'Wala sa kamay ng iisang tao ang solusyon sa lahat ng ating mga suliranin, at walang iisang pinuno ang makapagbibigay sa atin ng mas magandang bukas,' Vice President Leni Robredo says

Published 10:26 AM, August 26, 2019

MANILA, Philippines – Filipinos should stand up for people’s freedoms and rights at a time when democracy and sovereignty are under threat, Vice President Leni Robredo said on National Heroes’ Day.

In a statement released Monday, August 26, Robredo reminded Filipinos that no one hero is above another. Famous or not, known or unknown, Filipinos proudly pay tribute to those who sacrificed for the nation. (READ: Duterte asks Filipinos to 'be everyday heroes' on National Heroes' Day)

This comes at a time when the country is ranked Partly Free in a Freedom House report, due in part to haphazard application of laws and the country's war on drugs leading to extrajudicial killings. Dissent is silenced through the filing of legal cases, and disinformation is more commonplace for political benefit.

While Robredo called on Filipinos to stand up for their rights, she said no single hero can save us from our current situation, that no one person can solve all our problems, and no one leader can give us a brighter future.

Below is a transcript of her statement:

"Sa araw na ito, ginugunita natin ang kagitingan ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay upang makamtan ang tinatamasa nating kalayaan.

"Mataimtim ang pagkilala natin sa ating mga bayani; naglalaan tayo ng mga araw upang ipagdiwang at sariwain ang naging buhay nila. Ngunit ngayong araw, walang iisang bayani ang iniaangat natin sa iba. Tanyag man o hindi, may mukha man o wala, taas-noo nating binibigyang-pugay ang lahat ng mga bayaning nag-ambag para sa ating bayang malaya.

"Bago natin sila tinaguriang mga bayani, sila ay mga ordinaryong mamamayan tulad natin – mga makabayang Pilipino na nagpasyang tumindig kung kailan pinakakailangan, sa pinakamahahalagang yugto ng ating kasaysayan. Magsilbing paalala sana ang araw na ito na walang iisang bayani ang makapagsasalba sa atin mula sa ating kinalalagyan. Wala sa kamay ng iisang tao ang solusyon sa lahat ng ating mga suliranin, at walang iisang pinuno ang makapagbibigay sa atin ng mas magandang bukas.

"Gaya ng paulit-ulit nang itinuro ng ating kasaysayan, magiging totoo at makabuluhan lang ang ating pag-unlad at kalayaan kung magpapaka-bayani ang bawat isa at sa ating pagbabayanihan. Pilipino ang bayani ng kapwa Pilipino. Ikaw ang bayani ng iyong kapwa, at may kakayahan kang makagawa ng makabuluhang pagbabago sa iyong bayan at sa buhay ng iyong kapwa tao.

"Sa panahon kung kailan maraming banta sa ating demokrasya at soberenya, patuloy sana tayong manindigan para sa mga kalayaan at mga karapatang ipinaglaban ng mga nauna na sa atin. Panahon na upang tayo naman ang magpatuloy nito. Muli, isang mainit na pagbati, at mabuhay ang makabagong bayaning Pilipino."

– Rappler.com