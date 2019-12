MANILA, Philippines – Vice President Leni Robredo hopes Filipinos will continue finding reasons to be grateful in 2020.

The Vice President posted a video message for the New Year on Tuesday afternoon, December 31, urging the public to stay hopeful despite the struggles they faced in the past 12 months. (READ: SWS: 9 in 10 of Filipinos enter 2020 with hope)

Robredo, who launched her flagship anti-poverty program Angat Buhay in 2016, also promised to continue helping those in the margins of society in 2020.

Read Robredo’s full New Year message below:

Pagbati po ng isang masaya at masaganang bagong taon sa inyong lahat!

Sa ating pagsalubong sa 2020, gamitin sana natin ang panahong ito upang magbalik-tanaw sa nagdaang taon – para sariwain ang magagandang alaala na ating pinagsaluhan, at baunin ang mahahalagang mga aral na ating natutunan.

Bago tayo bumalik sa ating mga trabaho at kanya-kanyang mga pinagkakaabalahan sa araw-araw, sana ay huminto muna tayo sumandali upang pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga – sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay, at sa ating Inang Bansa.

Sa gitna ng lahat ng ingay sa ating panahon, nananatiling malinaw ang pangarap natin para sa ating bayan: isang mas maginhawa at mas magandang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa pagpasok ng bagong taon, patuloy natin itong pagsusumikapan sa ating pagbaba sa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa.

Salubungin sana natin ang bagong taon nang may pag-asa sa ating mga mata, galak sa ating mga puso, at ngiti sa ating mga labi – ngiti na nagsasabing sa kabila ng lahat ng ating pinagdaanan at pagdadaanan pa, ay napakaraming bagay na dapat din nating ipagpasalamat.

Muli, isang manigong bagong taon po sa inyo mula sa aming pamilya at sa Tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Mabuhay po kayo!

– Rappler.com