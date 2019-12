MANILA, Philippines – Vice President Leni Robredo on Tuesday, December 24, reminded Filipinos that truth and love will prevail amid the challenges the Philippines is facing.

In a video message posted on Christmas Eve, Robredo expressed hope that the holiday season will be an opportunity to show that the ties that bind Filipinos together are stronger than differences.

The Vice President also urged Filipinos to remember and embrace Filipinos' suffering from calamities and other natural disasters.

Read the Vice President's full Christmas message below:

Isang maligayang Pasko po sa inyong lahat mula sa aming pamilya, at mula sa amin dito sa Tanggapan ng Pangalawang Pangulo!

Ang araw na ito ay napaka-espesyal sa bawat pamilyang Pilipino, dahil ito ang panahon kung kailan tayo nabubuo at nagkakasama-sama—umuuwi sila Nanay at Tatay, sila Ate at Kuya, at kabi-kabila ang kasiyahan sa mga tahanan. Bata man o matanda, bakas sa mukha ng bawat isa ang tuwa na para bang walang problema ang hindi natin kayang lagpasan.

Sa gitna ng makukulay na mga palamuti, kaliwa’t kanang handaan, at masasayang awitan, huwag sana nating kalimutan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan: ang pagbibigayan, pagkakapatawaran, at malasakit sa ating kapwa.

Sa ating pagdiriwang, patuloy sana nating alalahanin, akayin, at yakapin ang mga naulila, mga kapatid nating nangangailangan, nagugutom, mga walang masilungan, at nasalanta ng mga sakuna. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating kapwa at sa ating bansa.

Magkakaiba man ang ating pinagmulan, pananampalataya, at mga paniniwala, iisang mukha lang sana ang makita natin sa ating patuloy na pakikisalamuha—ang mukha ng pagkakaisa at pag-asa, sa hirap man o ginhawa.

Ang mga pagdiriwang na katulad nito ay isang pambihirang pagkakataon upang ipakita natin na sa huli, ang mga bagay na nagbubuklod sa atin ay higit na mas matibay kaysa sa mga bagay na sumisira sa ating pagkakaisa.

Magtiwala tayong anumang pagsubok ang dumating, ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig ang palaging mananaig.

Muli, maligayang Pasko po sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay, at mabuhay ang pamilyang Pilipino.