivette A.

706. GABRIEL, Iris Camille D.

707. GABUTERO, Lilibeth D.

708. GACUSANA, Gilbert G.

709. GADIA, Sarah Jane M.

710. GAERLAN, Rhett D.

711. GALANG, Czarina Justine P.

712. GALANG, Maritoni Kim Y.

713. GALANG-BACANI, Katrina D.

714. GALANO, Kathleen C.

715. GALI, Leeanne Czarina G.

716. GALINATO, Jan Igor T.

717. GALINDON, Jasmin B.

718. GALIZA, Paul Christian D.

719. GALLEGO, Mariel Dave M.

720. GALLENTE, Tremorlyn E.

721. GALLETO, Joe Ann G.

722. GALO, Ramel M.

723. GALOPE, Mark Allen

724. GALVEZ, Anna Isabella C.

725. GALVEZ, Juryson A.

726. GAMAS, Gerson B.

727. GAMILLA, Janine H.

728. GANCHERO, Kevin Ken S.

729. GANIAS, Raymond Nell B.

730. GAPIT, Jan Kyla O.

731. GARAYBLAS, Maria Erichelle V.

732. GARCES, James Peter E.

733. GARCIA, Aimee Grace A.

734. GARCIA, Andrew T.

735. GARCIA, Giovanni F.

736. GARCIA, Jeshaiah Innoe M.

737. GARCIA, Jo Alfonso D.

738. GARCIA, John Paulo C.

739. GARCIA, Karina Mae P.

740. GARCIA, Karmela Casandra C.

741. GARCIA, Kimberly Dyane C.

742. GARCIA, Klarika Angela C.

743. GARCIA, Louie A.

744. GARCIA, Mclair D.

745. GARCIA, Renz Mark V.

746. GARCIA, Roelito C.

747. GARCIA, Stanley Bryan O.

748. GARDIANO, Von Joven Kristian R.

749. GASTANES, Raphael Edwin L.

750. GATCHALIAN, Andrea Mae D.

751. GAUUAN, Arianejoy Rochelle K.

752. GAW, Katrina Monica C.

753. GELARIO, Floreza Lara M.

754. GELIDO, Aleanna Joy F.

755. GENERAL, Jose Luis O.

756. GENSON, Dominic Paul O.

757. GENZOLA, Neil Marvin F.

758. GEOLINGO, Jamie T.

759. GEPTE, JR., Francisco L.

760. GERONIMO, Allen F.

761. GERONIMO, Francis L.

762. GERONIMO, Keizel A.

763. GO, Deanna Carmelli L.

764. GO, Koristine P.

765. GO, Vincent Gregory S.

766. GOCO, Ricka Marie P.

767. GOCUAN, Phoenix Mackenzie L.

768. GOLO, Dearlit Jane C.

769. GOLONG-GUTIERREZ, Lourdes M.

770. GOMENDOZA, Janelle L.

771. GOMEZ, Keysie M.

772. GONZAGA, Gay D.

773. GONZAGA, Michael Pert D.

774. GONZALES, Camille Angelica B.

775. GONZALES, Christian Mei P.

776. GONZALES, Joan DC.

777. GONZALES, Lara Nicole T.

778. GONZALES, Paolo B.

779. GOROSPE, Czarina Rose S.

780. GOZO, Harlem F.

781. GRAVADOR, Marynette M.

782. GREGORIO, Aldrin B.

783. GREGORIO, Jasper John T.

784. GREGORIO, Karyl Mae S.

785. GROYON, Kevin Crust B.

786. GRUPO, Francis Noriel V.

787. GRUTA, Nicole Bianca O.

788. GUADALOPE, Eunice V.

789. GUANZON, Job M.

790. GUAREN-DONAIRE, Clarice R.

791. GUATELARA, Jose Luis B.

792. GUDANI, Benjamin C.

793. GUERRERO, Jo Beatriz L.

794. GUERZON, Randolph Jon P.

795. GUEVARRA, JR., Alexander O.

796. GUIANG, April Joy B.

797. GUIANG, Kathleen T.

798. GUINOO, Francis C.

799. GUINTO, Ruth B.

800. GUIRITAN, Emmy Louise S.

801. GULLAS, Jarred Alexander C.

802. GULMATICO, Mayen Mar E.

803. GULMATICO, Therese Mae M.

804. GURO, Abduljabbar B.

805. GUSI, III, Francisco B.

806. GUTIERREZ, Armie D.

807. GUTIERREZ, Inna Therese F.

808. GUTIERREZ, Jonald DC.

809. GUTIERREZ, Karla Rose E.

810. GUTIERREZ, Ramon Rodrigo L.

811. GUZMAN, Janine Ysabel A.

812. GUZMAN, Michael Rangielo B.

813. GUZMAN, Warren Rodante D.

814. GUZMAN, JR., Ernesto B.

815. HABANA, Ken Patrick T.

816. HABLADO, Lalaine Jertrude L.

817. HADJI JALAL, Sahania M.

818. HALINA, Arline C.

819. HAMID, Sernash L.

820. HERMO, Deo Paolo Marciano V.

821. HERNANDEZ, Bryan B.

822. HERNANDEZ, Leoncio B.

823. HERNANDEZ, Marichu C.

824. HERNANDEZ, JR., Numeriano G.

825. HERNANDEZ, JR., Rodolph B.

826. HERRERA, Bianca Mari B.

827. HERRERA-ANGELES, Crishanne D.

828. HERRERA-LIM, Andrea Paola C.

829. HERRERA-LIM, Julia Patricia C.

830. HILARIO, Jose Noel B.

831. HIMALA, Anna Camille C.

832. HIPOLITO, Catherine L.

833. HOCSON, Joseph Erwin D.

834. HOFILEŅA, Daniel S.

835. HOJILLA, Nieco Cecilio D.

836. HONORIDEZ, Kvyn R.

837. HORTINELA, Phoenix B.

838. HOYLAR, Shiela Vae A.

839. HUAB, Hershey Gabrielle B.

840. HUECAS, Ilyich R.

841. HUELE, Dianah Jane L.

842. IBAŅEZ, Emmanuel G.

843. IBAŅEZ, Tanya D.

844. IGDANES, Loida D.

845. IGNACIO, Effie Fielle M.

846. IGNACIO, Hannah Grace P.

847. ILAGAN, Kyle Michael T.

848. INDAP, Jefferson G.

849. INDIC, Marvin T.

850. INGARAN, Danna Jeen P.

851. INOCENCIO, Florris V.

852. INOCENCIO, Karlo Krisanto B.

853. INSULAR, Marlon H.

854. IRASUSTA, Kyle D.

855. ISMAEL, Alessa May V.

856. ISMAEL, Rainidah M.

857. ITAO, Carlo Isidore B.

858. JACOB, Abigail D.

859. JALBUNA, Jordan B.

860. JALIPA, May Leony A.

861. JAMES, Nicole Kay C.

862. JAUCULAN, Valerie Hope B.

863. JAVA, Junine Wednesday D.

864. JAVELLANA, Domivic A.

865. JAVELLANA, Mary Camille Denise H.

866. JAVIER, Ferdinand V.

867. JAVIER, Lloyd Danielle V.

868. JAVIER, JR., Francisco M.

869. JAYME, James Wayne D.

870. JAYME, Leonard Czar M.

871. JIMENEZ, Donna Grace D.

872. JIMENEZ, John Paul S.

873. JIMENEZ, Timothy John B.

874. JO, Elesia Mae R.

875. JUAN, Rundolph A.

876. JUMAMIL, Theodore Joseph M.

877. JUNI, Josephine L.

878. JUSTINIANI, Donatello M.

879. KANONGKONG, Galayan S.

880. KAPUNAN, Katherine Rose F.

881. KATO, Stefi Kristin T.

882. KING, Francis Laurence B.

883. KOON, Jethro Laurenz A.

884. LABACO, Ma. Jasmin A.

885. LABAD, Mark Jerome C.

886. LABALAN, Anecto Francis R.

887. LABRADOR, Maria Celine Erika A.

888. LACSON, JR., Celso G.

889. LADJIMAN, Janesa Mariam G.

890. LAGUINDAY, Mae A.

891. LAGUMBAY, Nubbin Paul C.

892. LAGURA, Ralp Ryan A.

893. LANDAYAN, Emmanuel A.

894. LANUZA, Lanz Albert A.

895. LAO, Michelle T.

896. LAPUZ, JR., Jesus R.

897. LASAY, Lovely M.

898. LASTIMOZA, Virgil Maverick B.

899. LASULA, Ivy Blanche L.

900. LAUDENCIA, Pierse Henrik C.

901. LAURENTE, Jungie B.

902. LAURETA, Michelle A.

903. LAURON, John Lincoln F.

904. LAUS, Czarmaigne P.

905. LAYNO, Portia Leah N.

906. LAYOG, John Mark D.

907. LAYUSA, Francis Paolo B.

908. LAZARO, Ma. Stela Regina C.

909. LAZATIN, Raphaela Kercee Vendel P.

910. LAZO, Hilton A.

911. LAZOL, Patricia Angela T.

912. LEAL, Faustino L.

913. LEAŅO, Angelo Noel R.

914. LEAŅO, Daniel Joshua S.

915. LEAŅO, Mark Jhayzon M.

916. LEDESMA-ALABANZA, Sheryl May S.

917. LEE, Armi-anne Frances G.

918. LEE, Mariline M.

919. LEONCINI, Jake O.

920. LEONES, Jose Bernardino E.

921. LEONOR, John Raymond A.

922. LESCABO, Edon B.

923. LEYNES, Philip Aldrin S.

924. LEYNES, Selenne Anne S.

925. LIBAN, Daren T.

926. LIBANG, Julius Vincent T.

927. LIBERATO, Kristine Marie E.

928. LICUP, Kristine Felva P.

929. LIGAN, Mary Fatima E.

930. LIM, Alfredo Niccolo T.

931. LIM, Angelique Claudine T.

932. LIM, Franchette Kaye S.

933. LIM, Gerome Cristian P.

934. LIM, Jerrick M.

935. LIM, Jessica Ann P.

936. LIM, Queeny Therese T.

937. LIM, Roceli Petriercci O.

938. LIM, Stefano Angelo P.

939. LIM, Vianesse Suzanne M.

940. LIMBAGA, Kevin James E.

941. LIMJOCO, Ernesto Angelo S.

942. LIN, Ivan Kevin G.

943. LIN, Yu-ann P.

944. LINGAT, Anna Mickaella N.

945. LLAMES, Jihan D.

946. LLAMES, Joseph Adrian B.

947. LLAMZON, Ines Katrina M.

948. LLORENTE, Julius L.

949. LOGRONIO, Jan Roseller H.

950. LOMONDOT, Sarah Jane B.

951. LONGJAS, Richmond G.

952. LONGOS, Jose Manuel C.

953. LONTOC-ELARMO, Ronalina B.

954. LOPEZ, Catherine Nicole L.

955. LOPEZ, Dana Beatrice G.

956. LOPEZ, Eunice P.

957. LOPEZ, Ian Jude A.

958. LOPEZ, Katrina Margarita D.

959. LOPEZ, Raynald A.

960. LORENZANA-ALICANTE, Celeste A.

961. LOTILLA, Marie Elizabeth L.

962. LOTO, Kimberly Rose O.

963. LOZADA-SODEN, Atina E.

964. LOZARIE, Dean Beau A.

965. LU, Jossaine M.

966. LUA, Joan Tricia G.

967. LUBIANO, Aileen S.

968. LUCERO-ESCOBER, Angelica A.

969. LUCILA, Claribel A.

970. LUCMAN, Mohammad Hussien B.

971. LUMANAG, Jan Jason G.

972. LUNA, Mari Paz C.

973. LUZON, Sarah Joy V.

974. MABAN, Jethro T.

975. MABANGLO, Vicson A.

976. MABANO, Michelle Mae L.

977. MABANSAG, Liezl Joy M.

978. MABUNGA, Rhandelle August M.

979. MACABENTA, Nordem B.

980. MACAKILING, Nihayah M.

981. MACALIMBON, Amil A.

982. MACALINO, Daniel Luis P.

983. MACARAIG, Virgil David F.

984. MACARAYA, JR., Dagaranao P.

985. MACARILAY, Marianne Jezelle Jem T.

986. MACARIOLA, Paolo Dominic G.

987. MACASARTE, Summerson A.

988. MACATANGAY, Kristel Carol T.

989. MACAVINTA, Al Dino N.

990. MACEDA, Amara Mayla V.

991. MACLAN, Portia Jessica J.

992. MADALE-DIANAL, Reezah D.

993. MADANGUIT, Benedict L.

994. MADRIAGA, Jeremiah James P.

995. MAGALLANES, Thea Ruth L.

996. MAGBALON, III, Renato P.

997. MAGCANLAS, John Fernand F.

998. MAGDAMO, Mark Ericson M.

999. MAGDANGAL, Leonard C.

1000. MAGDAY, John Vherlin C.

1001. MAGGAY, Mary Joyce P.

1002. MAGPUSAO, Joey Ii R.

1003. MAGSINO, Josemaria Carlo F.

1004. MAGSIPOC, Febe G.

1005. MAGTANONG, Bea Patricia DG.

1006. MAGUMCIA, Charlotte Mae P.

1007. MAKASIAR, Ma. Brimar T.

1008. MAKILAN, J'ven Marc A.

1009. MAKINANO, Marein Assumpta E.

1010. MALABANAN, Geleen Mae C.

1011. MALAG, Novelyn H.

1012. MALALUAN, Alyssa Clarizze E.

1013. MALANG, Johanna O.

1014. MALIBAGO, Viviene Mae DP.

1015. MALICAY, Sidney C.

1016. MALINAO, Mark Nichol R.

1017. MALLARI, Vanessa P.

1018. MALLONGA, Mariel Andrea Q.

1019. MAMURIC, Patricia Sarah C.

1020. MAMUYAC, Maribel L.

1021. MANABAT, Leandro Mari B.

1022. MANAHAN, Christianne D.

1023. MANALASTAS, Danica R.

1024. MANALAYSAY, Crizette Tanya S.

1025. MANALILI, Hannah Lizette S.

1026. MANALILI, Jaymart I.

1027. MANALO, Lawrence Ivan

1028. MANALON, Alma Y.

1029. MANAOG, Kristine Carmina R.

1030. MANAUIS, Arvin Jay M.

1031. MANDI, Veronica Louise D.

1032. MANDIIT, Concepcion S.

1033. MANESCA, Lyzanel R.

1034. MANGINDRA, Badrodin A.

1035. MANGROBANG, Francis Rupert C.

1036. MANICAD, III, Macario B.

1037. MANIGOS, Ivy Christine T.

1038. MANO, Razna I.

1039. MANTO, Robert B.

1040. MANTOS, Rufino Samuel Iii R.

1041. MANUEL, Amor B.

1042. MANUEL, Ellyse B.

1043. MANUEL, Mary Erica D.

1044. MANZANO, Ebenezer Daryl P.

1045. MAQUILING, Muammar John S.

1046. MAQUIRAYA, Criscell Jane G.

1047. MARAJAS, Kristel Mariz G.

1048. MARALIT, Bendrick A.

1049. MARAMAG, Tecelyn B.

1050. MARAON, Lessandro B.

1051. MARAPAO, Joyce Marie T.

1052. MARASIGAN, Angelo M.

1053. MARASIGAN, Mariz Angelle R.

1054. MARCELINO, Frank G.

1055. MARCELO, Emmanuel T.

1056. MARCELO, Karmela P.

1057. MARCELO, Vivien P.

1058. MARCHAN, Zyril F.

1059. MARCIAL, Chareloa Tereze F.

1060. MARCOS, Farrah P.

1061. MARCOS, Ma. Saniata R.

1062. MARCOS, Mervin Carlo H.

1063. MARGALLO, Edren E.

1064. MARGATE, Don Joshua D.

1065. MARIANO, Allan Paul J.

1066. MAROHOMBSAR, Abdul Majid P.

1067. MARPURI, Dhoy Manuel A.

1068. MARPURI, Sara Pauline V.

1069. MARQUEZ, Princess Karina M.

1070. MARTIN, Vanessa P.

1071. MARTINEZ, Camille U.

1072. MARTINEZ, Muviel Justine C.

1073. MARTUS, Kristoffer Andrew J.

1074. MASALAY, Cherry Jing A.

1075. MASIGLAT, John Beau B.

1076. MASUNGCAD, Benigno Jr. B.

1077. MATA, JR., Armando C.

1078. MATBA, Ymil Rjiv DT.

1079. MATENCIO, Precilla C.

1080. MATEO, Mary Joy V.

1081. MATIAS, Jimuel Dave L.

1082. MATIAS, Samuel A.

1083. MATIAS, Vladimir R.

1084. MATIBAG, Kevin Christian S.

1085. MATIBAG, Kevin Paolo M.

1086. MATIS, Amelyn T.

1087. MAULAS, David S.

1088. MAURICIO, Mary Jovilyn M.

1089. MAURICIO, Olivia Paula C.

1090. MAYHAY, Phil Christian O.

1091. MAYOR, Neil Y.

1092. MEDALLA, Joan Therese C.

1093. MEDINA, Amylene S.

1094. MEDINA, Camille May P.

1095. MEDRANO, III, Prudencio M.

1096. MEJICA, Junald C.

1097. MEJICA, Mysa Jade J.

1098. MEJILLANO, Michele Samantha S.

1099. MEJONG, Kathrin T.

1100. MELLA, Jacob M.

1101. MELLIZA, Frente Sur L.

1102. MELO, Jeffrey T.

1103. MENCHAVEZ, Ray Lambert V.

1104. MENDEZ, JR., Antonio N.

1105. MENDIOLA, Nicolo Senen L.

1106. MENDOZA, Glenn S.

1107. MENDOZA, John Henry C.

1108. MENDOZA, Joyce Ann G.

1109. MENDOZA, Kevin Jordan DL.

1110. MENDOZA, Krista Carmina B.

1111. MENDOZA, Lorenzo Gabriel B.

1112. MENDOZA, Manuel Antonio M.

1113. MENDOZA, Mark Nester T.

1114. MENDOZA, Patrick David U.

1115. MENDOZA, Wenifreda I.

1116. MENGUITO, Aron Kerr O.

1117. MENING, Jeral G.

1118. MENTAL, Daniel V.

1119. MERCADO, Anton Marco N.

1120. MERCADO, Carlo Robert M.

1121. MERCADO, Eline Jillian M.

1122. MERCADO, Marielle L.

1123. MERCADO, Marjune Trishabelle M.

1124. METRILLO, Aia T.

1125. MICABALO, Caries Kaye S.

1126. MICIANO, Monica Marie T.

1127. MIJARES, Gianelli May A.

1128. MILLARE, Peter Jason J.

1129. MILLENA, Christian Jay M.

1130. MILLERA, Rommel M.

1131. MILLORA, Roxanne C.

1132. MINA, Dianne R.

1133. MINGLANA, Kenneth D.

1134. MINGOY, Andie B.

1135. MINGUEZ, Rhett Vincent M.

1136. MIRALLES, Abbey Christer G.

1137. MIRANDA, Eliane C.

1138. MIRANDA, Hyacinth A.

1139. MIRANDA, Jessa Gem L.

1140. MIZON, Kevin Luke V.

1141. MOBO-ROWAN, Anne Christine I.

1142. MODIO, Kent Harold S.

1143. MOLE, Sharmaine Fe L.

1144. MOLEŅO, Charl Stuyver P.

1145. MOLINA, Ferdinand R.

1146. MOLINA, Ma. Christina Ernest U.

1147. MONDEJAR, Joanne Charlyn G.

1148. MONDERO, Joey B.

1149. MONDIDO, Shirly L.

1150. MONFORT, Francis Marion Edel V.

1151. MONIS, Maria Cristina A.

1152. MONTALLA, Aurea Elein M.

1153. MONTEALTO, Vince Alvin L.

1154. MONTECILLO, Jobelle Rae T.

1155. MONTEFOLCA, Zyra G.

1156. MONTERDE, Arvidsson L.

1157. MONTERO, Carmela Kristine A.

1158. MONTERUBIO, Dalton Kristofer M.

1159. MONTILA, Munaipha P.

1160. MONTON, Mariel Ariane M.

1161. MONZON, Samantha Anne S.

1162. MOPERA, Laurence A.

1163. MORA, Katrina Isabela G.

1164. MORADA, Thomas Alvin B.

1165. MORALES, Christian Wilfred D.

1166. MORALES, Jonathan Gil A.

1167. MORALES, Lorena M.

1168. MORAN, Maria Jela M.

1169. MORCILLA, Ralph Julius Leo S.

1170. MORENO, Nestor Jeremy B.

1171. MORETO, Justin Benedict A.

1172. MOVIDO, Ana Rose L.

1173. MUNSAYAC, Jennifer Jo P.

1174. MURAD, Natasha Sarah

1175. MUŅOZ, Marlie S.

1176. NABUAB, Neil L.

1177. NACARIO, Maria Elizabeth B.

1178. NADUGO, Melissa C.

1179. NAGUM, Megumi Amor

1180. NAJARRO, JR., Violeta M.

1181. NAJEAL, Kathleen Camille H.

1182. NAMINGIT, Aiza Liza P.

1183. NAPIERE, Renuel S.

1184. NARAG, Jayvan Rod T.

1185. NARAG, Jhoanna Steffany G.

1186. NARVACAN, Glaiza F.

1187. NARVASA, Jameh Jann R.

1188. NARVASA, James Paul R.

1189. NATANAUAN, Sofia Camille B.

1190. NATIVIDAD, Jannel B.

1191. NATU-EL, Marcley Augustus D.

1192. NAVARRO, Clarisse P.

1193. NAVARRO, Marc Caesar T.

1194. NAZARIO, Philip Adrian G.

1195. NAZARO, Mark Anthony T.

1196. NEREZ, Michael Remington A.

1197. NG, Paul Jared Q.

1198. NGO, Dianne Liz A.

1199. NGO, Victor Dennis T.

1200. NIDEA, Rose Ann P.

1201. NIERRA, Mc Vincent Karl R.

1202. NIETES-INFANTE, Joenivic S.

1203. NIEVA, Lilia-mari M.

1204. NIEVA, Neren O.

1205. NIPAL, Mary Grace O.

1206. NOBLE, Adrianne Ivory G.

1207. NOBLEFRANCA, Sarena P.

1208. NOGALO, Sunny Rye M.

1209. NOGRALES, Margarita Ignacia B.

1210. NOTARTE, Jessa Irene Anne C.

1211. NUEVO, Christopher Edward L.

1212. NUL, Abbyr A.

1213. NUŅEZ, Ma. Alyssa Rea S.

1214. NUŅEZ, Ranell John V.

1215. OBINA, Antony Leomar M.

1216. OBLENO, Rochelle Anne O.

1217. OBLIGACION, David Emmanuel V.

1218. OCAMPO, Donnie Ray J.

1219. OCAMPO, Frezel E.

1220. OCAMPO, Stephen Joseph M.

1221. OCCEŅA, Noel L.

1222. OCHAVILLO, Pol S.

1223. ODONIO, Jenara G.

1224. ODULIO, Joben Mariz J.

1225. OFILAS, Maynard Bryan S.

1226. OLAGUER, Sunshine P.

1227. OLARTE-CONGSON, Heide T.

1228. OLIVAR, Karl Thomas M.

1229. OMBAO, Melbert M.

1230. ONG, Ariane P.

1231. ONG, Elaiza Camille S.

1232. ONG, Gecel C.

1233. ONG, Joy Ivee O.

1234. ONG, Madelyn May M.

1235. ONGCOY, Glace G.

1236. OPENIANO, Shilalah E.

1237. OPINIANO, Juliet P.

1238. ORA, Alyzza Mae S.

1239. ORACION, Stephanie Anne V.

1240. ORDOŅO, Aiza G.

1241. OREO, Karen Barbara M.

1242. ORIAS, Mildred P.

1243. ORO, Carlo G.

1244. ORQUINAZA, Alan David M.

1245. ORTEGA, Emmanuel SD.

1246. ORTIZ, Christian Jr C.

1247. OSORIO, Chad Patrick T.

1248. OSORIO-SY, Shirlem E.

1249. PACA, Francis Christian Mark T.

1250. PACA-ANAS-AVILA, Anabelle O.

1251. PACALA, Mary Ivy M.

1252. PACASEM, Amon Jadeedah C.

1253. PACULAN, Theo Marc O.

1254. PADERAYON, Cassandra Alyanna G.

1255. PADILLA, Kayrel V.

1256. PADILLA, Nicollo Emmanuel J.

1257. PADLAN, Philip Joseph C.

1258. PADUA, Ailene Courtney A.

1259. PAGALILAUAN, Romeo John L.

1260. PAGAYAO, Amira S.

1261. PAGCALIWAGAN, Pauline D.

1262. PAGKALIWANGAN, Fabie V.

1263. PAHILA, Rheinhart G.

1264. PAITAN, Darwin J.

1265. PALACPAC, Glendalyn S.

1266. PALATTAO, V, Mark Angelo Dante C.

1267. PALIGAN, Jervin T.

1268. PALMA, Patrick Jason C.

1269. PALMA, Rochelle T.

1270. PAMBID, Prana Renee S.

1271. PAMPLONA, Irwin Cortez B.

1272. PANDAY, Pierre O.

1273. PANGADER, Abdul Najib P.

1274. PANGANDUYON, Clemente A.

1275. PANGANIBAN, Julie Khristine C.

1276. PANGANIBAN, Mark Anthony B.

1277. PANGCOGA, Amer Hussain S.

1278. PANGILINAN, Cornelio Francis B.

1279. PANGILINAN, Gene Alexis E.

1280. PANOTES, Lorenz Angelo Mari M.

1281. PAPA, Ronhel Vinn A.

1282. PARAGAS, Ma. Jennifer R.

1283. PARCON, Jose C.

1284. PARIS, Louise Jillian G.

1285. PARIŅAS, Dynamagne N.

1286. PAROJINOG, Juris Ida T.

1287. PASCUA, Maria Wilma P.

1288. PASCUA, Rechelle Anne V.

1289. PASCUA, Regie T.

1290. PASCUAL, Carlos Miguel A.

1291. PASCUAL, Rod Emmanuel T.

1292. PASIA, Marian C.

1293. PASION, Red Jordan C.

1294. PASTOR, Rozanna Bianca T.

1295. PAYAPAG, Jayson R.

1296. PAYTE, JR., Henry S.

1297. PE, Kenny A.

1298. PEDE, Kent Rickx S.

1299. PEDERNAL, Ma. Janine V.

1300. PEDROSA, Anna Crestelle V.

1301. PEDROZO, Charmagne R.

1302. PELAGIO, Graciela May R.

1303. PELLOSIS, James Philip Y.

1304. PENEYRA, Kristel Grace S.

1305. PENILLA, Helene Rashida L.

1306. PEPITO, Fretchie Jonna Z.

1307. PERALTA, Dorothy L.

1308. PERALTA-RETUTA, Laureen F.

1309. PEREZ, Alyanna D.

1310. PEREZ, Anna Maria Cindy D.

1311. PEREZ, Purdey P.

1312. PEREZ, Tanya Mia D.

1313. PEREZ, Yvette V.

1314. PERLAS, J'xel P.

1315. PEROCILLO, Madelein B.

1316. PETRACHE, Jose Gabrielle G.

1317. PEŅA, Jessica Joy C.

1318. PEŅA, Ken Ebbe T.

1319. PEŅA, Vaupetroanji J.

1320. PEŅAFLOR, Angelique Kamille U.

1321. PEŅAFLOR, Jose Manuel P.

1322. PEŅALBA, Ivy Carisse M.

1323. PEŅAS, Andrea Alexis U.

1324. PILAPIL, Joss Allen M.

1325. PILOTIN, Agnes Ethelwyn P.

1326. PILOTIN, Maria Cecilia Lourdes R.

1327. PIMENTEL, Rehom P.

1328. PINEDA, Alexis Anne U.

1329. PINEDA, Julia Therese D.

1330. PINEDA, Nina Kathrina S.

1331. PINES, Philip J.

1332. PINGUIAMAN, Datu Haris M.

1333. PINLAC, Melanie Y.

1334. PIOQUINTO, Avegail T.

1335. PISEC, Erol Stephen B.

1336. PITA, Alen Joel R.

1337. PITOGO, Jade Margarette S.

1338. PLASOS, Ma. Katrina Vi C.

1339. PLIMACO, Fil Kristian B.

1340. POA, Michael Wesley T.

1341. POKING, Marcelo P.

1342. POLIDO, Jean Joan D.

1343. PONAY, Zahra Mina A.

1344. PONLA, Alexia Nneka P.

1345. PORTA, Angelique Fatima O.

1346. PORTENTO, Mark Kimuelle B.

1347. POTENCIANO-LUZA, Jolie Ann Y.

1348. PRADO, Eden T.

1349. PRASAD, Kevin O.

1350. PRISCO, JR., Gene Esteban S.

1351. PUA, Leonard P.

1352. PUA, Nicole Francis A.

1353. PUNO, Jai Andrew E.

1354. PUNZALAN, Kathleen B.

1355. QUELLA, Xaviera Jane V.

1356. QUERI, Willene Bernadette R.

1357. QUIA-OT, Gefferd E.

1358. QUIAMBAO, Raymart John S.

1359. QUICOY, Czarmaine Mae B.

1360. QUIJADA, Ma. Gabriellen C.

1361. QUIJANO-MANALO, Maria Eloisa V.

1362. QUILALA, Paolo Mikael E.

1363. QUINES, Mariel Angeli R.

1364. QUINIT, Neil Benedict A.

1365. QUINTO, Kathryn Audrey U.

1366. QUIRANTE, JR., Reynaldo B.

1367. QUIRAP, Jesus Carlo Joenil A.

1368. QUIROZ, Maria Amelia D.

1369. QUIŅANOLA, Joan Marie T.

1370. RABANES, Eleazar B.

1371. RABANG, April Joy M.

1372. RABAT, Luisito Emmanuel G.

1373. RABE, Rowell Al P.

1374. RABOCA, Joyce Anne C.

1375. RACOMA, Vincent Paolo B.

1376. RAFIL, Concepcion N.

1377. RAMIREZ, Ariel J.

1378. RAMIREZ, Mary Camille Anne D.

1379. RAMIREZ, Nikko Niņo A.

1380. RAMIREZ, Roge Rose C.

1381. RAMOS, Andre Philippe E.

1382. RAMOS, John Gabriel B.

1383. RAMOS, Juderick C.

1384. RANA, Amir Sherdil A.

1385. RANIAI, Sittie Rhaodda A.

1386. RANIGO, JR., Roger S.

1387. RAPAL, Maria Fraulaine May L.

1388. RATILLA, Remo Ven Gene N.

1389. RAVAGO, Justin Nico L.

1390. RAYMUNDO, Kenneth Q.

1391. RAZONALES, Limuel B.

1392. REAGO, Nigel Carmelo Q.

1393. REALES, Jomer C.

1394. REALISAN, John Paul D.

1395. REBOJA, Wilmamae Lenore M.

1396. REBOROSO, Kirk Roberts P.

1397. REBUDAL, Nathaniel James C.

1398. RECINTO, Neriza Joyce M.

1399. RECIO, Dexter M.

1400. RECUENCO, John Emil F.

1401. RECUERDO, Marisol P.

1402. REGALADO, Katrina M.

1403. REGENCIA, Federic Loise S.

1404. REGENCIA, Nicole Joy R.

1405. REGIO, Ruth Gallile C.

1406. REGIS, Rafayelle A.

1407. REMIGIO, Kristianette Karyll B.

1408. REPOSAR, Barbette Joanne B.

1409. REPOYO, Bernalynne A.

1410. RESUBAL, Edward Anthony V.

1411. RESUELLO, Gerald Bowe M.

1412. RESUELLO, Mark Michael M.

1413. RESURRECCION, Ronnie C.

1414. REY, III, Salvador R.

1415. REYES, Ernest Gene P.

1416. REYES, Jameela Joy M.

1417. REYES, Mark Stephen A.

1418. REYES, Raphael Alexis A.

1419. REYES, Roberto Romalio G.

1420. REYES, III, Domingo D.

1421. REYNALDO, Jeremiah Anthony T.

1422. RIALUBIN-TAPUCOL, Janice R.

1423. RILLO, Jodine Alyssa R.

1424. RILLON, Noelle Grace B.

1425. RIVERA, Carl Joseph N.

1426. RIVERA, Clark Paul A.

1427. RIVERA, Ma. Anne Tonette S.

1428. RIVERA, Wilfredo, Jr. S.

1429. RIVERO, Jenina Angeliez C.

1430. RIZON, Louthera Christie L.

1431. ROA, Pia Angeli B.

1432. ROA, Ron G.

1433. ROA, JR., Marvi Manuel S.

1434. ROBILLOS, Jesse George J.

1435. ROBLE, Cherry C.

1436. ROBLES, Amarra A.

1437. ROBLES, JR., Plaridel A.

1438. ROCILLO, Mariela P.

1439. RODRIGUEZ-SALVAŅA, Judee Mae G.

1440. ROGACION, Raymond R.

1441. ROLDAN, Jason B.

1442. ROLOMA, Angelie Rose F.

1443. ROMANO, Jerwin Richard N.

1444. ROMERO, Kevin P.

1445. ROMERO, Rowell Q.

1446. ROQUE, Christian Ariel M.

1447. ROSALES, Mary Ruth A.

1448. ROSARIO, Maria Raquel V.

1449. ROSARIO, Patricia Kaye T.

1450. ROTAO, Ely Mar A.

1451. ROXAS, Frances Therese M.

1452. ROXAS, IV, Felixberto U.

1453. ROYUPA, Jessa Joy C.

1454. RUAYA, Nichol Jon Burt A.

1455. RUBI, Rizelle Stephanie M.

1456. RUBICA, Czarina Letecia E.

1457. RUDAS, Lady Alfie C.

1458. RUIZ, Mar Conrad U.

1459. RUIZ, Mara Louise A.

1460. RUIZ, Reina Mai R.

1461. RUYERAS, Alona Suzell B.

1462. SABONG, Arthur Eric L.

1463. SADSAD, Azzedine G.

1464. SAGAUINIT, Ferdimar C.

1465. SALA, Rosanna P.

1466. SALAS, April Jane E.

1467. SALAZAR, Angeline B.

1468. SALAZAR, Maria Anne Margareth R.

1469. SALAZAR, Monique Eveleen V.

1470. SALCEDA-MAZO, Winstoney Marie SA.

1471. SALE, Dioscoro E.

1472. SALE, Jan Christiane M.

1473. SALGADO, Mary Antonnete M.

1474. SALIK, Rasul M.

1475. SALIPOT, Magin P.

1476. SALLEY, Gretel M.

1477. SALMITE, Kemuel Rey D.

1478. SALTERAS, Jireh Joshua M.

1479. SALTING, Victorio B.

1480. SALUD, Jose Luis P.

1481. SALUDO, Ted John Paul T.

1482. SALVADOR, Karmela Kate B.

1483. SALVADOR, JR., Eliseo J.

1484. SALVOSA, Paul Junic P.

1485. SAMACO, Lea Aurora P.

1486. SAMANIEGO, Arjane A.

1487. SAN ANDRES, Erica Marie R.

1488. SAN DIEGO, JR., Elmo B.

1489. SAN JOSE, Clarice Joy DJ.

1490. SAN JOSE, Jose Epifanio A.

1491. SAN JOSE, Lorenz DA.

1492. SAN JUAN, Louiegie Thomas M.

1493. SAN PEDRO-MOLINA, Medilyn N.

1494. SANAPO, Ma. Loren W.

1495. SANCHEZ, Aaron Zibeon U.

1496. SANCHEZ, Jose Norberto B.

1497. SANCHEZ, Mark Lester Q.

1498. SANCHO, Winilyn Joei C.

1499. SANCON, Rushid Jay S.

1500. SANDICO, Edsel James C.

1501. SANGALANG, Tracy Joy L.

1502. SANGLAY, Franzetta Faye B.

1503. SANIEL, Philip N.

1504. SANSON, Vanna Katrina T.

1505. SANTELICES, Myrna R.

1506. SANTIAGO, Mark Lawrence A.

1507. SANTIAGO, Martin Kevin P.

1508. SANTIAGO, Nemei S.

1509. SANTIAGO, Niņa Dianne R.

1510. SANTILLANA, Mayrose P.

1511. SANTOS, Aivi P.

1512. SANTOS, Alexis John R.

1513. SANTOS, Jesse Nicole R.

1514. SANTOS, Jose Maria E.

1515. SANTOS, Kimberly Anne C.

1516. SANTOS, Mikhael O.

1517. SANTOS, Nicole Jane D.

1518. SANTOS, Oliver A.

1519. SANTOS, Oliver I.

1520. SANTOS, Salymar V.

1521. SANTOS, Shannon Alyssa L.

1522. SANTOS, III, Jaime Miguel S.

1523. SARABIA, Rex Marcus B.

1524. SARANGAYA, Allan Paul S.

1525. SARCENO, Lovely C.

1526. SARENO, Tonifranz F.

1527. SARMIENTO, Merri Grace L.

1528. SARTE, Katherine C.

1529. SARTILLO, Glenn Niņo M.

1530. SAVILLO, Camille May B.

1531. SAYEN-BORONGAN, Mercedes T.

1532. SAYSON, JR., Eliezer I.

1533. SECERIO, Clarissa Kristen V.

1534. SEDERIOSA, Rio Anne J.

1535. SENO, Stephanie Hariette U.

1536. SERAFIN, Japheth S.

1537. SERGIO, Joas M.

1538. SERRANO, Marianne M.

1539. SERRANO, Martha Rose C.

1540. SESE, Kevin Chris M.

1541. SEVILLA, Jose Carlo O.

1542. SEVILLA, Patricia O.

1543. SIAO, Ma. Karla B.

1544. SIAZON, Nestor Fernando T.

1545. SIBAL, Romilinda C.

1546. SIBAY, Divina Patty B.

1547. SIBLAGAN, JR., Roger C.

1548. SICAT, Patrick John C.

1549. SILVESTRE, Warren P.

1550. SINGH, Mohammad Jameel A.

1551. SINGSON, Melanio Deodoro Benjamin G.

1552. SIOSON, Channelle Florida M.

1553. SIRAJI, Al-rhasid J.

1554. SISON, Sushen Jimbel Mariz M.

1555. SO CHAN, Karl Leslie D.

1556. SOBREJUANITE, Joey P.

1557. SOCRATES, Josemaria Salvador P.

1558. SOKOKEN, Dawn Angeli F.

1559. SOLAS, Samuel Dave O.

1560. SOLDA, Ace Aries C.

1561. SOLEDAD, Ma. Romelda G.

1562. SOLIMAN, Clarisse Nicole V.

1563. SOLIMAN, Nelynne Analiza L.

1564. SOLINAP, Mary Vi M.

1565. SONGALIA, Renee Dominique Eloise N.

1566. SONON, Kristine C.

1567. SORIANO, Bernard L.

1568. SORIANO, Carlo Iņigo D.

1569. SORIANO, Carlo Luigi M.

1570. SORIANO, Christina U.

1571. SORIANO, Marie Paulene A.

1572. SORIANO, JR., Silverio B.

1573. SORITA, Brigette M.

1574. STA. ANA, Marc Lester H.

1575. STO. DOMINGO, Jorell Kent N.

1576. SU, Joshua William D.

1577. SUAREZ, III, Marcial Gerald C.

1578. SUING, Lemarie B.

1579. SULAIMAN, Jaykee N.

1580. SUMAGAYSAY, Rev G.

1581. SUMANDO, Fritzie Lynne C.

1582. SUPAPO, Karen G.

1583. SURABILLA, Katrina Marie C.

1584. SURBAN, Ian D.

1585. SURIO, Ann Caira C.

1586. SUSUSCO, Missela C.

1587. SY, Angelyn H.

1588. SY, Sharlaine T.

1589. SY, Stephanie Ruth B.

1590. SY, Theodore U.

1591. SY CAO YAO, Axel Byon R.

1592. TABANGCURA-ADANZA, Verly M.

1593. TABING, Cristine Mae N.

1594. TACUYAN, Carla Mae F.

1595. TACYO, Nardo C.

1596. TADILI, Mary Jane P.

1597. TAJALA, Sheena Mae C.

1598. TAJAR, Fahima B.

1599. TALAN, Dennise G.

1600. TALAWEC, Christian Van A.

1601. TALAY, Marlyn A.

1602. TALEON, Juan Romulo R.

1603. TALO, Filoryn D.

1604. TAMARAY, Vanessa Grace F.

1605. TAMAYAO, Marvin Jay M.

1606. TAMONDONG, Arlon D.

1607. TAMONDONG, Clarie May M.

1608. TAN, Abegail L.

1609. TAN, Alvin R.

1610. TAN, Ariane Louise A.

1611. TAN, Charmaine Lynn B.

1612. TAN, Danielle Marie C.

1613. TAN, Dwight Garvy B.

1614. TAN, Earnswell P.

1615. TAN, Gillian Cassie C.

1616. TAN, Haydn-joyce Y.

1617. TAN, Jacquelyn M.

1618. TAN, Jayson G.

1619. TAN, Joren Lex A.

1620. TAN, Lance Bryan L.

1621. TAN, Michael Elvin T.

1622. TAN, Raya Grace T.

1623. TAN, JR., Virgil P.

1624. TANAGA, Lloyd V.

1625. TANCINCO, Precious B.

1626. TANGPUZ, Marc Christian H.

1627. TANSINGCO, Noreelie Thessa M.

1628. TAPALES, Charmaine Jill C.

1629. TAPAY, May Sheene Q.

1630. TARROSA, Anna Beatrice S.

1631. TARUC, Albert Jericho V.

1632. TARUCAN, Nikki Albert B.

1633. TAYAMORA, Sherwin E.

1634. TEJERERO, Rolando P.

1635. TENEDORA, Romeo Cisco A.

1636. TEYLAN, Annjeaneth V.

1637. TIAMBENG, Jemimah Nissi M.

1638. TIGLAO, Jose Angelo C.

1639. TING, Iris C.

1640. TING, Kathrine T.

1641. TINGCANG, Crisper Vincent T.

1642. TINGSON, Gregorio Ramon A.

1643. TINGUHA, Roselle Anne Q.

1644. TIPON, John Michael S.

1645. TIU, Jewella O.

1646. TIZON, John Eric C.

1647. TOLENTINO, Ineandro Pedro P.

1648. TOLENTINO, Lenin King F.

1649. TOLENTINO, Nicole Erika A.

1650. TOMARO, Charisse A.

1651. TOME-NAPIGQUIT, Shalimar Mae S.

1652. TONGCO, Nadaine P.

1653. TONGO, Karmela A.

1654. TORCAL, Damaris Joyce S.

1655. TORRES, Karl Edward R.

1656. TORRES, Ma. Roma Amor R.

1657. TORRES, Nathaniel G.

1658. TORTOLA, Nilda M.

1659. TRABOCO, Lia S.

1660. TRIAS, Antoniella Luisa Maria L.

1661. TRIBUNAL, Anne Francisca D.

1662. TRINIDAD, Paolo Ruperto D.

1663. TRINIDAD, Rosanne Kim R.

1664. TROGO, Kara Micaj D.

1665. TSOI, Charla Larraine S.

1666. TUAZON, Ivan Luigi A.

1667. TUAZON, Tweety T.

1668. TUD, Marianne C.

1669. TUGADE, Theresa Marie R.

1670. TUNGOL, Garreth-daniel R.

1671. TUQUERO, Ma. Neiseria Ailah G.

1672. TURIANO, Tristan R.

1673. TUŅACAO, Luz Paciencia L.

1674. UBAY, JR., Romulo R.

1675. UMADHAY, Juniven Rey S.

1676. UNDUG, Ahmad Rais T.

1677. URBAN, Xavier Norbert C.

1678. URSAL, Charisse Gay G.

1679. URUBIO, Ulahmaria Jesusa Nazarene L.

1680. UY, April M.

1681. UY, Arjan Jo V.

1682. UY, Cherlyn Mae D.

1683. UY, Diane Margret V.

1684. UY, Feovie T.

1685. UY, Jed Sherwin G.

1686. UY, Kristine B.

1687. UY, Michael Johnrich S.

1688. UY, Rachelle G.

1689. UY, Ron Mikhail V.

1690. UY, Ryan Aaron C.

1691. VAFLOR, Marcus Aurelian F.

1692. VALDEZ, Carlo P.

1693. VALDEZ, Emmanuelle T.

1694. VALDEZ, Ernest Aaron P.

1695. VALDEZ, Jaylord Ascensio Q.

1696. VALDEZ, Jerico Roy B.

1697. VALDEZ, Sigfred Ray E.

1698. VALDEZ, Vivien Valerie V.

1699. VALDIVIA, Joan Christine C.

1700. VALENCIA, Mary Clydeen L.

1701. VALENCIA, Michaela R.

1702. VALENDEZ, Mikko Gabriel L.

1703. VALENZUELA, Mica Marie J.

1704. VALERA, Alexander Julio V.

1705. VALEŅA, Maria Patricia Arnelle S.

1706. VALLEDOR, Coreine Imee B.

1707. VALLEDOR, John Orion William D.

1708. VALLEGA, Pengie Mae A.

1709. VANSLEMBROUCK, Marian M.

1710. VARDELEON, Solomon Michael P.

1711. VARGAS, Glen Archibald A.

1712. VELASCO, Gian Carlo B.

1713. VELASCO, Mary Zoelli R.

1714. VELASCO, Rene John M.

1715. VELASQUEZ, Nathalie Irene M.

1716. VELEZ, Teodoro Jon A.

1717. VELEŅA, Virtus Gavril D.

1718. VENTURANZA, Maria Q.

1719. VERGARA, Althea A.

1720. VERGARA, Don Melvin N.

1721. VERGARA, Princes Katherine C.

1722. VERGARA, Vanessa Gloria S.

1723. VERGARA, III, Donato U.

1724. VIADNES, Lino P.

1725. VIADUMANG, Darwin S.

1726. VICEDO, Lorena C.

1727. VICENTE-DELOS REYES, Glaiza M.

1728. VIDAL, Pearl Marjorie G.

1729. VIEDOR, Paola Marie C.

1730. VIERNES, Ed Kristopher O.

1731. VIERNES, Wayne T.

1732. VILLACAMPA, Ron Jesus M.

1733. VILLAFLORES, Rosalie M.

1734. VILLAFUERTE, Beatriz C.

1735. VILLAFUERTE, Diana Jean T.

1736. VILLALOBOS-PADUADA, Riza T.

1737. VILLAMANTE, Christian L.

1738. VILLAMAYOR, Krystel M.

1739. VILLAMAYOR, Milcielo Claire S.

1740. VILLAMOR, April Dawn B.

1741. VILLAMOR, Maria Riva R.

1742. VILLAMOR, Raphael C.

1743. VILLAMOR, JR., Alexis Ailex C.

1744. VILLANIS, Milalyn E.

1745. VILLANUEVA, April V.

1746. VILLANUEVA, Ariadne Rauz F.

1747. VILLANUEVA, Artkario Bian L.

1748. VILLANUEVA, Bea Therese P.

1749. VILLANUEVA, Chezkania Eden C.

1750. VILLANUEVA, Dardecs N.

1751. VILLANUEVA, Deborah G.

1752. VILLANUEVA, Ser G.

1753. VILLANUEVA-GRANADO, Venus Leilani M.

1754. VILLARAZA, Reinald Kurt E.

1755. VILLAREAL, Mark Arvill A.

1756. VILLARIN, Maria Luisa S.

1757. VILLARIN, Maria Paula S.

1758. VILLARIVERA, Agnes C.

1759. VILLAROMAN-CATAHAN, Christgilda E.

1760. VILLARUEL, Aura Madonna B.

1761. VILLAVERT, Raphaelo B.

1762. VILLEGAS, Kenn Henri C.

1763. VILLEGAS, Maria Leonila B.

1764. VILLEGAS, William L.

1765. VINO, Paulo I.

1766. VIRAY, Jocelyn V.

1767. VISMANOS, JR., Pascual E.

1768. VISPO, Virson A.

1769. VISTO, Ian Rex M.

1770. VITO, Jeremiah A.

1771. VITO, Michael Allan Poe C.

1772. VITUG, Jonathan B.

1773. VITUG, Ruby Lucielle S.

1774. VIŅAS, Joyette A.

1775. WANGET, Ranjan Kalyl U.

1776. WIJANGCO, Erika Diane M.

1777. WONG, Elaine O.

1778. YABON, Bernadeth S.

1779. YANO, Glenda A.

1780. YAP, Christopher Henry M.

1781. YAP, Jan Philippe B.

1782. YAPIT, Clyde Ciddrick S.

1783. YARCIA, Lee Edson P.

1784. YARISANTOS, Jenivie G.

1785. YLANAN, June Erek C.

1786. YOU, Jerico Gail M.

1787. YPARRAGUIRRE, Rey P.

1788. YSMAEL, Johayra C.

1789. YU, Ralph Samuel T.

1790. YULO, Juan Bernardo Z.

1791. YUMUL, Wally Ann D.

1792. ZABALA, Benjie D.

1793. ZAFE, John Dominic Z.

1794. ZAMORA, Joed Marice V.

1795. ZAPANTA, John Yuri

1796. ZAPATA, Joseph Samuel V.

1797. ZARA, JR., Loreto Z.

1798. ZERRUDO, Danielle Jay M.

1799. ZOLINA, Jarena Ria Z.

1800. ZOZOBRADO, James Adam S.

– Rappler.com